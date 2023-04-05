От теории к практике - страница 1187
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А я утверждаю, что цена всегда возвращается к средней с профитом. Важно только найти эту среднюю и период (или полупериод) на котором следует работать. А это тяжеловато сделать... Ввиду нелинейности времени.
Убежден, что в неком пространстве, в котором учтена эта нелинейность, отчетливо видна структура цены как набор потенциальных ям и переходов между ними.
это заблуждениецена следует законам рынка и больше никак
А я утверждаю, что цена всегда возвращается к средней с профитом. Важно только найти эту среднюю и период (или полупериод) на котором следует работать. А это тяжеловато сделать... Ввиду нелинейности времени.
Убежден, что в неком пространстве, в котором учтена эта нелинейность, отчетливо видна структура цены как набор потенциальных ям и переходов между ними.
одно мааааленькое но.
у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)
одно мааааленькое но.
у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)
Что-то новенькое. Нельзя ли по-подробнее?
яркий пример отработки возврата к не случайной средней.
- преобладание экспоненциальной составляющей.чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.
одно мааааленькое но.
у цены две средние одна на основе случайных движений, другая на основе не случайных=)
Не две, а просто огромное количество средних. Усёк?
яркий пример отработки возврата к не случайной средней.
- преобладание экспоненциальной составляющей.чем более сильный закон экспоненциального движения цены применяешь, тем сильнее твои ордера начинают напоминать крупные уровни биржевого стакана заявок.
ппц только вчера понял почему в рынкете 2 распределения сидит, и то какими-то витиеватыми путями.. и как бы да, прикольно, как ребус. Но все довольно примитивно. Но хрен кому скажу т.к. остальные тоже не торопятся.
Верую, что Док свинтил с форума по быстрому именно из-за того что резко понял то же самое, а не из-за каких-то проблем с общением.
ппц только вчера понял почему в рынкете 2 распределения сидит, и то какими-то витиеватыми путями.. и как бы да, прикольно, как ребус. Но все довольно примитивно. Но хрен кому скажу т.к. остальные тоже не торопятся.
Верую, что Док свинтил с форума по быстрому именно из-за того что резко понял то же самое, а не из-за каких-то проблем с общением.
ха ха ха
повторюсь, мои слова через годы начинают понимать, и ито не всем это дано
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36
Юр, я не в теме.
Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно
Валютная пара, ну чо тут больше сказать?
Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое
Вопрос задавал - чо такое мол?
Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....
Одно что грааль у них.
Ну курят, курят и радуются непонятно чему...
Тёмный лес... Что, чем, как и зачем определяется и что даёт в итоге? Простой работы с трендом (и флетом) разве не достаточно?
нет конечно.
Недостаточно.
ппц только вчера понял почему в рынкете 2 распределения сидит, и то какими-то витиеватыми путями.. и как бы да, прикольно, как ребус. Но все довольно примитивно. Но хрен кому скажу т.к. остальные тоже не торопятся.
Верую, что Док свинтил с форума по быстрому именно из-за того что резко понял то же самое, а не из-за каких-то проблем с общением.
Док свинтил, проделав гигантскую работу, которой не делился на форуме.
Выдержки из его исследований есть у меня в ЛС - это пипец. Титанический труд и миллиарды вычислений. Умнейший парень. Я по сравнению с ним - дитятя.
Абсолютно уверен - он нашел Грааль. Настоящий, а не липовый, которым владел Алёша и которого почикали инвесторы за слив их бандитских наличных.