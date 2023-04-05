От теории к практике - страница 1179

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куда там Aleksandr_K со своими грааалями пропал?)
 
Martin Cheguevara:
куда там Aleksandr_K со своими грааалями пропал?)

Я тут, я здесь, я всегда. :)))

Ща только статистика набирается - завтра сделки пойдут.

Я как питбуль вцепился зубами в Грааль и уже не выпущу его никогда.

 
Maxim Dmitrievsky:

это подгонка

не подгонка, потому что период до 2016 не входил в бэктест.
Кеша Рутов:

Ну наверно до 2016 был бэквард(learn), а после форвард(OOS), на OOS получить картинку как до 2016 невозможно, это какое то мошенничество.

не, начало 2016 года - это не переход на оос.
оно оптимизировалось вообще за 2017 год.
а на картинке тест за 15,16,17,18 годы.
 
multiplicator:
не подгонка, потому что период до 2016 не входил в бэктест.
не, начало 2016 года - это не переход на оос.
оно оптимизировалось вообще за 2017 год.
а на картинке тест за 15,16,17,18 годы.

если 17м обучалось то 15,16,17 будет - грааль, а 18 - СБ

 
Кеша Рутов:

если 17м обучалось то 15,16,17 будет - грааль, а 18 - СБ

Если за 17-ый год оптимизировать, то за 17-ый год и буде грааль, а всё что ДО и всё что ПОСЛЕ - гсб. )
 
multiplicator:
Если за 17-ый год оптимизировать, то за 17-ый год и буде грааль, а всё что ДО и всё что ПОСЛЕ - гсб. )

Не не, как правило прошлое по будущему подгоняется хорошо а вот будущее по прошлому нет, так что ДО будет ну может чуть хуже чем сам 17й, но всё равно грааль, а вот после "пальцем в небо"

 
Кеша Рутов:

Не не, как правило прошлое по будущему подгоняется хорошо а вот будущее по прошлому нет, так что ДО будет ну может чуть хуже чем сам 17й, но всё равно грааль, а вот после "пальцем в небо"

ну у вас свое мнение, у меня свое)
 
Maxim Dmitrievsky:

переподгонка обычная

Недоперепой. 

 

стандартное отклонение по месяцам.

для примера взят индикатор среднее с периодом 750 минут.

данные по 12 месяцам 2018-го года.

0.0025
0.0025
0.0023
0.0016
0.0019
0.0028
0.0020
0.0020
0.0020
0.0019
0.0020
0.0021

а вот диаграмма:



судите сами сильно ли оно изменяется.

 

Где вести с полей ?

что там с граалем A_K - не закопался ли рядом с небезызвестным трактором ??

волнуюся  что-то..

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