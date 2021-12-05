Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 6
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Ну чудес не бывает, примерно то же самое, в районе 100 п. Можно будет попробовать нелинейную модель, НС или что-то еще, потом попробую
Вот красава !!!!!!!!!
только не 100 пунктов, а более 2000и доказательство того что никакого спреда НЕТ налицо!
Вот красава !!!!!!!!!
только не 100 пунктов, а более 2000
да, 200 на 4-х знаке :) это потом до 100 выровнялось
да, 200 на 4-х знаке :) это потом до 100 выровнялось
2000 на 4-х знаке, 2000!
У меня 1100. Но на разных ДЦ есть небольшие погрешности.
На сколько помню, то там было движение с огромнейшим спредом, где-то в районе 500пп, движение не чистое, а именно из-за раздвижки спреда, как будто где-то заглючил главный ценовой котировщик валют
2000 на 4-х знаке, 2000!
вот на графике.. по моему это вообще 30п :)
я говорю именно про отклонение от корзины а не про абсолютное. Но надо все через ТС будет проверять
вот на графике.. по моему это вообще 30п :)
Да у Вас цвета попутаны.
Фунт идет оранжевым, причем по определению парного трейдинга, он находился ниже нуля и его нужно было покупать.
Да у Вас цвета попутаны.
Фунт идет оранжевым, причем по определению парного трейдинга, он находился ниже нуля и его нужно было покупать.
Т.е. если бы мы что-то продали в довесок то отклонение было бы уже не таким чудовищным, напрмиер NZDUSD зеленое
фунт красный, EURUSD Оранжевый
снапшот цвета криво передает )
Т.е. если бы мы что-то продали в довесок то отклонение было бы уже не таким чудовищным, напрмиер NZDUSD зеленое
фунт красные, EURUSD Оранжевый
Не может быть такого
Остальные пары не шолохнулись, когда фунт упал под плинтус.
Смотрим еще раз на картинко:
Т.е. фунт на Вашем гифе - оранжевый
и шмякнулся он более чем на 1000 пунктов 4-х знака
ВЫВОД: спред не существует и в помине!
Т.е. если бы мы что-то продали в довесок то отклонение было бы уже не таким чудовищным, напрмиер NZDUSD зеленое
фунт красный, EURUSD Оранжевый
Если торговать в том месте по классике и со стопом, то сработал-бы не стоп, а стоп-аут, но это при условии завышенных рисков, если депозит 100 баксов, а лот 0.1
То есть в том месте чем не торгуй, а любая система сольёт, это и есть непредсказуемость форекс.
Так что парный трейдинг вполне имеет место, и он в разы безопаснее любой другой ТС.
Да и уже говорил, что в том месте как раз по фунту сигналов и не было, соответственно не было-бы и сделки
Если торговать в том месте по классике и со стопом, то сработал-бы не стоп, а стоп-аут, но это при условии завышенных рисков, если депозит 100 баксов, а лот 0.1
То есть в том месте чем не торгуй, а любая система сольёт, это и есть непредсказуемость форекс.
Так что парный трейдинг вполне имеет место, и он в разы безопаснее любой другой ТС.
Да и уже говорил, что в том месте как раз по фунту сигналов и не было, соответственно не было-бы и сделки
Раздвижка пошла, как раз появился сигнал в покупку.