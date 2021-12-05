Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 5
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да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать
а какие там даты были? уже не помню
7 октября 2016
7 октября 2016
Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.
Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.
7 октября 2016 2 часа ночи
Падение из ничего - просто так
Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.
Как бы то ни было хочется увидеть в гифе спред от 7 октября 2016
На стенку повешуПоэтому Ваш автограф приветствуется
7 октября 2016 2 часа ночи
Падение из ничего - просто так
Это второе, первое было в момент выхода из евросоюза 23.06.2016, на графике видно
Как бы то ни было хочется увидеть в гифе спред
На стенку повешу
Ну довольно жестко, 120 пунктов на м15 :) кликабельно
причем любопытно, что выброс был именно вверх по спреду, т.е. это как бы сигнал на продажу.. не знаю почему так. А потом выброс вниз перед коррекцией, т.е. тоже неплохо.. но надо ТС мутить, так не понятно
Ну довольно жестко, 120 пунктов на м15 :) кликабельно
Скорее всего весь парный трейдинг тут вылетел в трубу
//спасибо!Лично у меня нет мыслей пока - как тут торговать
Скорее всего весь парный трейдинг тут вылетел в трубу
//спасибо!
для этого нужно фильтровать по дисперсии мб или еще каким-то параметрам, надо будет подумать
или отключать перед новостями хотя бы, ведь даже дц-хи ограничивали условия на этих новостях
для этого нужно фильтровать по дисперсии мб или еще каким-то параметрам, надо будет подумать
или отключать перед новостями хотя бы, ведь даже дц-хи ограничивали условия на этих новостях
ок, а показать в гифе спред от 7 октября 2016 есть возможность?
Ну чудес не бывает, примерно то же самое, в районе 100 п. Можно будет попробовать нелинейную модель, НС или что-то еще, потом попробую