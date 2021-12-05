Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 10
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А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты
ещё лучше ) только наверное расстрою тебя на раннем этапе, и это ничего не даст)
хахаха ну тогда спать надо идти )
А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты
Максим, я ж писал выше
А если нормировать мажоры на индекс бакса в качестве коэффициента?
Такой индекс почти у всех теперь есть.
Тогда и сигнала вообще никакого не будет в моменты выбросов по вине нацвалют а не бакса?
А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты
и прямой нет и косвенной. главный вывод сделан )
А посмотрите пожалуйста сейчас audchf / nzdjpy
у них разная разрядность, нужно нормировать спреды, иначе будет показывать слишком большой разброс.. потом допилю
если кто продаст audusd не прогадает ) только не жадничать....
Максим, я ж писал выше
А если нормировать мажоры на индекс бакса в качестве коэффициента?
Такой индекс почти у всех теперь есть.
Тогда и сигнала вообще никакого не будет в моменты выбросов по вине нацвалют а не бакса?
а не знаю, надо будет попробовать потом.. но свет же на валютах не сошелся, надо будет по индексам\акциям пройтись, криптам.. мб что интересного найдется
автопоиск бы
если кто продаст audusd не прогадает ) только не жадничать....
да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать
Мало того, что он веса будет менять не хило, так еще "хороший спред" будет на случайных данных и к тому же зависеть от того, к кому из символов подгоняется множественная регрессия.
Мало того, что он веса будет менять не хило, так еще "хороший спред" будет на случайных данных и к тому же зависеть от того, к кому из символов подгоняется множественная регрессия.
все так и есть