Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 16

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Darirunu:

Вот тут и я так думал.но в итоге подумал .Камень снаряд, мяч  или просто бумага ..Какая разница ?если кинуть под нужным углом полетит по максимуму ..Угол будет все время один и тот же.Просто на графике у каждой пары свой шум так скажем .Поэтому .рисуя угол  иногда даже большая часть движения в итоге выходит шумом и не вериться .что нарисовал верно ..

Ну я же там написал - самое главное трендовая, угол определить - дело плёвое

Хотя в ветке прогнозов я писал и ссылку давал - как трендовую строить и там как раз в качестве единственного параметра и появляется уровень шума, который надо отбросить

Только никто ж внимания не обратил...

 
Renat Akhtyamov:

Ну я же там написал - самое главное трендовая, угол определить - дело плёвое

Хотя в ветке прогнозов я писал и ссылку давал - как трендовую строить и там как раз в качестве единственного параметра и появляется уровень шума

Только никто ж внимания не обратил...


Наверно опять написали все как в книге ностадамуса )))Я шум отбрасываю самим углом .а не рисую угол отбросив шум ..

 
Darirunu:

Наверно опять написали все как в книге ностадамуса )))Я шум отбрасываю самим углом .а не рисую угол отбросив шум ..

Вы не рисуете угол, а Вы рисуете трендовую отбросив шум и затем определяете угол

ну и я так же написал

 
Renat Akhtyamov:
Вы не рисуете угол, а Вы рисуете трендовую отбросив шум и определяете угол

ну и я так же написал


Хорошо по другому спрошу..Вам для рисования угла что надо?

 
Darirunu:

Хорошо по другому спрошу..Вам для рисования угла что надо?

трендовую прям от разворота строил, я ж написал

да где то с 1.2 года назад я этим занимался, счас мне уже не актуально

 
Renat Akhtyamov:
трендовую прям от разворота строил, я ж написал

То есть достаточно одной цены ..Просто в вашем же индюке угол все время бегает за ценой так скажем ..Почти как мувинг ..

Ладно я уже спать ..фунтик сам дойдет до 1,3525 .

Утром будет уже новая сказка ..

 
Darirunu:

То есть достаточно одной цены ..Просто в вашем же индюке угол все время бегает за ценой так скажем ..

треугольник представляете?

его фактически и рисует

как и что там бегает не помню...

параметр шумовой увеличьте чтобы каждый чих цены не влиял

 
Darirunu:

Внимание обратите лучше градусы  углов  ..

Правда у вас будет вопрос когда  и где из строить ..

вот над чем реально стоить подумать и график перед вам предстанет в новом обличии ..


Градусы углов? Как и в чем их измерять когда по оси Х время, а по оси Y цена?

Да и меняется наклон трендовой при изменении как вертикального так и горизонтального масштабов.

[Удален]  
Alexander Sevastyanov:

Градусы углов? Как и в чем их измерять когда по оси Х время, а по оси Y цена?

Да и меняется наклон трендовой при изменении как вертикального так и горизонтального масштабов.


относительные нужно смотреть, и не градусы а коэф-т лин. регрессии

[Удален]  

после некоторых тестов (10 дней) торговал на копеечки чисто что бы позырить че получится

просто открывал сделки по спреду и уходил по делам, или периодически поглядывал

иногда открывался 1 спред иногда потом добавлялись другие из корзины (т.е. портфель торгуется выборочно а не весь сразу)

данный тип трейдинга это самая спокойная и не напряжная торговля, в которой почти не надо думать. Странно, почему раньше не обращал на нее внимание

 Форс-мажоров на рынке не было за этот период. Торговались не все сигналы, можно сказать "от балды"

В конечном итоге все спреды сходились, а если не сходились то хеджировались другими спредами из портфеля и в конечном итоге сходились

под конец начал немножко увеличивать лот, мб дойдет и до серьезной торговли

далее ботом уже будет проверяться



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