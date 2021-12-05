Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 3

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Renat Akhtyamov:

ок а парный вот:

т.е. его НЕТ!


это просто задача, которая решается не в лоб )

 
Maxim Dmitrievsky:

это просто задача, которая решается не в лоб )

Да я не спорю.

Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.

Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.

Будешь в плюсе - поговорим.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Да я не спорю.

Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.

Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.

Будешь в плюсе - поговорим.


да нет тут как раз дело в постоянном выборе "чего-нибудь", нет постоянной зависимости. Ну скину потом ага, просто я уже от и до представил что нужно сделать и обсуждения будут отвлекать

 
Renat Akhtyamov:

Да я не спорю.

Покажи тест советника по стратегии "парный трейдинг" меж фунтом и еще чем нибудь.

Самое главное чтобы период тестирования включал эту удивительную свечку в том числе.

Будешь в плюсе - поговорим.

Долго молчал, но всё-таки. Сейчас было немного времени, и пересмотрел всё то, что попадает под логику "парный трейдинг". Вот перед этим местом, возле него и после, сигналов по фунту просто не было, был всего один, и тот немного недосигнал, но отработал в плюсе, как раз был по движению фунта.

Слова типа "меж фунтом и еще чем нибудь", то здесь нужна конкретика между чем именно, потому как пару к фунту подобрать крайне сложно в любой момент времени, очень редко к нему можно подставить eur/jpy, и то только к gbp/chf - всё.

Многие представляют парный трейдинг таким, как представляет себе океан, человек живущий в пустыне, но это в корне не верное представление.

Писал Я бота по парному, живёт около полу-года, потом конкретные просадки, и всё от того, что бот работает по алгоритму, и отсеять ложные сигналы не может, ручками и глазками это делается просто. Да и все условия в бота заложить не представляется возможным, у него нет глаз , а Я вручную может выбрал-бы всего одну, ну или наоборот три.

Я уже некоторое время работаю с парным который раз, и всё время в плюсе, но как Я работаю и отбираю пары и сигналы, изложить просто не могу, там много условий. Если кто стоит рядом и смотрит, тот поймёт после 20-30 входов, но при условии, что всё что было ранее - будет записывать в тетрадку-шпаргалку. Я сам некоторые вещи держу под рукой в виде записей, потому как все моменты запомнить не совсем просто - на это нужно очень много времени, и феноменальную память. 

Пару недель назад вошёл по ауди, но не посмотрел календарь, и вход сделал за пол-часа до новости по ставке, словил сразу -80пп, ждал 7 дней пока выйдет в плюс, закрыл +18пп. А вот сам ауди к тому уровню до сих пор не вернулся, поэтому парный - рулит, с просадки вылезет в любом случае, и не придётся принимать лося.

 
Vitaly Muzichenko:

Долго молчал, но всё-таки. Сейчас было немного времени, и пересмотрел всё то, что попадает под логику "парный трейдинг". Вот перед этим местом, возле него и после, сигналов по фунту просто не было, был всего один, и тот немного недосигнал, но отработал в плюсе, как раз был по движению фунта.

Слова типа "меж фунтом и еще чем нибудь", то здесь нужна конкретика между чем именно, потому как пару к фунту подобрать крайне сложно в любой момент времени, очень редко к нему можно подставить eur/jpy, и то только к gbp/chf - всё.

Многие представляют парный трейдинг таким, как представляет себе океан, человек живущий в пустыне, но это в корне не верное представление.

Писал Я бота по парному, живёт около полу-года, потом конкретные просадки, и всё от того, что бот работает по алгоритму, и отсеять ложные сигналы не может, ручками и глазками это делается просто. Да и все условия в бота заложить не представляется возможным, у него нет глаз , а Я вручную может выбрал-бы всего одну, ну или наоборот три.

Я уже некоторое время работаю с парным который раз, и всё время в плюсе, но как Я работаю и отбираю пары и сигналы, изложить просто не могу, там много условий. Если кто стоит рядом и смотрит, тот поймёт после 20-30 входов, но при условии, что всё что было ранее - будет записывать в тетрадку-шпаргалку. Я сам некоторые вещи держу под рукой в виде записей, потому как все моменты запомнить не совсем просто - на это нужно очень много времени, и феноменальную память. 

