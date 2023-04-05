От теории к практике - страница 1177

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на разных годах хорошо работают разные скользящие окна. и в пределах одного года, на разных месяцах, тоже хорошо работают разные скользящие окна. волатильность изменчива. может привязать расчет скользящего окна к волатильности. а может всё это тупая подгонка размера окна к данным за каждый месяц...
 
multiplicator:
 по крайней мере, сейчас такие идеи: простое среднее заменить на полином, добавить динамический расчет периода скользящего окна.

по моему Вы слишком усложнили технически свою задачу, имхо, Ваша задача сводится к обучению нейросети (и поиск удовлетворяющей конфигурации НС) и в дальнейшем потребуется лишь определить моменты когда требуется переобучить НС

НС сама найдет необходимый полином, пока результаты обученной НС будут удовлетворять - просто получайте данные от нее на каждом новом баре

т.е. технически это аналогичная задача

 
Igor Makanu:

по моему Вы слишком усложнили технически свою задачу, имхо, Ваша задача сводится к обучению нейросети (и поиск удовлетворяющей конфигурации НС) и в дальнейшем потребуется лишь определить моменты когда требуется переобучить НС

НС сама найдет необходимый полином, пока результаты обученной НС будут удовлетворять - просто получайте данные от нее на каждом новом баре

т.е. технически это аналогичная задача

Обычно НС надо вчера обучать))) Больно она весами своими умная)))Что млп, что куча других сетей.....

[Удален]  
multiplicator:
не. это не подгонка.

это подгонка

 
Maxim Dmitrievsky:

это подгонка

Если говорить о подгонке и мошенничестве то яркий пример это этот сигнал и сливатор в магазине с одноименным названием:

позор

 
multiplicator:
как ломаются храали.


до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.

или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....

кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?

Ну наверно до 2016 был бэквард(learn), а после форвард(OOS), на OOS получить картинку как до 2016 невозможно, это какое то мошенничество.

[Удален]  
Кеша Рутов:

Если говорить о подгонке и мошенничестве то яркий пример это этот сигнал и сливатор в магазине с одноименным названием:


ссылку на продукт вставляй еще плз, а то так не понятно ничего

 
Maxim Dmitrievsky:

ссылку на продукт вставляй еще плз, а то так не понятно ничего

Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))

Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.

 
Кеша Рутов:

Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))

Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.

чем он тебя так задел?

[Удален]  
Кеша Рутов:

Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))

Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.

до слез, от души )))))

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