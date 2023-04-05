От теории к практике - страница 1185
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Бац!
От безудержной жажды Грааля у меня трясутся пальцы рук и ног.
Причем - в противофазе.
Бац!
От безудержной жажды Грааля у меня трясутся пальцы рук и ног.
Причем - в противофазе.
Смотри...у Тебя СТО баланса выросло раза в два. что не есть хорошо...
:))) Неа. Именно от жажды прихлебнуть из священной чаши.
То, что валютные пары взаимосвязаны между собой - это аксиома, не требующая доказательств. Но, как?!
И чё-то я припоминаю слова Колдуна, что когда он готовит входные данные для своей ТС, он использует комбинацию из нескольких валют и времени.
Кажись, он владеет вожделенной формулЕ и прячет ее в своем лесу...
Мартин или нет - Принцип важен а не Мартин;)
представьте себе, что на рынке определенная трейдеров. Причем куда бы цена ни пошла часть из них будет зарабатывать buy часть sell. ваша задача двигать цену так, чтобы данное соотношение не менялось и было районе 50/50% всегда.Ибо только в таком случае вы сможете двигать цену относительно легко - касаемо слива трейдеров в любую сторону.
Самое интересное если накопится более 50% трейдеров зарабатывающих на BUY как вы думаете как слить их так, чтобы трейдеры на Sell при этом не заработали?=)
а если движение будет таким что Sell-трейдеры заработают и вы сливая buy трейдеров дадите заработать sell трейдерам?=)
и он в моих постах есть. Правда не раскрыт но точно детально описан.
иначе такой стабильности вы не добьетесь кстати вот конец теста.
и это вообще минимум что можно сделать и то на одной закономерности. а так как рынок очень многогранен их там много (я нашел лишь три пока что достоверно подтвержденных)
зная "где на рынке черное" вы без труда увидите и "белое" ну и места где оттенки соответственно. а пока что у вас в вашем видении все серое.
Ну, как вариант, самый примитивный и дешевый- напрашивается - чтоб слить, например, быков не дав заработать медведЯм - можно расширить спред, причем только по Биду - расширили вниз, довели до стопов "лонговиков" ( при этом шортовики "стоят на месте", и не зарабатывают), а затем можно и вверх - довести до стопов " шортЫ" . Далее все так же , в любой последовательности (расширить по аску, и вниз к "стопам " медведей). Хотя хлопотно это , и спорно.
Ну, как вариант, самый примитивный и дешевый- напрашивается - чтоб слить, например, быков не дав заработать медведЯм - можно расширить спред, причем только по Биду - расширили вниз, довели до стопов "лонговиков" ( при этом шортовики "стоят на месте", и не зарабатывают), а затем можно и вверх - довести до стопов " шортЫ" . Далее все так же , в любой последовательности (расширить по аску, и вниз к "стопам " медведей). Хотя хлопотно это , и спорно.
все гораздо проще=)тем более что расширение спреда не сильно повлияет на текущую ситуацию. если только в 10^n не расширится)
Мартин или нет - Принцип важен а не Мартин;)
представьте себе, что на рынке определенная трейдеров. Причем куда бы цена ни пошла часть из них будет зарабатывать buy часть sell. ваша задача двигать цену так, чтобы данное соотношение не менялось и было районе 50/50% всегда.Ибо только в таком случае вы сможете двигать цену относительно легко - касаемо слива трейдеров в любую сторону.
Самое интересное если накопится более 50% трейдеров зарабатывающих на BUY как вы думаете как слить их так, чтобы трейдеры на Sell при этом не заработали?=)
а если движение будет таким что Sell-трейдеры заработают и вы сливая buy трейдеров дадите заработать sell трейдерам?=)
и он в моих постах есть. Правда не раскрыт но точно детально описан.
иначе такой стабильности вы не добьетесь кстати вот конец теста.
и это вообще минимум что можно сделать и то на одной закономерности. а так как рынок очень многогранен их там много (я нашел лишь три пока что достоверно подтвержденных)
зная "где на рынке черное" вы без труда увидите и "белое" ну и места где оттенки соответственно. а пока что у вас в вашем видении все серое.
Человек в силу своей природы не способен вовремя остановиться и поэтому когда одни теряют,
а другие в это же время зарабатывают, то последние будут в убытке позже, когда следующие
начнут зарабатывать. В общем, замкнутый круг. Только он для простых смертных замкнутый.
Те, кто у руля, собирают сливки и разворачиваются за теми кто в профите.
если б была комбинация из нескольких цен, я бы поверил
вот она, красавица! :::
Ничё граального не наблюдаю. Просто данные прорежены и усе...
Грааль - это отчетливая закономерность, структура. Таковой на твоем графике нетути.
Добавлю.
Тех кто в прибыли наверное чисто психологически держат чтобы не вышли раньше времени.
Ничё граального не наблюдаю. Просто данные прорежены и усе...
Грааль - это отчетливая закономерность, структура. Таковой на твоем графике нетути.
естественно не видишь
это же прогнозная линия
естественно не видишь
это же прогнозная линия
она у Тебя очень медленно меняется. оч похожа на МА...