Пару недель назад вошёл по ауди, но не посмотрел календарь, и вход сделал за пол-часа до новости по ставке, словил сразу -80пп, ждал 7 дней пока выйдет в плюс, закрыл +18пп. А вот сам ауди к тому уровню до сих пор не вернулся, поэтому парный - рулит, с просадки вылезет в любом случае, и не придётся принимать лося.

Фунт неплохо коррелирует только с йеной. По крайней мере так было раньше.

Но глядя на ту картинку, которую я неоднократно уже показывал, получается что взимосвязи между мажорами все таки никакой нет

Учитывая Ваши слова и слова Максима, получается что верный вариант парного трейдинга - это между кроссом и соответствующим мажором, причем синтетики не нужны.

например gbpusd и eurgbp
 
Renat Akhtyamov:

Фунт неплохо коррелирует только с йеной. 


Поэтому пара GBPJPY имеет максимальную волатильность? :)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Фунт неплохо коррелирует только с йеной. По крайней мере так было раньше.

Но глядя на ту картинку, которую я неоднократно уже показывал, получается что взимосвязи между мажорами все таки никакой нет

Учитывая Ваши слова и слова Максима, получается что верный вариант парного трейдинга - это между кроссом и соответствующим мажором, причем синтетики не нужны.

например gbpusd и eurgbp

есть такая вещь как множественная линейная регрессия, можно вбить несколько любых рэндомных инструментов и поставить их в зависиомость от другого. Если у нас есть n инструментов то мы можем построить спреды для каждого из них по отношению к остальным из группы. Получится очень плотный веник из кривых в диапазоне от -1 до 1 или в сигмах. Абсолютно не важно какие инструменты, чем их больше тем лучше. И можно будет выбирать слабые-сильные пары и торговать на схождение. Причем зависимости между парами будут постоянно меняться в n-мерном пространстве, а спред перестраиваться. Но я хочу сделать это через нейросеть, спред должен получиться более красивым. Я бы даже сказал что просто не существует никаких других адекватных способов это сделать. Причем можно извлечь из каждого ВР только определенные частотные характеристики, не обязательно работать с сырыми ценами. А то что люди делают через корреляцию, мувинги и что-то еще то это мувитон :)

А вы циклитесь на каких-то конкретных инструментах, пытаясь "осмыслить" зависимости.. по моему этого делать категорически не стоит, прошли те времена когда приходилось думать самому :)

 
Maxim Dmitrievsky:

есть такая вещь как множественная линейная регрессия, можно вбить несколько любых рэндомных инструментов и поставить их в зависиомость от другого. Если у нас есть n инструментов то мы можем построить спреды для каждого из них по отношению к остальным из группы. Получится очень плотный веник из кривых в диапазоне от -1 до 1 или в сигмах. Абсолютно не важно какие инструменты, чем их больше тем лучше. И можно будет выбирать слабые-сильные пары и торговать на схождение. Причем зависимости между парами будут постоянно меняться в n-мерном пространстве, а спред перестраиваться. Но я хочу сделать это через нейросеть, спред должен получиться более красивым. Я бы даже сказал что просто не существует никаких других адекватных способов это сделать. А то что люди делают через корреляцию, мувинги и что-то еще то это мувитон :)

А вы циклитесь на каких-то конкретных инструментах, пытаясь "осмыслить" зависимости.. по моему этого делать категорически не стоит, прошли те времена когда приходилось думать самому :)

Полностью согласен.

Покажешь итоговую картинку, очень интересно.

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Renat Akhtyamov:

Полностью согласен.

Покажешь итоговую картинку, очень интересно.


уже сделал, баг один отловлю - покажу на неделе

 
Fedor Kokhanov:

Много обсуждений по этой теме, профит/не профит, да/нет и т.д.

Но я не могу найти решение технических вопросов.

Да, я прочитал, что только технические вопросы. Хотя, если разобраться, это оч даже технические вопросы.)

Большое ИМХО, но арбитражем лучше заниматься на бирже, а еще лучше на опционах. И, главное, прибыльней.

ЗЫ я долгое время, до 10 г, не подозревал о существовании фьючерсов-опционов. Когда их открыл для себя - это был переворот в возможностях и в сознании.))

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