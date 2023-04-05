От теории к практике - страница 1177
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по крайней мере, сейчас такие идеи: простое среднее заменить на полином, добавить динамический расчет периода скользящего окна.
по моему Вы слишком усложнили технически свою задачу, имхо, Ваша задача сводится к обучению нейросети (и поиск удовлетворяющей конфигурации НС) и в дальнейшем потребуется лишь определить моменты когда требуется переобучить НС
НС сама найдет необходимый полином, пока результаты обученной НС будут удовлетворять - просто получайте данные от нее на каждом новом баре
т.е. технически это аналогичная задача
по моему Вы слишком усложнили технически свою задачу, имхо, Ваша задача сводится к обучению нейросети (и поиск удовлетворяющей конфигурации НС) и в дальнейшем потребуется лишь определить моменты когда требуется переобучить НС
НС сама найдет необходимый полином, пока результаты обученной НС будут удовлетворять - просто получайте данные от нее на каждом новом баре
т.е. технически это аналогичная задача
Обычно НС надо вчера обучать))) Больно она весами своими умная)))Что млп, что куча других сетей.....
не. это не подгонка.
это подгонка
это подгонка
Если говорить о подгонке и мошенничестве то яркий пример это этот сигнал и сливатор в магазине с одноименным названием:
как ломаются храали.
до начала 2016 работало идеально. потом сломалось.
или это, может брокер в мт5 начал только с 2016 года нормально спреды учитывать....
кто-то сталкивался с такой картинкой в тестере?
Ну наверно до 2016 был бэквард(learn), а после форвард(OOS), на OOS получить картинку как до 2016 невозможно, это какое то мошенничество.
Если говорить о подгонке и мошенничестве то яркий пример это этот сигнал и сливатор в магазине с одноименным названием:
ссылку на продукт вставляй еще плз, а то так не понятно ничего
ссылку на продукт вставляй еще плз, а то так не понятно ничего
Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))
Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.
Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))
Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.
чем он тебя так задел?
Нельзя, сотрут, забанят, но итак все понимают о ком и о чем речь))
Этого мошенника нужно не только забанить, а посадить в тюрьму и уж поверьте я добьюсь этого, чего бы мне это не стоило.
до слез, от души )))))