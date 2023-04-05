От теории к практике - страница 1184
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Наконец понял почему брата Гевары звали Мартин
Мартин или нет - Принцип важен а не Мартин;)
представьте себе, что на рынке определенная трейдеров. Причем куда бы цена ни пошла часть из них будет зарабатывать buy часть sell. ваша задача двигать цену так, чтобы данное соотношение не менялось и было районе 50/50% всегда.Ибо только в таком случае вы сможете двигать цену относительно легко - касаемо слива трейдеров в любую сторону.
Самое интересное если накопится более 50% трейдеров зарабатывающих на BUY как вы думаете как слить их так, чтобы трейдеры на Sell при этом не заработали?=)
а если движение будет таким что Sell-трейдеры заработают и вы сливая buy трейдеров дадите заработать sell трейдерам?=)
и он в моих постах есть. Правда не раскрыт но точно детально описан.
иначе такой стабильности вы не добьетесь кстати вот конец теста.
и это вообще минимум что можно сделать и то на одной закономерности. а так как рынок очень многогранен их там много (я нашел лишь три пока что достоверно подтвержденных)
зная "где на рынке черное" вы без труда увидите и "белое" ну и места где оттенки соответственно. а пока что у вас в вашем видении все серое.
ты еще не в курсе что-ли? вроде давно на форуме ))
Форум пустозвонов-сигнальщиков и продавцов граалей?:)
на статью для публикации
репринт
да кому оно надо то Ренат...
вообще неплохая вроде как вещь для анализа любых временных процессов получилась, которую можно настроить на распознавание чего угодно какой угодно составляющей но в нашей стране главное нефть уголь и газ...стали сырьевым придатком капитализма к сожалению... как и предсказывал батюшка И.Ленин...хочется верить что в нашей Стране есть где-нибудь сверхсекретный оплот науки и технологий будущего...
Форум пустозвонов-сигнальщиков и продавцов граалей?:)
да
Мартин или нет - Принцип важен а не Мартин;)
представьте себе, что на рынке определенная трейдеров. Причем куда бы цена ни пошла часть из них будет зарабатывать buy часть sell. ваша задача двигать цену так, чтобы данное соотношение не менялось и было районе 50/50% всегда.Ибо только в таком случае вы сможете двигать цену относительно легко - касаемо слива трейдеров в любую сторону.
Самое интересное если накопится более 50% трейдеров зарабатывающих на BUY как вы думаете как слить их так, чтобы трейдеры на Sell при этом не заработали?=)
а если движение будет таким что Sell-трейдеры заработают и вы сливая buy трейдеров дадите заработать sell трейдерам?=)
и он в моих постах есть. Правда не раскрыт но точно детально описан.
иначе такой стабильности вы не добьетесь кстати вот конец теста.
и это вообще минимум что можно сделать и то на одной закономерности. а так как рынок очень многогранен их там много (я нашел лишь три пока что достоверно подтвержденных)
зная "где на рынке черное" вы без труда увидите и "белое" ну и места где оттенки соответственно. а пока что у вас в вашем видении все серое.
написано то красиво, но без конкретики, поэтому ответить нечего по существу
Мартин или нет - Принцип важен а не Мартин;)
но мартин важнее :-)
перестать беспокоться и начать жить - вовремя и в меру применять мартин, сетки, усреднения,локи и прочая-прочая..
потому что любую "стратегию" рынок обыграет, но можно успеть снять сливки
---
кстати про граали - гипотеза существования выигрышного алгоритма торговли противоречит смыслу существования биржи.
Если есть алгоритм нахождения оптимальных Buy|Sell по котировкам и истории то всё ценообразование можно быстро и точно делать им, и биржа становиться ненужной.
но мартин важнее :-)
перестать беспокоться и начать жить - вовремя и в меру применять мартин, сетки, усреднения,локи и прочая-прочая..
потому что любую "стратегию" рынок обыграет, но можно успеть снять сливки
---
кстати про граали - гипотеза существования выигрышного алгоритма торговли противоречит смыслу существования биржи.
Если есть алгоритм нахождения оптимальных Buy|Sell по котировкам и истории то всё ценообразование можно быстро и точно делать им, и биржа становиться ненужной.
нет. главное не мартин а способы закрытия ордеров/ордерных систем.
главное анализ котировочных данных при помощи которого вы можете по сути увеличивая прибыль до некоторой степени не увеличивать риски. Вот и все.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Подскажите, как приготовить мартина, чтобы не сливать...
Nikolai Semko, 2018.09.15 21:20
Просто Мартин - это лишь инструмент, специя, а не еда. Как можно из специй приготовить еду?
Стратегия Мартингейла (доливаем убыточные сделки, закрываем прибыльные) удовлетворительно работает на флэте, причем с известным диапазоном. При тренде - это слив.
На тренде хорошо работает анти-мартингейл (доливаем прибыльные сделки, закрываем убыточные). При флэте - это слив.
Поэтому рецепт нормальной похлебки обязательно включает в себя такой компонент, как определение когда тренд, а когда флэт, а так же их диапазоны.
А это уже вовсе не разговор о мартине. Это уже задача искусственного интеллекта (добавлено)
Тем более, когда Вы научитесь распознавать тренд и флэт с вероятностью значительно большей 50%, то мартин совсем и не нужен, т.к. есть более интересные специи (инструменты).
Поэтому Ваш вопрос выглядит примерно так: Как сварить суп из соли, чтобы он был питательным и полезным?
цитирование самого-себя-любимого, исключительное, без новых мыслей, говорит о многом
Бац!
От безудержной жажды Грааля у меня трясутся пальцы рук и ног.
Причем - в противофазе.