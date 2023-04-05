От теории к практике - страница 1588
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спроси у multiplicator, откуда он его нашел. Но, факт остается фактом - человек торгует в канале, его точка зрения во многом совпадает с моей, и имеет пусть небольшой, но профит.
я вот что нашел:
p.s. О каких 30% в месяц ты мечтаешь? И мониторинга нет!
он тренды, в основном, торгует.
Неважно. Он понимает, что рынок описывается уравнениями стохастической динамики, т.е.каналом вокруг средней и это главное. Остальные теории он отбрасывает как мусор и правильно делает.
Я же, в свою очередь, постараюсь заочно доказать ему, что торговля на возврат к средней дает больший прирост наличности в карманах.
Импонирует, конечно, что человек в открытую публикует свои исследования и одновременно имеет стэйт на реале. Это - образец профессионализма, чего на этом форуме, даже в исполнении дяди Миши, с его предъявами к контенту этой ветки, никогда не было. А о других тунеядцах, заполонивших этот форум, и говорить не приходится.
я вот что нашел:
p.s. О каких 30% в месяц ты мечтаешь? И мониторинга нет!
https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=16382
https://www.comon.ru/user/howtotrade/strategy/detail/?id=16382
Что то не сходится мониторинг ф-ма с словами автора
Неважно. Он понимает, что рынок описывается уравнениями стохастической динамики, т.е.каналом вокруг средней и это главное. Остальные теории он отбрасывает как мусор и правильно делает.
Я же, в свою очередь, постараюсь заочно доказать ему, что торговля на возврат к средней дает больший прирост наличности в карманах.
Импонирует, конечно, что человек в открытую публикует свои исследования и одновременно имеет стэйт на реале. Это - образец профессионализма, чего на этом форуме, даже в исполнении дяди Миши, с его предъявами к контенту этой ветки, никогда не было. А о других тунеядцах, заполонивших этот форум, и говорить не приходится.
Стейтов нет, одни слова.
Во первых он торгует на реальном рынке, а вы пытаетесь обуздать форекс.
На фондовом рынке можно и не торговать, "купил и держи", дивиденды капают инфляция помогает.
На графике выше приведенном видно, 2017 медленный слив, 2018-2019 рост.
Сейчас на фондовом рынке такая ситуация примерно, 7% инфляция + 7% дивиденды + временный хайп х%.
Тут математика даже не нужна, арифметики достаточно.
Сдаюсь и прекращаю вести ветку.
Напоследок моё воззвание:
Вам здесь бесплатно всё рассказали. Было бы желание читать и думать.
Хе-хе-хе. secret все секреты рассказал, а стопикстартёру невдомёк.) Между строк то читать не научился.)
Говоря откровенно, все самые занимательные и достойные посты встречаются на Смарт-Лабе. Здесь с теорией совсем туго. Ну, и Бог бы с ней, но и с практикой кисло. Совсем плохо. Ну, да - остаются понты и разруха, тут дядя Миша бесконечно прав.
Однако, рано предаваться унынию - внес я в ТС поправки к расчету дисперсии, на результаты посмотрим в конце недели.
https://smart-lab.ru/blog/358142.php
понравилась статья про доходность паммов
https://smart-lab.ru/blog/358142.php
Статья древняя и пустышка. Больше инфы можно почерпнуть на форуме тех же альп. Там и статистику ведут, и срач по поводу того что лучше, а что хуже для обеих сторон.
Накопленная прибыль инвесторов и управляющих: