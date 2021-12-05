Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 9
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во, я такой же сделал.. только бы еще найти возможность определения значимости для каждого признака и налету формировать оптимальный портфель, отбрасывая плохие пары
Не существует оптимального!- это просто нужно принять. И плохих пар не бывает. Ни каким анализом, ни какими матформулами не угадать и не найти "перевес" в нашу пользу.
Не существует оптимального!- это просто нужно принять. И плохих пар не бывает. Ни каким анализом, ни какими матформулами не угадать и не найти "перевес" в нашу пользу.
ну да, сегодня оптимальный а завтра давай досвидания )
)) верно )) ещё интереснее другое свойство высококоррелированных инструметнов форекса ) Чем выше корреляция (за расчёт можно взять отрезок и в 25-30 баров) тем сильнее разорвётся связь ) А вот что с этим делать думаю ума много не надо ......
ну да, сегодня оптимальный а завтра давай досвидания )
Ой,...
согласен на 100%
Котировщик обучится и скажет "Адью, не срослось у Вас сударь, не срослось что то ..."
позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )
позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )
ты лучше через нейросеть запили поиск фазы по Фурье торгующей системы , и если получится обнаружить закономерность .....
ты лучше через нейросеть запили поиск фазы по Фурье торгующей системы , и если получится обнаружить закономерность .....
есть лучше фурье - эмпирическая модовая декомпозиция
уже делал так но немного другим способом - торговалась только одна пара в зависимости от нескольких других.. результаты так себе в первом приближении
кстати на минутке направление уже видно куда и который торговать....
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD.m, M1, 2017.12.04
RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )
А посмотрите пожалуйста сейчас audchf / nzdjpy
есть лучше фурье - эмпирическая модовая декомпозиция
ещё лучше ) только наверное расстрою тебя на раннем этапе, и это ничего не даст)