Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 7
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Остальные пары не шолохнулись, когда фунт упал под плинтус.
Смотрим еще раз на картинко:
Т.е. фунт - оранжевый
нет, фунт красный у меня :)
ну после этого уже упал новозеландец и евро, не так сильно но все же.. но так не поймешь, буду смотреть через ТС и подумаю насчет фильтров
так то все понятно с этим
нет, фунт красный у меня :)
ну после этого уже упал новозеландец и евро, не так сильно но все же.. но так не поймешь, буду смотреть через ТС и подумаю насчет фильтров
так то все понятно с этим
Ок.
Вывод будет тогда позже - если Ваша система с успехом прокатится через эту удивительную свечку.
Ок.
Вывод будет тогда позже - если Ваша система с успехом прокатится через эту удивительную свечку.
если брать весь конитегрированный портфель (а торговать его нужно весь сразу в данном случае), то суммарное отклонение получилось не более 50п 4-знак, видно из графика спреда
т.е. возможно что переживет, но че загадывать )
т.е. не забывайте что позиция по фунту это только 5-я часть от совокупной позиции
тут опасность в другом - в том что спред пересчитывается, т.е. в какой-то момент суммарная позиция может тупо не сойтись и будет висяк, и скорее всего этих висков не избежать и придется их жестко фиксить периодически
Если торговать в том месте по классике и со стопом, то сработал-бы не стоп, а стоп-аут, но это при условии завышенных рисков, если депозит 100 баксов, а лот 0.1
То есть в том месте чем не торгуй, а любая система сольёт, это и есть непредсказуемость форекс.
Так что парный трейдинг вполне имеет место, и он в разы безопаснее любой другой ТС.
Да и уже говорил, что в том месте как раз по фунту сигналов и не было, соответственно не было-бы и сделки
Виталий, сделки у Вас были, я помню и ту ночь и помню что Вы тоже не спали.
Обсуждение в ветке прогнозов сохранилось, длилось оно почти всё утро. Можете вернуться к событиям той ночи, очень интересно.
Виталий, сделки у Вас были, я помню и ту ночь и помню что Вы тоже не спали.
Обсуждение в ветке прогнозов сохранилось, длилось оно почти всё утро. Можете вернуться к событиям той ночи, очень интересно.
Я тогда не торговал парный, Я к нему то приходил, то уходил, много затрат по времени. Сейчас снова к нему вернулся, по причине не стабильного рынка, это последнее, что осталось рабочим и менее рискованным на сегодняшний день
Я тогда не торговал парный, Я к нему то приходил, то уходил, много затрат по времени. Сейчас снова к нему вернулся, по причине не стабильного рынка, это последнее, что осталось рабочим и менее рискованным на сегодняшний день
Не спорю, это стабильная система, дающая определенный профит, получение которого сопровождается как раз решением таких задач, которая описана выше.
Что не торгую, и скорее всего торговать не буду, так это пары в которые входит доллар. Это очень не стабильно и опасно, и довольно таки с давних времён
Что не торгую, и скорее всего торговать не буду, так это пары в которые входит доллар. Это очень не стабильно и опасно, и довольно таки с давних времён
Какая все-таки пара из мажоров отреагировала на такое падение фунта, не проводили исследование?
//ведь в данном случае - это точно не проделки USD, а вот кода колбасит USD, тогда и создаются идеальные условия для парного трейдинга <- это собственно и есть ключевой момент взаимосвязи между мажорами
Какая все-таки пара из мажоров отреагировала на такое падение фунта, не проводили исследование?
//ведь в данном случае - это точно не проделки USD
Нет, мажоры не смотрел - не торгую их, но по фунту был всего один вход, и тот недовход (gbp/chf && eur/jpy) - торговать не стал-бы (исход был-бы по движению), были более перспективные входы на тот момент.
Нашел еще один баг в расчетах, теперь картина более реалистичная:
фут бегает +-100 пунктов а на брекзите было -400 :)
Ну и в целом больше похоже на правду, инструменты +- 100 пунктов бегают, все как надо трэш энд глэм