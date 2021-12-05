Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 2

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Maxim Dmitrievsky:

Первое что нужно сделать, это найти коэффициенты линейной зависимости между инструментами и посчитать спред, например вот так набросал:

Получили спред между eurusd и usdchf:


Далее нужно провести какой-то тест на стационарность остатков, и в случае если остатки стационарны то можно уже приступить к торговой логике и открыть сделки.

Давайте попилим тему, кому не лень.. что бы прийти к общему пониманию и общим обозначениям. Я просто ленивый и скучно это делать :)

Максим, круто, поехали.

Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.

Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd)

Подшаманишь код?

Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:

spread(spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd))

т.е. меж двумя синтетиками

Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим

Останется один конечный график спреда

Как думаешь?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Максим, круто, поехали.

Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.

Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(usdchf<->eurusd)

Подшаманишь код?

Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:

spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))

т.е. меж двумя синтетиками

Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим

Как думаешь?

да, я хочу сделать вообще возможность добавить любое кол-во символов и построить для них спреды, мб попозже сделаю.. пока что добавил тест Дикки-фуллера на стационарность отсюда https://www.mql5.com/ru/code/13072

не совсем понятно, почему все время возвращает true, надо разбираться. Мб кто-то кто понимает хорошо в статистике - поможет

в логи терминала в тестере выводит результат теста.. ну и в визуализаторе можно посмотерть как меняется спред

В SymbolsList можно добавить любое кол-во символов через запятую, и он построит синтетик из них для текущего инструмента. Останется только посчитать отдельно спреды для каждого символа из списка и будет полная картина

Statistical Functions
Statistical Functions
  • голосов: 32
  • 2015.07.03
  • Haruna Nakamura
  • www.mql5.com
Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл. Заголовочный файл "Statistics.mqh" содержит следующие функции...
 
Maxim Dmitrievsky:

да, я хочу сделать вообще возможность добавить любое кол-во символов и построить для них спреды, мб попозже сделаю.. пока что добавил тест Дикки-фуллера на стационарность отсюда https://www.mql5.com/ru/code/13072

не совсем понятно, почему все время возвращает true, надо разбираться. Мб кто-то кто понимает хорошо в статистике - поможет

в логи терминала в тестере выводит результат теста.. ну и в визуализаторе можно посмотерть как меняется спред

В SymbolsList можно добавить любое кол-во символов через запятую, и он построит синтетик из них для текущего инструмента. Останется только посчитать отдельно спреды для каждого символа из списка и будет полная картина

Прикольненько. Надо поюзать.

Я свой пост подшаманил. Обрати внимание на изменения если продолжишь кодирование.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Прикольненько. Надо поюзать.

Я свой пост подшаманил. Обрати внимание на изменения если продолжишь кодирование.


да, нужно добавить возможность построить любое кол-во спредов на 1-м графике и нормировать их в диапазон для наглядности.. вечером поделаю дальше

т.е. можно и руками пооткрывать сделки основываясь на расхожданиях и потом алгомодуль прикрутить

 
Maxim Dmitrievsky:

да, нужно добавить возможность построить любое кол-во спредов на 1-м графике и нормировать их в диапазон для наглядности.. вечером поделаю дальше

т.е. можно и руками пооткрывать сделки основываясь на расхожданиях и потом алгомодуль прикрутить

исключительно меж мажорами - гиблое дело

картинку я показывал, наверное видел что было с фунтом

единственным спасением было - обратить внимание на фунтовый кросс

потому предлагаю арбитражную схему с использованием кроссов,

т.е. плюсом необходимо наложить кросс на каждый мажор, пропорционально цене мажора скорее всего

ну и естественно протестировать ту ночь, когда фунт упал более чем на 1000 пунктов

соответственно нужно выбрать не евро а фунт, а чиф можно оставить.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

исключительно меж мажорами - гиблое дело

картинку я показывал, наверное видел что было с фунтом

единственным спасением было - обратить внимание на фунтовый кросс

потому предлагаю арбитражную схему с использованием кроссов


так без разницы, можно вообще между акциями и индексами, все что угодно.. это типа простор для тестов )

я думаю лучше сделать коинтегрированный портфель, в котором веса каждого отдельного инструмента вообще будут незначительными, тогда выбросы по какому-то одному инструменту не будут уже настолько критичными

короче нужна просто универсальная болванка для любых тестов

 
Maxim Dmitrievsky:

так без разницы, можно вообще между акциями и индексами, все что угодно.. это типа простор для тестов )

я думаю лучше сделать коинтегрированный портфель, в котором веса каждого отдельного инструмента вообще будут незначительными, тогда выбросы по какому-то одному инструменту не будут уже настолько критичными

обычным тругольником или парным трейдингом не получится - депозит на реале вылетит в трубу

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

обычным тругольником или парным трейдингом не получится - депозит вылетит в трубу


тогда это уже не будет парный трейдинг :) это же маркет нейтральная стратегия. всегда должен быть хедж

короче этот Фуллер почти всегда детектит график спреда как стационарный, за редкими исключениями, поэтому толку от него немного.. надо заюзать какие-то другие тесты\статистики

я парным трейдингом не занимался, не знаю что в народе используют..как грамотно оценить график спреда

сделаю значит через R^2 пока что.. что бы бот хоть как-то мог оценивать дисперсию и не торговал корявые спреды

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Максим, круто, поехали.

Я бы построил два спреда, т.е между мажором и соответствующим кроссом для надежности хеджирования.

Т.е spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd)

Подшаманишь код?

Получим два графика и дальше будем стороить спред уже такой:

spread(spread(usdchf<->eurchf) и spread(eurchf<->eurusd))

т.е. меж двумя синтетиками

Вот с таким спредом по моему уже будет надежно работать. Просадку уже наверняка исключим

Останется один конечный график спреда

Как думаешь?

внимательно почитал - это обычный треугольник, спреды в сумме дают 0.. треугольный арбитраж не работает

просадку наверняка исключим и сделки тоже, их просто не будет  :D уже писал неоднократно по этому поводу

короче удалил исходники, т.к. походу все рно никто ничего не поймет с таким уровнем "осознания", поделаю пока для себя, если реально шарящие люди будут - позову в закрытый проджект :)

 
Maxim Dmitrievsky:

внимательно почитал - это обычный треугольник, спреды в сумме дают 0.. треугольный арбитраж не работает

просадку наверняка исключим и сделки тоже, их просто не будет  :D уже писал неоднократно по этому поводу

ок!

а парный трейдинг вот:

т.е. его НЕТ и быть не может!

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