От теории к практике - страница 1180

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Maxim Kuznetsov:

Где вести с полей ?

что там с граалем A_K - не закопался ли рядом с небезызвестным трактором ??

волнуюся  что-то..

слился видимо) иначе тут были бы фанфары)))

 

торгует

некогда ему

 
Martin Cheguevara:

слился видимо) иначе тут были бы фанфары)))

Пока что ведет аккуратную торговлю.

16% в прибыли.

текущая поза.

2019.04.18 18:57Sell0.01USDCHF.I1.01538т.ц.1.01494-0.060.43


надеюсь будет держать до 1,0123

Если удачный вход. Будем рукоплескать.

Но надежней на этой  паре с 1.0235. 

 
Uladzimir Izerski:

Пока что ведет аккуратную торговлю.

16% в прибыли.

текущая поза.

2019.04.18 18:57Sell0.01USDCHF.I1.01538т.ц.1.01494-0.060.43


надеюсь будет держать до 1,0123

Если удачный вход. Будем рукоплескать.

Но надежней на этой  паре с 1.0235. 

Соглашусь, вход преждевременный. До пробоя тренда, как муравью до солнца. 

Чуток повыше, трендовая корректируется, и рвемся вниз. 

Хотя, можно просто пересидеть - просадка вряд-ли будет беспредельной. 
 
Алексей Тарабанов:

Соглашусь, вход преждевременный. До пробоя тренда, как муравью до солнца. 

Чуток повыше, трендовая корректируется, и рвемся вниз. 

Хотя, можно просто пересидеть - просадка вряд-ли будет беспредельной. 

Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).

 
Unicornis:

Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).

Нет, не понимаете. 

 
Алексей Тарабанов:

Нет, не понимаете. 

Автора, а не вашей. У вас - не понимаю, т.к. половина стрелок лишних(имхо).

 
Uladzimir Izerski:

Пока что ведет аккуратную торговлю.

16% в прибыли.

текущая поза.

2019.04.18 18:57Sell0.01USDCHF.I1.01538т.ц.1.01494-0.060.43


надеюсь будет держать до 1,0123

Если удачный вход. Будем рукоплескать.

Но надежней на этой  паре с 1.0235. 

Unicornis:

Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).

на текущее время +20п, и время ставить бу или выходить.имхо.

 
Unicornis:

на текущее время +20п, и время ставить бу или выходить.имхо.

Кому как нравиться.

На ТФ М30 ситуация выглядит так.

USDCHFM30

А это график динамики спроса на валюты ТФ Н1.

Рыжий это франк, а зеленый это доллар.

USDCHFH1

 
Uladzimir Izerski:

Кому как нравиться.

На ТФ М30 ситуация выглядит так.

А это график динамики спроса на валюты ТФ Н1.

Рыжий это франк, а зеленый это доллар.


Вот блин.....)))))) Пробьет же к х...рам)) А потом другому нравится)) Мож я и не спец но пора уже)

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