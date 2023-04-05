От теории к практике - страница 1179
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куда там Aleksandr_K со своими грааалями пропал?)
Я тут, я здесь, я всегда. :)))
Ща только статистика набирается - завтра сделки пойдут.
Я как питбуль вцепился зубами в Грааль и уже не выпущу его никогда.
это подгонка
Ну наверно до 2016 был бэквард(learn), а после форвард(OOS), на OOS получить картинку как до 2016 невозможно, это какое то мошенничество.
оно оптимизировалось вообще за 2017 год.
а на картинке тест за 15,16,17,18 годы.
не подгонка, потому что период до 2016 не входил в бэктест.
не, начало 2016 года - это не переход на оос.
оно оптимизировалось вообще за 2017 год.
а на картинке тест за 15,16,17,18 годы.
если 17м обучалось то 15,16,17 будет - грааль, а 18 - СБ
если 17м обучалось то 15,16,17 будет - грааль, а 18 - СБ
Если за 17-ый год оптимизировать, то за 17-ый год и буде грааль, а всё что ДО и всё что ПОСЛЕ - гсб. )
Не не, как правило прошлое по будущему подгоняется хорошо а вот будущее по прошлому нет, так что ДО будет ну может чуть хуже чем сам 17й, но всё равно грааль, а вот после "пальцем в небо"
Не не, как правило прошлое по будущему подгоняется хорошо а вот будущее по прошлому нет, так что ДО будет ну может чуть хуже чем сам 17й, но всё равно грааль, а вот после "пальцем в небо"
переподгонка обычная
Недоперепой.
стандартное отклонение по месяцам.
для примера взят индикатор среднее с периодом 750 минут.
данные по 12 месяцам 2018-го года.
0.0025
0.0025
0.0023
0.0016
0.0019
0.0028
0.0020
0.0020
0.0020
0.0019
0.0020
0.0021
а вот диаграмма:
судите сами сильно ли оно изменяется.
Где вести с полей ?
что там с граалем A_K - не закопался ли рядом с небезызвестным трактором ??
волнуюся что-то..