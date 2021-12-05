Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 10

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А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты


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Anatolii Zainchkovskii:

ещё лучше ) только наверное расстрою тебя на раннем этапе, и это ничего не даст)


хахаха ну тогда спать надо идти )

 
Maxim Dmitrievsky:

А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты


Максим, я ж писал выше

А если нормировать мажоры на индекс бакса в качестве коэффициента?

Такой индекс почти у всех теперь есть.

Тогда и сигнала вообще никакого не будет в моменты выбросов по вине нацвалют а не бакса?

 
Maxim Dmitrievsky:

А вот кучка инструментов.. все равно она не может сгладить периодические выбросы по тому же фунту.. т.е. нет прямой зависимости и перетока капитала в другие валюты



и прямой нет и косвенной. главный вывод сделан )

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Vitaly Muzichenko:

А посмотрите пожалуйста сейчас audchf / nzdjpy


у них разная разрядность, нужно нормировать спреды, иначе будет показывать слишком большой разброс.. потом допилю

 

если кто продаст audusd  не прогадает ) только не жадничать....

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Renat Akhtyamov:

Максим, я ж писал выше

А если нормировать мажоры на индекс бакса в качестве коэффициента?

Такой индекс почти у всех теперь есть.

Тогда и сигнала вообще никакого не будет в моменты выбросов по вине нацвалют а не бакса?


а не знаю, надо будет попробовать потом.. но свет же на валютах не сошелся, надо будет по индексам\акциям пройтись, криптам.. мб что интересного найдется

автопоиск бы

 
Anatolii Zainchkovskii:

если кто продаст audusd  не прогадает ) только не жадничать....

Дык это и без парного понятно, особенно если завтра в ночь
 
Maxim Dmitrievsky:

да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать

Мало того, что он веса будет менять не хило, так еще "хороший спред" будет на случайных данных и к тому же зависеть от того, к кому из символов подгоняется множественная регрессия.

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fxsaber:

Мало того, что он веса будет менять не хило, так еще "хороший спред" будет на случайных данных и к тому же зависеть от того, к кому из символов подгоняется множественная регрессия.


все так и есть

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