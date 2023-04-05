От теории к практике - страница 355
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Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).
Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.
Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.
Зачем? Чтобы что? Или, как говорят в Польше - Для чЕго?
Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.
Всё просто. Выбросить из данных всё что некрасиво и оставить то что красиво. Всё равно ведь большинство данных выбрасывается...
Либо сразу нарисовать себе то, что хочется увидеть и дальше с этим успешно работать чтобы строить из этого шума будущие красивые ВР-ы.)))
о чем это говорит? подумайте.
Да чо тут думать, весь инет завален этой инфой
Хорош ржать.
Вот ответ:
Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают? Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)
Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают? Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)
Юр, я не в теме.
Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно
Валютная пара, ну чо тут больше сказать?
Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое
Вопрос задавал - чо такое мол?
Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....
Одно что грааль у них.
Ну курят, курят и радуются непонятно чему...
Картинки из файла Александра, EURUSD_Erlang_1.csv. Что было сделано: (ASK+BID)/2, после преобразовано в пипсы, а т.к. пипс получился кое-где дробный, то добавился нолик, для удобства построения, т.е. например не 525 пипсов а 52,5. Верхний график в обычном масштабе, нижний в логарифмическом. Параболы нет. Да, еще убрала нулевой пик(уж очень большой, по частоте был 70811).
Картинки из файла Александра, EURUSD_Erlang_1.csv. Что было сделано: (ASK+BID)/2, после преобразовано в пипсы, а т.к. пипс получился кое-где дробный, то добавился нолик, для удобства построения, т.е. например не 525 пипсов а 52,5. Верхний график в обычном масштабе, нижний в логарифмическом. Параболы нет. Да, еще убрала нулевой пик(уж очень большой, по частоте был 70811).
Да хоть заубирайтесь, все равно не исправить удалением, и экспонента не причем, и потоки всевозможные, прореживание тиков также ни о чем, и т.д. и т.п.
Смеется тот, кто смеется последний!
)
Да хоть заубирайтесь, все равно не исправить обычным удалением
Поэтому чтобы зря не мучаться каждый раз, предлагаю сразу нарисовать красивую картинку какую надо. ))