Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, я прочитал, что только технические вопросы. Хотя, если разобраться, это оч даже технические вопросы.)
Большое ИМХО, но арбитражем лучше заниматься на бирже, а еще лучше на опционах. И, главное, прибыльней.
ЗЫ я долгое время, до 10 г, не подозревал о существовании фьючерсов-опционов. Когда их открыл для себя - это был переворот в возможностях и в сознании.))
Ой, моя любимая тема...
Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?
Ой, моя любимая тема...
Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?
Котировки точно другие.)
Можно скрин, например по евро?
Историю, как и форекс можно скачать в инете.
Ок.
Ссылкой в личку не поделитесь?
Ой, моя любимая тема...
Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?
ну и конечно безопасность денег, но этот вопрос думаю итак всем понятен.
уже сделал, баг один отловлю - покажу на неделе
Ну что-то такое получилось, пока что без выводов, буду анализировать
кликабельно, с анимацией
спред очень плотный, коинтеграция хорошая.. единственное что могу пока сказать
Это очень хороший спред.
Можно смело в продажу.Покажите пожалуйста брексит в гифе
Это очень хороший спред.
Можно смело в продажу.Покажите пожалуйста брексит в гифе
да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать
а какие там даты были? уже не помню