Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 11

Новый комментарий
[Удален]  

Йеновые.. фуена самая непослушная 


[Удален]  

Без фуены симпатичнее

ладно, я офф.. следующим этапом попытаюсь норм логику написать и посмотреть как оно будет торговаться на истории, интересно

 
Maxim Dmitrievsky:

Без фуены симпатичнее

ладно, я офф.. следующим этапом попытаюсь норм логику написать и посмотреть как оно будет торговаться на истории, интересно

Я вот минут 10 назад продал cadjpy, на подстраховку держу audchf, если что, буду хеджировать, чтоб не принимать лося

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Я вот минут 10 назад продал cadjpy, на подстраховку держу audchf, если что, буду хеджировать, чтоб не принимать лося


сделал нормировку, как-то так рисует.. если интересно

сейчас сервер метаквотс демо, так что за кач-во котировок не отвечаю ) но думаю не сильно влияет на период в 500 баров

на часовом ТФ похоже что ваша идея резонна (ну отностительно того что есть)

[Удален]  

И сходимость такого портфеля оставляет желать лучшего на истории

сейчас вроде неплохая

Пардон, перепутал пару:


 
Maxim Dmitrievsky:

И сходимость такого портфеля оставляет желать лучшего на истории

сейчас вроде неплохая

Пардон, перепутал пару:

Важно не переть против явно выраженного тренда, тогда всё есть хорошо. Ну и как писал ранее, то не в любой момент времени можно торговать одни и те-же символы. 

Именно по этой причине бот и не работает, только глаза и руки.

 

на портфелях тоже интересный можно парный лупить )))

 
Anatolii Zainchkovskii:

на портфелях тоже интересный можно парный лупить )))

На портфеле Я два раза хорошо обжёгся, больше к ним не лезу. Две пары безопаснее.

 
Vitaly Muzichenko:

На портфеле Я два раза хорошо обжёгся, больше к ним не лезу. Две пары безопаснее.


абсолютно одинаково ))) обжечься можно на чём угодно, портфели имеют свой минус, больший спред который платишь и контроль всех сделок. У меня на индикаторе потому сразу три линии и три блока лотов.две лини это портфели меж которыми парный это синяя и коричневая, а зелёная линия это их спред и по нему третий блок лотов. По сути ничего умного и нового и граального нет, получился третий новый портфель.с одним маленьким нюансом что период кореляции это флет третьего портфеля....

[Удален]  

При кажущейся красоте сам портфель получается убогий :) черная линия

но хотя бы цикличный


1...456789101112131415161718...20
Новый комментарий