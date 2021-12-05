Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 9

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Maxim Dmitrievsky:

во, я такой же сделал.. только бы еще найти возможность определения значимости для каждого признака и налету формировать оптимальный портфель, отбрасывая плохие пары


Не существует оптимального!- это просто нужно принять. И плохих пар не бывает. Ни каким анализом, ни какими матформулами не угадать и не найти "перевес" в нашу пользу.

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Anatolii Zainchkovskii:

Не существует оптимального!- это просто нужно принять. И плохих пар не бывает. Ни каким анализом, ни какими матформулами не угадать и не найти "перевес" в нашу пользу.


ну да, сегодня оптимальный а завтра давай досвидания )

 

)) верно )) ещё интереснее другое свойство высококоррелированных инструметнов форекса ) Чем выше корреляция (за расчёт можно взять отрезок и в 25-30 баров) тем сильнее разорвётся связь ) А вот что с этим делать думаю ума много не надо ......

 
Maxim Dmitrievsky:

ну да, сегодня оптимальный а завтра давай досвидания )

Ой,...

согласен на 100%

Котировщик обучится и скажет "Адью, не срослось у Вас сударь, не срослось что то ..."

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позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )

 
Maxim Dmitrievsky:

позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )


ты лучше через нейросеть запили поиск фазы по Фурье торгующей системы , и если получится обнаружить закономерность .....

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Anatolii Zainchkovskii:

ты лучше через нейросеть запили поиск фазы по Фурье торгующей системы , и если получится обнаружить закономерность .....


есть лучше фурье - эмпирическая модовая декомпозиция

уже делал так но немного другим способом - торговалась только одна пара в зависимости от нескольких других.. результаты так себе в первом приближении

 

кстати на минутке направление уже видно куда и который торговать....

 
Maxim Dmitrievsky:

позже сделаю через нейросеть, интересно посмотреть что будет и сравнить )

А посмотрите пожалуйста сейчас audchf / nzdjpy

 
Maxim Dmitrievsky:

есть лучше фурье - эмпирическая модовая декомпозиция


ещё лучше ) только наверное расстрою тебя на раннем этапе, и это ничего не даст)

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