Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 11
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Йеновые.. фуена самая непослушная
Без фуены симпатичнее
ладно, я офф.. следующим этапом попытаюсь норм логику написать и посмотреть как оно будет торговаться на истории, интересно
Без фуены симпатичнее
ладно, я офф.. следующим этапом попытаюсь норм логику написать и посмотреть как оно будет торговаться на истории, интересно
Я вот минут 10 назад продал cadjpy, на подстраховку держу audchf, если что, буду хеджировать, чтоб не принимать лося
Я вот минут 10 назад продал cadjpy, на подстраховку держу audchf, если что, буду хеджировать, чтоб не принимать лося
сделал нормировку, как-то так рисует.. если интересно
сейчас сервер метаквотс демо, так что за кач-во котировок не отвечаю ) но думаю не сильно влияет на период в 500 баров
на часовом ТФ похоже что ваша идея резонна (ну отностительно того что есть)
И сходимость такого портфеля оставляет желать лучшего на истории
сейчас вроде неплохая
Пардон, перепутал пару:
И сходимость такого портфеля оставляет желать лучшего на истории
сейчас вроде неплохая
Пардон, перепутал пару:
Важно не переть против явно выраженного тренда, тогда всё есть хорошо. Ну и как писал ранее, то не в любой момент времени можно торговать одни и те-же символы.
Именно по этой причине бот и не работает, только глаза и руки.
на портфелях тоже интересный можно парный лупить )))
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDUSD.m, M1, 2017.12.04
RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 5, Real
на портфелях тоже интересный можно парный лупить )))
На портфеле Я два раза хорошо обжёгся, больше к ним не лезу. Две пары безопаснее.
На портфеле Я два раза хорошо обжёгся, больше к ним не лезу. Две пары безопаснее.
абсолютно одинаково ))) обжечься можно на чём угодно, портфели имеют свой минус, больший спред который платишь и контроль всех сделок. У меня на индикаторе потому сразу три линии и три блока лотов.две лини это портфели меж которыми парный это синяя и коричневая, а зелёная линия это их спред и по нему третий блок лотов. По сути ничего умного и нового и граального нет, получился третий новый портфель.с одним маленьким нюансом что период кореляции это флет третьего портфеля....
При кажущейся красоте сам портфель получается убогий :) черная линия
но хотя бы цикличный