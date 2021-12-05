Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 4

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Yuriy Asaulenko:

Да, я прочитал, что только технические вопросы. Хотя, если разобраться, это оч даже технические вопросы.)

Большое ИМХО, но арбитражем лучше заниматься на бирже, а еще лучше на опционах. И, главное, прибыльней.

ЗЫ я долгое время, до 10 г, не подозревал о существовании фьючерсов-опционов. Когда их открыл для себя - это был переворот в возможностях и в сознании.))

Ой, моя любимая тема...

Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?

 
Renat Akhtyamov:

Ой, моя любимая тема...

Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?

Котировки точно другие.) Вкдючая их формирование.
 
Yuriy Asaulenko:
Котировки точно другие.)
Можно скрин, например по евро?
 
Renat Akhtyamov:
Можно скрин, например по евро?
Историю, как и форекс можно скачать в инете.
 
Yuriy Asaulenko:
Историю, как и форекс можно скачать в инете.

Ок.

Ссылкой в личку не поделитесь?

 
Renat Akhtyamov:

Ой, моя любимая тема...

Котировка там чтоли другая, в чем прелесть - можно поподробнее?

в не линейности инструмента, вот в чём вся прелесть.
ну и конечно безопасность денег, но этот вопрос думаю итак всем понятен.
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Maxim Dmitrievsky:

уже сделал, баг один отловлю - покажу на неделе


Ну что-то такое получилось, пока что без выводов, буду анализировать


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кликабельно, с анимацией

спред очень плотный, коинтеграция хорошая.. единственное что могу пока сказать

 

Это очень хороший спред.

Можно смело в продажу.

Покажите пожалуйста брексит в гифе
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Renat Akhtyamov:

Это очень хороший спред.

Можно смело в продажу.

Покажите пожалуйста брексит в гифе

да какие продажи, для себя бы сделать сначала ) Тут засада может быть в том что он постоянно пересчитывает коэффициенты, это надо учитывать

а какие там даты были? уже не помню

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