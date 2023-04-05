От теории к практике - страница 1182
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Я вот о чем подумал... Вот Олексий тут всем ухи прожужжал, что цена, приращения и т.п. нестационарны, что ТВиМС, а также теория стохастических процессов неприменимы на рынке. Возможно. Однако, некие признаки говорят о том, что на рынке нестационарно, нелинейно в первую очередь именно время. Именно оно является ключом ко всему. Ведь мы помним, что цена ~ корню из времени, а время нелинейно, т.е. является некой функцией от какого-то сакрального, магического параметра...
М-да... Голова ходит кругом от этой еще нераскрытой волшебной формулЕ и от жажды наличных.
Я вот о чем подумал... Вот Олексий тут всем ухи прожужжал, что цена, приращения и т.п. нестационарны, что ТВиМС, а также теория стохастических процессов неприменимы на рынке. Возможно. Однако, некие признаки говорят о том, что на рынке нестационарно, нелинейно в первую очередь именно время. Именно оно является ключом ко всему. Ведь мы помним, что цена ~ корню из времени, а время нелинейно, т.е. является некой функцией от какого-то сакрального, магического параметра...
М-да... Голова ходит кругом от этой еще нераскрытой волшебной формулЕ и от жажды наличных.
время линейно
нелинейно приращение
но это смотря с какой стороны посмотреть...
хотя линейно и то и другое на самом то деле (ну почти):
но это всего лишь картинке. если есть формуле, то картинке не надоформуле вяжет все 28 пар меж собой
время линейно
нелинейно приращение
но это смотря с какой стороны посмотреть...
хотя линейно и то и другое на самом то деле (ну почти):
но это всего лишь картинке. если есть формуле, то картинке не надоформуле вяжет все 28 пар меж собой
Ну подробней. Я записываю. Мне это интересно.
Ну подробней. Я записываю. Мне это интересно.
похоже что тока сегодня ночью дорешал задачкэ до конца
понаблюдаю пока
может быть как нибудь проговорюсь ...
формуле вяжет все 28 пар меж собой
Да, согласен. Так должно быть. И я докопаюсь до этой формулЕ.
Да, согласен. Так должно быть. И я докопаюсь до этой формулЕ.
И ни одного слова до этого не было. Странно? Да.
И ни одного слова до этого не было. Странно? Да.
Да. Немного поискажав время с целью добиться синхронизации тиковых потоков на 16 валютных парах, я получил более устойчивые результаты. Еще рано прыгать от счастья, но что-то тут есть... Пока не могу понять - что. Но, это что-то однозначно связано с нелинейностью времени. Пойду почитаю чё-нить абстрактное про время - авось прозрею.
Да. Немного поискажав время с целью добиться синхронизации тиковых потоков на 16 валютных парах, я получил более устойчивые результаты. Еще рано прыгать от счастья, но что-то тут есть... Пока не могу понять - что. Но, это что-то однозначно связано с нелинейностью времени. Пойду почитаю чё-нить абстрактное про время - авось прозрею.
Уже хорошо, что появились единомышленники.