Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 5

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Maxim Dmitrievsky:

да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать

а какие там даты были? уже не помню

7 октября 2016

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

7 октября 2016


Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.

 
Maxim Dmitrievsky:

Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.

7 октября 2016 2 часа ночи

Падение из ничего - просто так

 
Maxim Dmitrievsky:

Сразу же после оглашения результатов референдума 23.06.2016 о выходе Британии из состава ЕС британский фунт упал по отношению к доллару США, хотя это в любом случае было ожидаемо. Но такое резкое падение с 1,5 до 1,32 не предрекали даже скептики.

Как бы то ни было хочется увидеть в гифе спред от 7 октября 2016

На стенку повешу

Поэтому Ваш автограф приветствуется
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

7 октября 2016 2 часа ночи

Падение из ничего - просто так


Это второе, первое было в момент выхода из евросоюза 23.06.2016, на графике видно


[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Как бы то ни было хочется увидеть в гифе спред

На стенку повешу


Ну довольно жестко, 120 пунктов на м15 :) кликабельно

причем любопытно, что выброс был именно вверх по спреду, т.е. это как бы сигнал на продажу.. не знаю почему так. А потом выброс вниз перед коррекцией, т.е. тоже неплохо.. но надо ТС мутить, так не понятно

 
Maxim Dmitrievsky:


Ну довольно жестко, 120 пунктов на м15 :) кликабельно

Скорее всего весь парный трейдинг тут вылетел в трубу

//спасибо!

Лично у меня нет мыслей пока - как тут торговать
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Скорее всего весь парный трейдинг тут вылетел в трубу

//спасибо!


для этого нужно фильтровать по дисперсии мб или еще каким-то параметрам, надо будет подумать

или отключать перед новостями хотя бы, ведь даже дц-хи ограничивали условия на этих новостях

 
Maxim Dmitrievsky:

для этого нужно фильтровать по дисперсии мб или еще каким-то параметрам, надо будет подумать

или отключать перед новостями хотя бы, ведь даже дц-хи ограничивали условия на этих новостях

ок, а показать в гифе спред от 7 октября 2016 есть возможность?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:
ок, а показать в гифе спред от 7 октября 2016 есть возможность?

Ну чудес не бывает, примерно то же самое, в районе 100 п. Можно будет попробовать нелинейную модель, НС или что-то еще, потом попробую


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