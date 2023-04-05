От теории к практике - страница 1180
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Где вести с полей ?
что там с граалем A_K - не закопался ли рядом с небезызвестным трактором ??
волнуюся что-то..
слился видимо) иначе тут были бы фанфары)))
торгует
некогда ему
слился видимо) иначе тут были бы фанфары)))
Пока что ведет аккуратную торговлю.
16% в прибыли.
текущая поза.
надеюсь будет держать до 1,0123
Если удачный вход. Будем рукоплескать.
Но надежней на этой паре с 1.0235.
Пока что ведет аккуратную торговлю.
16% в прибыли.
текущая поза.
надеюсь будет держать до 1,0123
Если удачный вход. Будем рукоплескать.
Но надежней на этой паре с 1.0235.
Соглашусь, вход преждевременный. До пробоя тренда, как муравью до солнца.
Чуток повыше, трендовая корректируется, и рвемся вниз.Хотя, можно просто пересидеть - просадка вряд-ли будет беспредельной.
Соглашусь, вход преждевременный. До пробоя тренда, как муравью до солнца.
Чуток повыше, трендовая корректируется, и рвемся вниз.Хотя, можно просто пересидеть - просадка вряд-ли будет беспредельной.
Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).
Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).
Нет, не понимаете.
Нет, не понимаете.
Автора, а не вашей. У вас - не понимаю, т.к. половина стрелок лишних(имхо).
Пока что ведет аккуратную торговлю.
16% в прибыли.
текущая поза.
надеюсь будет держать до 1,0123
Если удачный вход. Будем рукоплескать.
Но надежней на этой паре с 1.0235.
Если 10 и 16 апреля не входил аналогичным образом, то хороший вход с претензией на +40п на следующий день(если правильно понимаю основную идею этойстратегии).
на текущее время +20п, и время ставить бу или выходить.имхо.
на текущее время +20п, и время ставить бу или выходить.имхо.
Кому как нравиться.
На ТФ М30 ситуация выглядит так.
А это график динамики спроса на валюты ТФ Н1.
Рыжий это франк, а зеленый это доллар.
Кому как нравиться.
На ТФ М30 ситуация выглядит так.
А это график динамики спроса на валюты ТФ Н1.
Рыжий это франк, а зеленый это доллар.
Вот блин.....)))))) Пробьет же к х...рам)) А потом другому нравится)) Мож я и не спец но пора уже)