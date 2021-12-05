Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 17

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Maxim Dmitrievsky:



Везде одинаковые объёмы - понятно что эта погрешность вызвана дискретностью округления торговых объёмов, но надо понимать что это получается уже не парный трейдинг, а обычная направленная торговля, но с повышенными комиссионными затратами.

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Alexey Oreshkin:

Везде одинаковые объёмы - понятно что эта погрешность вызвана дискретностью округления торговых объёмов, но надо понимать что это получается уже не парный трейдинг, а обычная направленная торговля, но с повышенными комиссионными затратами.


при таком объеме нечего регулировать, да, в бота пропишу потом расчет от стоимости пункта в ситуациях когда это возможно

здесь упор делается именно на портфель, который сглаживает небольшую разницу в стоимости пункта

торговля от максимальных отклонений, т.е. если даже слегка направленная то с вероятностным перекосом в +

стационарность портфеля на 1000 отсчетах

штриховка - совокупная девиация всего модельного портфеля относитеьно реальной стоимости. Нелинейная модель может еще больше сгладить эту цикличность, т.е. попробовать добиться неавтокоррелированности остатка


 
Maxim Dmitrievsky:

здесь упор делается именно на портфель, который сглаживает небольшую разницу в стоимости пункта



Эта "небольшая разница" на минимальных объёмах легко может достигать 50% и более. Т.е. к примеру нужно открыть 0.014, а открывается 0.01 и т.д. Поэтому торгуя минимальным объёмом, не надо заниматься самообманом - это обычная направленная торговля, но с повышенными затратами. Объясняю на пальцах: допустим купили EURJPY и продали EURCHF. Объёмы по евро одинаковые т.е. это тоже самое что купить просто CHFJPY.

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Maxim Dmitrievsky:

если бы вы посмотрели на список пар то увидели бы что стоимость пункта у них одинаковая до сотых и тысячных

eurusd=eur/usd=товар/деньги

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Alexey Oreshkin:

eurusd=eur/usd=товар/деньги


и?

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Допилил бота, вот например торговля парой индексов, порядка 60% годовых.. ну чисто статарбитраж получается без излишеств в виде экстра профита :)

на валютах стабильности не получилось добиться, возвращаясь  самому началу темы - на валютах парный трейдинг сделать очень сложно, т.к. нет постоянных зависимостей


[Удален]  
Maxim Dmitrievsky:

Допилил бота, вот например торговля парой индексов, порядка 60% годовых.. ну чисто статарбитраж получается без излишеств в виде экстра профита :)

на валютах стабильности не получилось добиться, возвращаясь  самому началу темы - на валютах парный трейдинг сделать очень сложно, т.к. нет постоянных зависимостей



с мартином?

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Максим Дмитриев:

с мартином?


без увеличения лота, на каждое отклонение по сделке если идет против нас, т.е. макс 6 позиций

не люблю такие стратегии, так для интереса сделал

 

получилась обычненькая системка, по просадке видно что в районе 40%, а вот прогнать с 2010 года то и слив возможно появится.  

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