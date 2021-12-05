Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 13
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перевел сумму всех спредов в стандартные отклонения. Если для 2-х символов такая торговля интуитивна, то не пойму как это использовать для группы символов
т.е., например, если z-score больше 2 ско или меньше -2ско то потенциал спреда по всем инструментам выше? получается что так при условии что сам график z-score стационарный
z-score - это кто?
показывает отклонение в сигмах от среднего
показывает отклонение в сигмах от среднего
сам разберусь, нашел статьи по теме.. типа по науке все сделать надо просто
перевел сумму всех спредов в стандартные отклонения. Если для 2-х символов такая торговля интуитивна, то не пойму как это использовать для группы символов
т.е., например, если z-score больше 2 ско или меньше -2ско то потенциал изменения спреда (потенциальной прибыли) по всем инструментам выше? получается что так при условии что сам график z-score стационарный
вот вот, при условии что стационарный. а торговать если по картинке то от границ к нулю... блин светлая быстрая голова у тебя, сделай простейшего бота для портфеля и прогони с разной длиной периода оптимизации канала. сразу увидишь по графику эквити все "прелести"
вот вот, при условии что стационарный. а торговать если по картинке то от границ к нулю... блин светлая быстрая голова у тебя, сделай простейшего бота для портфеля и прогони с разной длиной периода оптимизации канала. сразу увидишь по графику эквити все "прелести"
пока описываю разные варианты торговли ) надо будет несколько проверить
пока описываю разные варианты торговли ) надо будет несколько проверить
вот по варианту внутрь канала уже прогнал робота -Тлен. Сейчас прогоняю с условием наоборот если больше середины покупаю если меньше продаю, посмотрим что получится.... тесты долго идут, код не оптимизирован.
гораздо интереснее глянуть просто на пучок 28 валютных пар и торговать крайние в центр. только не нормировать их меж собой, а просто расщитать которая больше всех взлетела и которая меньше всех при условии что вложено в каждую равное количество средств. Вот это будет интереснее ибо думаю правильно когда деньги должны работать .
вот вам и парный, его не на схождение торговать надо а наоборот ) на расхождение )
Уважаемые друзья ,не тратьте время не работает это ..
Причина .что все ваши изыскания внутрь канала или из канала .всего лишь математическая интерпретация индикатором рынка ..
Все это так или иначе происходит по причине математической ограниченности инструмента ..
Все эти так скажем перегревы могут выйти через любой луч звезды так скажем ..
Уважаемые друзья ,не тратьте время не работает это ..
Причина .что все ваши изыскания внутрь канала или из канала .всего лишь математическая интерпретация индикатором рынка ..
Все это так или иначе происходит по причине математической ограниченности инструмента ..
Все эти так скажем перегревы могут выйти через любой луч звезды так скажем ..
ни кто и не спорит )