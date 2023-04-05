От теории к практике - страница 1194
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ну естественно, чтобы не путала
теперь я могу делать такоеXDDD
ахаха)))
суперграаальные граали XDDDD
(трюк выполнен профессионалом не повторяйте этого дома)
XDDDD
ну естественно, чтобы не путал
все ж индюки из-за него перерисовываются
вот блин хитрая какая система то...
я кстати твои посты про выбросы видел Ты еще давно такое научился находить.;)
Ты называл это кажется схлопыванием)
теперь я могу делать такоеXDDD
ахаха)))
суперграаальные граали XDDDD
(трюк выполнен профессионалом не повторяйте этого дома)
XDDDD
реинвест чтоли впаял?
просадка 40%
ну ладно чо...
Не две, а просто огромное количество средних. Усёк?
я не усёк.
ага а ничо что EUR так с 1971 в качестве единой валюты появилась))
В порядке обучения; в 1971 году евро не было, было Екю=1.2 доллара жестко. Только безнал
вот блин хитрая какая система то...
я кстати твои посты про выбросы видел Ты еще давно такое научился находить.;)
Ты называл это кажется схлопыванием)
не в ту степь
а то что стратегий я переюзал море, согласенза какую уцепился, со стороны трудно понять конечно
Я удивлен.
Вот выходит на авансцену не кто-нибудь, а Маркс(!!! правда, без утерянного где-то Энгельса, но тот еще сюды подтянется) и говорит:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Макс, 2019.04.20 17:45Бро, я грааль уже с 2003 года ищу. И меня самого результаты меньше 20% в месяц не радуют, но ничего не поделаешь. Десятки роботов, анализирующих рынок от и до на предмет неэффективности рынка, говорят все об одном - максимум что нам дано, это сделки на аномальных движениях, в сторону уравновешивания, причем тейк и стоп не меньше, чем в спред*30(иначе выгоднее в казино идти). Печаль, но факт. Редко, но метко - наш девиз.
Казалось бы, пишет человек с опытом и приводит конкретные цифры и направления исследований.
Однако, никто(!!!) не спросил у него ничего, не уточнил ни малейшей детали... Все галопом, в меру своей прыти, несутся дальше, усеивая ветку флудом.
Мне не жалко ветку - тьфу на нее. Мне жаль сам форум. Из цитадели трейдерской физико-математической мысли он превратился в скопище я даже не знаю кого... Дитять лопоухих, очевидно. И какого-то подозрительного старичья...
Тьфу, еще раз. Колдуна и Асауленку хотя бы верните!
Я удивлен.
Вот выходит на авансцену не кто-нибудь, а Маркс(!!! правда, без утерянного где-то Энгельса, но тот еще сюды подтянется) и говорит:
Казалось бы, пишет человек с опытом и приводит конкретные цифры и направления исследований.
Однако, никто(!!!) не спросил у него ничего, не уточнил ни малейшей детали... Все галопом, в меру своей прыти, несутся дальше, усеивая ветку флудом.
Мне не жалко ветку - тьфу на нее. Мне жаль сам форум. Из цитадели трейдерской физико-математической мысли он превратился в скопище я даже не знаю кого... Дитять лопоухих, очевидно. И какого-то подозрительного старичья...
Тьфу, еще раз. Колдуна и Асауленку хотя бы верните!
детали были - какой то фильтр ппкм
сам то читаешь ли, ведь далее и про фильтр и про среднюю сказано было ... ?если пока не вкурил, время рассудит
детали были - какой то фильтр ппкм
сам то читаешь ли?
Конечно, читаю. Какой-то ппмс... Сам не знаю - чё это такое... Думал, кто-нить спросит, поинтересуется. Ни фига! Это чё это? Полное одубение и потерю интереса к исследованиям наблюдаю. Только престарелый Тарабанов качественно какать всем предлагает, а Учитель покойного Решетова все беспокоит - с ума сойти можно.
Расстроился что-то я очень сильно.