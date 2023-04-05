От теории к практике - страница 355

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igrok333:

Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).

Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.

 
Novaja:

Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.

Зачем? Чтобы что? Или, как говорят в Польше - Для чЕго?

 
Novaja:

Понимаете, я даже знаю откуда эти материалы взяты. Загадка сейчас другая, как сделать так, чтобы все красиво помещалось под красной линией.

Всё просто. Выбросить из данных всё что некрасиво и оставить то что красиво. Всё равно ведь большинство данных выбрасывается...

Либо сразу нарисовать себе то, что хочется увидеть и дальше с этим успешно работать чтобы  строить из этого шума будущие красивые ВР-ы.)))

 
в прицепе
Файлы:
b3apgt6_hcnkdm.zip  166 kb
 
igrok333:

о чем это говорит? подумайте.

Да чо тут думать, весь инет завален этой инфой

 
Renat Akhtyamov:

Хорош ржать.

Вот ответ:

Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают?  Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)

 
Yuriy Asaulenko:

Ренат, может хоть ты объяснишь, какую травку тут курят, что их так вштыривает нормальное распределение? М.б. и я кайф словлю.) Да, и где дают?  Когда спрашиваю где взять, все как-то замолкают.)

Юр, я не в теме.

Меня вштырило конечно от лептокуртозиса, но очччень давно

Валютная пара, ну чо тут больше сказать?

Графики я рисовал и показывал - что одно распределение накладывается на другое

Вопрос задавал - чо такое мол?

Хоть бы кто ответил, хоть бы кто смог пояснить или повторить такой же график обычным индюком....

Одно что грааль у них.

Ну курят, курят и радуются непонятно чему...

 

Картинки из файла Александра, EURUSD_Erlang_1.csv. Что было сделано: (ASK+BID)/2, после преобразовано в пипсы, а т.к. пипс получился кое-где дробный, то добавился нолик, для удобства построения, т.е. например не 525 пипсов а 52,5.  Верхний график в обычном масштабе, нижний в логарифмическом. Параболы нет. Да, еще убрала нулевой пик(уж очень большой, по частоте был 70811).

 
Novaja:

Картинки из файла Александра, EURUSD_Erlang_1.csv. Что было сделано: (ASK+BID)/2, после преобразовано в пипсы, а т.к. пипс получился кое-где дробный, то добавился нолик, для удобства построения, т.е. например не 525 пипсов а 52,5.  Верхний график в обычном масштабе, нижний в логарифмическом. Параболы нет. Да, еще убрала нулевой пик(уж очень большой, по частоте был 70811).

Да хоть заубирайтесь, все равно не исправить удалением, и экспонента не причем, и потоки всевозможные, прореживание тиков также ни о чем, и т.д. и т.п.

Смеется тот, кто смеется последний!

)

 
Renat Akhtyamov:

Да хоть заубирайтесь, все равно не исправить обычным удалением

Поэтому чтобы зря не мучаться каждый раз, предлагаю сразу нарисовать красивую картинку какую надо. ))

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