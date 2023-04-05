От теории к практике - страница 1182

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Я вот о чем подумал... Вот Олексий тут всем ухи прожужжал, что цена, приращения и т.п. нестационарны, что ТВиМС, а также теория стохастических процессов неприменимы на рынке. Возможно. Однако, некие признаки говорят о том, что на рынке нестационарно, нелинейно в первую очередь именно время. Именно оно является ключом ко всему. Ведь мы помним, что цена ~ корню из времени, а время нелинейно, т.е. является некой функцией от какого-то сакрального, магического параметра...

М-да... Голова ходит кругом от этой еще нераскрытой волшебной формулЕ и от жажды наличных.

 
Alexander_K:

Я вот о чем подумал... Вот Олексий тут всем ухи прожужжал, что цена, приращения и т.п. нестационарны, что ТВиМС, а также теория стохастических процессов неприменимы на рынке. Возможно. Однако, некие признаки говорят о том, что на рынке нестационарно, нелинейно в первую очередь именно время. Именно оно является ключом ко всему. Ведь мы помним, что цена ~ корню из времени, а время нелинейно, т.е. является некой функцией от какого-то сакрального, магического параметра...

М-да... Голова ходит кругом от этой еще нераскрытой волшебной формулЕ и от жажды наличных.

время линейно

нелинейно приращение

но это смотря с какой стороны посмотреть...

хотя линейно и то и другое на самом то деле (ну почти):

но это всего лишь картинке. если есть формуле, то картинке не надо

формуле вяжет все 28 пар меж собой
 
Renat Akhtyamov:

время линейно

нелинейно приращение

но это смотря с какой стороны посмотреть...

хотя линейно и то и другое на самом то деле (ну почти):

но это всего лишь картинке. если есть формуле, то картинке не надо

формуле вяжет все 28 пар меж собой

Ну подробней. Я записываю. Мне это интересно.

 
Uladzimir Izerski:

Ну подробней. Я записываю. Мне это интересно.

похоже что тока сегодня ночью дорешал задачкэ до конца

понаблюдаю пока

может быть как нибудь проговорюсь ...

 
Renat Akhtyamov:


формуле вяжет все 28 пар меж собой

Да, согласен. Так должно быть. И я докопаюсь до этой формулЕ.

 
Полностью согласен с Реной. Рынок - это единый организм и все пары связаны между собой. Думаю, что через некое единое время рынка. Нельзя рассматривать только одну пару - надо смотреть на рынок в целом. Для меня это уже очевиднейший факт.
 
Alexander_K:

Да, согласен. Так должно быть. И я докопаюсь до этой формулЕ.

И ни одного слова до этого не было. Странно? Да.

 
Uladzimir Izerski:

И ни одного слова до этого не было. Странно? Да.

Да. Немного поискажав время с целью добиться синхронизации тиковых потоков на 16 валютных парах, я получил более устойчивые результаты. Еще рано прыгать от счастья, но что-то тут есть... Пока не могу понять - что. Но, это что-то однозначно связано с нелинейностью времени. Пойду почитаю чё-нить абстрактное про время - авось прозрею.

 
Alexander_K:

Да. Немного поискажав время с целью добиться синхронизации тиковых потоков на 16 валютных парах, я получил более устойчивые результаты. Еще рано прыгать от счастья, но что-то тут есть... Пока не могу понять - что. Но, это что-то однозначно связано с нелинейностью времени. Пойду почитаю чё-нить абстрактное про время - авось прозрею.

Уже хорошо, что появились единомышленники.

 
А какие кто читал книги по синергетике? Киньте ссылки, плиз. Но, только на реально прочитанные вещи, а не на мусор из Инета.
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