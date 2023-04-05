От теории к практике - страница 1588

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Alexander_K:

Спроси у multiplicator, откуда он его нашел. Но, факт остается фактом - человек торгует в канале, его точка зрения во многом совпадает с моей, и имеет пусть небольшой, но профит.

я вот что нашел:

г

p.s. О каких 30% в месяц ты мечтаешь? И мониторинга нет!

 
multiplicator:
он тренды, в основном, торгует.

Неважно. Он понимает, что рынок описывается уравнениями стохастической динамики, т.е.каналом вокруг средней и это главное. Остальные теории он отбрасывает как мусор и правильно делает.

Я же, в свою очередь, постараюсь заочно доказать ему, что торговля на возврат к средней дает больший прирост наличности в карманах.

Импонирует, конечно, что человек в открытую публикует свои исследования и одновременно имеет стэйт на реале. Это - образец профессионализма, чего на этом форуме, даже в исполнении дяди Миши, с его предъявами к контенту этой ветки, никогда не было. А о других тунеядцах, заполонивших этот форум, и говорить не приходится.

 
Sergey Chalyshev:

я вот что нашел:

p.s. О каких 30% в месяц ты мечтаешь? И мониторинга нет!

https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=16382

Россия сбалансированная агр
Россия сбалансированная агр
  • www.comon.ru
Наименование Значение Калькулятор доходности Калькулятор доходности – удобный сервис для расчета доходности по выбранной Вами стратегии за период. Указав в соответствующих строках на данной странице сумму и период инвестирования, Вы сможете узнать итоговый финансовый результат, который мог быть получен. Однако следует помнить...
 
multiplicator:

https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=16382

Что то не сходится мониторинг ф-ма с словами автора 

 
Alexander_K:

Неважно. Он понимает, что рынок описывается уравнениями стохастической динамики, т.е.каналом вокруг средней и это главное. Остальные теории он отбрасывает как мусор и правильно делает.

Я же, в свою очередь, постараюсь заочно доказать ему, что торговля на возврат к средней дает больший прирост наличности в карманах.

Импонирует, конечно, что человек в открытую публикует свои исследования и одновременно имеет стэйт на реале. Это - образец профессионализма, чего на этом форуме, даже в исполнении дяди Миши, с его предъявами к контенту этой ветки, никогда не было. А о других тунеядцах, заполонивших этот форум, и говорить не приходится.

Стейтов нет, одни слова.

Во первых он торгует на реальном рынке, а вы пытаетесь обуздать форекс.

На фондовом рынке можно и не торговать, "купил и держи", дивиденды капают инфляция помогает.

На графике выше приведенном видно, 2017 медленный слив, 2018-2019 рост. 

Сейчас на фондовом рынке такая ситуация примерно, 7% инфляция + 7% дивиденды + временный хайп х%.

Тут математика даже не нужна, арифметики достаточно.

 
Alexander_K:

Сдаюсь и прекращаю вести ветку.

Напоследок моё воззвание:

Вам здесь бесплатно всё рассказали. Было бы желание читать и думать.
 
secret:
Вам здесь бесплатно всё рассказали. Было бы желание читать и думать.

Хе-хе-хе. secret все секреты рассказал, а стопикстартёру невдомёк.) Между строк то читать не научился.)

 
Alexander_K:

Говоря откровенно, все самые занимательные и достойные посты встречаются на Смарт-Лабе. Здесь с теорией совсем туго. Ну, и Бог бы с ней, но и с практикой кисло. Совсем плохо. Ну, да - остаются понты и разруха, тут дядя Миша бесконечно прав.

Однако, рано предаваться унынию - внес я в ТС поправки к расчету дисперсии, на результаты посмотрим в конце недели.

понравилась статья про доходность паммов

https://smart-lab.ru/blog/358142.php
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!!
Полная статистика ПАММ счетов Альпари за 7 лет!!!
  • smart-lab.ru
Читал форумы Альпари на выходных и натолкнулся вот на такое исследование. Работа конечно проделана колоссальная. Приведу лишь некоторую часть и графики а полностью кому интересно могут все найти по ссылке ниже. Метод расчета всех счетов, лучшие и худшие за все время, их показатели, средства на счетах. Общие средства в управлении: В конце видно...
 
multiplicator:
понравилась статья про доходность паммов

https://smart-lab.ru/blog/358142.php
Статья древняя и пустышка. Больше инфы можно почерпнуть на форуме тех же альп. Там и статистику ведут, и срач по поводу того что лучше, а что хуже для обеих сторон. 
 
Макс:
Статья древняя и пустышка. Больше инфы можно почерпнуть на форуме тех же альп. Там и статистику ведут, и срач по поводу того что лучше, а что хуже для обеих сторон. 
просто удивила эта картинка:

Накопленная прибыль инвесторов и управляющих:

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