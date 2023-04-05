От теории к практике - страница 1194

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Renat Akhtyamov:
ну естественно, чтобы не путала

теперь я могу делать такоеXDDD

ахаха))) 

суперграаальные граали XDDDD

(трюк выполнен профессионалом не повторяйте этого дома)

XDDDD

 
Renat Akhtyamov:

ну естественно, чтобы не путал

все ж индюки из-за него перерисовываются


вот блин хитрая какая система то...

я кстати твои посты про выбросы видел Ты еще давно такое научился находить.;)

Ты называл это кажется схлопыванием)

 
Martin Cheguevara:

теперь я могу делать такоеXDDD

ахаха))) 

суперграаальные граали XDDDD

(трюк выполнен профессионалом не повторяйте этого дома)

XDDDD

реинвест чтоли впаял?

просадка 40%

ну ладно чо...

 
Uladzimir Izerski:

Не две, а просто огромное  количество средних. Усёк?

я не усёк. 

 
Martin Cheguevara:

ага а ничо что EUR так с 1971 в качестве единой валюты появилась))

В порядке обучения; в 1971 году евро не было, было Екю=1.2 доллара жестко. Только безнал

 
Martin Cheguevara:

вот блин хитрая какая система то...

я кстати твои посты про выбросы видел Ты еще давно такое научился находить.;)

Ты называл это кажется схлопыванием)

не в ту степь

а то что стратегий я переюзал море, согласен

за какую уцепился, со стороны трудно понять конечно
 
)
 

Я удивлен.

Вот выходит на авансцену не кто-нибудь, а Маркс(!!! правда, без утерянного где-то Энгельса, но тот еще сюды подтянется) и говорит:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Макс, 2019.04.20 17:45

Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш девиз. 

Казалось бы, пишет человек с опытом и приводит конкретные цифры и направления исследований.

Однако, никто(!!!) не спросил у него ничего, не уточнил ни малейшей детали... Все галопом, в меру своей прыти, несутся дальше, усеивая ветку флудом.

Мне не жалко ветку - тьфу на нее. Мне жаль сам форум. Из цитадели трейдерской физико-математической мысли он превратился в скопище я даже не знаю кого... Дитять лопоухих, очевидно. И какого-то подозрительного старичья...

Тьфу, еще раз. Колдуна и Асауленку хотя бы верните!




 
Alexander_K:

Я удивлен.

Вот выходит на авансцену не кто-нибудь, а Маркс(!!! правда, без утерянного где-то Энгельса, но тот еще сюды подтянется) и говорит:

Казалось бы, пишет человек с опытом и приводит конкретные цифры и направления исследований.

Однако, никто(!!!) не спросил у него ничего, не уточнил ни малейшей детали... Все галопом, в меру своей прыти, несутся дальше, усеивая ветку флудом.

Мне не жалко ветку - тьфу на нее. Мне жаль сам форум. Из цитадели трейдерской физико-математической мысли он превратился в скопище я даже не знаю кого... Дитять лопоухих, очевидно. И какого-то подозрительного старичья...

Тьфу, еще раз. Колдуна и Асауленку хотя бы верните!

детали были - какой то фильтр ппкм

сам то читаешь ли, ведь далее и про фильтр и про среднюю сказано было ... ?

если пока не вкурил, время рассудит
 
Renat Akhtyamov:

детали были - какой то фильтр ппкм

сам то читаешь ли?

Конечно, читаю. Какой-то ппмс... Сам не знаю - чё это такое... Думал, кто-нить спросит, поинтересуется. Ни фига! Это чё это? Полное одубение и потерю интереса к исследованиям наблюдаю. Только престарелый Тарабанов качественно какать всем предлагает, а Учитель покойного Решетова все беспокоит - с ума сойти можно.

Расстроился что-то я очень сильно.

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