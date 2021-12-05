Ещё раз арбитраж, парный трейдинг. - страница 16
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Вот тут и я так думал.но в итоге подумал .Камень снаряд, мяч или просто бумага ..Какая разница ?если кинуть под нужным углом полетит по максимуму ..Угол будет все время один и тот же.Просто на графике у каждой пары свой шум так скажем .Поэтому .рисуя угол иногда даже большая часть движения в итоге выходит шумом и не вериться .что нарисовал верно ..
Ну я же там написал - самое главное трендовая, угол определить - дело плёвое
Хотя в ветке прогнозов я писал и ссылку давал - как трендовую строить и там как раз в качестве единственного параметра и появляется уровень шума, который надо отбросить
Только никто ж внимания не обратил...
Ну я же там написал - самое главное трендовая, угол определить - дело плёвое
Хотя в ветке прогнозов я писал и ссылку давал - как трендовую строить и там как раз в качестве единственного параметра и появляется уровень шума
Только никто ж внимания не обратил...
Наверно опять написали все как в книге ностадамуса )))Я шум отбрасываю самим углом .а не рисую угол отбросив шум ..
Наверно опять написали все как в книге ностадамуса )))Я шум отбрасываю самим углом .а не рисую угол отбросив шум ..
ну и я так же написал
Вы не рисуете угол, а Вы рисуете трендовую отбросив шум и определяете угол
ну и я так же написал
Хорошо по другому спрошу..Вам для рисования угла что надо?
Хорошо по другому спрошу..Вам для рисования угла что надо?
трендовую прям от разворота строил, я ж написал
да где то с 1.2 года назад я этим занимался, счас мне уже не актуально
трендовую прям от разворота строил, я ж написал
То есть достаточно одной цены ..Просто в вашем же индюке угол все время бегает за ценой так скажем ..Почти как мувинг ..
Ладно я уже спать ..фунтик сам дойдет до 1,3525 .
Утром будет уже новая сказка ..
То есть достаточно одной цены ..Просто в вашем же индюке угол все время бегает за ценой так скажем ..
треугольник представляете?
его фактически и рисует
как и что там бегает не помню...
параметр шумовой увеличьте чтобы каждый чих цены не влиял
Внимание обратите лучше градусы углов ..
Правда у вас будет вопрос когда и где из строить ..
вот над чем реально стоить подумать и график перед вам предстанет в новом обличии ..
Градусы углов? Как и в чем их измерять когда по оси Х время, а по оси Y цена?
Да и меняется наклон трендовой при изменении как вертикального так и горизонтального масштабов.
Градусы углов? Как и в чем их измерять когда по оси Х время, а по оси Y цена?
Да и меняется наклон трендовой при изменении как вертикального так и горизонтального масштабов.
относительные нужно смотреть, и не градусы а коэф-т лин. регрессии
после некоторых тестов (10 дней) торговал на копеечки чисто что бы позырить че получится
просто открывал сделки по спреду и уходил по делам, или периодически поглядывал
иногда открывался 1 спред иногда потом добавлялись другие из корзины (т.е. портфель торгуется выборочно а не весь сразу)
данный тип трейдинга это самая спокойная и не напряжная торговля, в которой почти не надо думать. Странно, почему раньше не обращал на нее внимание
Форс-мажоров на рынке не было за этот период. Торговались не все сигналы, можно сказать "от балды"
В конечном итоге все спреды сходились, а если не сходились то хеджировались другими спредами из портфеля и в конечном итоге сходились
под конец начал немножко увеличивать лот, мб дойдет и до серьезной торговли
далее ботом уже будет проверяться