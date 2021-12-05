Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 8

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Maxim Dmitrievsky:

Нашел еще один баг в расчетах, теперь картина более реалистичная:

фут бегает +-100 пунктов а на брекзите было -400 :)

Фунт нужно было продавать по этому скрину.

Вот теперь нечего бояться.

Будет профитная торговля.

В общих чертах - алгоритм построения такого спреда, если уже не секрет?
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

Фунт нужно было продавать по этому скрину.

Вот теперь нечего бояться.

Будет профитная торговля.

В общих чертах - алгоритм построения такого спреда, если уже не секрет?

так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных

ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись

вот еще раз фунт уфигачил на 180п.


 
Maxim Dmitrievsky:

так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных

ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись

И вам не хворать)

 

Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )

 
Maxim Dmitrievsky:

так писал же раньше - множественная линейная регрессия. Для каждого из инструментов строим коэффициенты зависимости от всех остальных

ну как сказат ьпрофитная.. спреды теперь существенно раздвинулись

Так и должно быть, чтобы котировщик не пользовался случаем многократного переворота сделок с баек на селлки и наоборот.

Вобщем все суперски, невооруженным глазом видно.

 
Anatolii Zainchkovskii:

Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )

Конечно, но этот факт вроде учитываем, или нет?

 
Anatolii Zainchkovskii:

Максим уже не раз говорит, и кроме него ни кто не осознаёт, спред с каждым баром пересчитывается. То есть коэффициенты каждый бар меняются. И этот факт будет всегда выносить весь портфель в минус ( по спредам за сделку в каждой валютной паре). Плюс ко всему это не даст ни какого преимущества в анализе, абсолютно ни какого )

Это решаемо. Надо найти усредненный коэффициент за год-два. Если этот коэффициент не будет равен котировке кросса, то все норм.
 

вот вам для парного )))

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

И вам не хворать)


Там все просто, вот разжевано все: и в alglib есть мн. регр.


[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

вот вам для парного )))


во, я такой же сделал.. только бы еще найти возможность определения значимости для каждого признака и налету формировать оптимальный портфель, отбрасывая плохие пары

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