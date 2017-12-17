Помощь разработчикам. - страница 8
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Несовсем. Подобные задачи я решить не способен. Это область иррациональной торговли, в которой я ничего не понимаю.)
Ок. Спасибо и на том что ответили.
Извините за шутку, но я действительно не понял в чем задача. К тому же я больше разработчик, чем трейдер. Задачи из области трейдинга мне не подходят. (наверное так надо было ответить).
тогда нарисуйте/сделайте правильный DOM и собственный стакан трейдов..
Если это нужно вам, то могу помочь. Я действительно делал стакан однажды. Не знаю насколько он был "правильный" с вашей точки зрения, но он работал.
Что по вашему "правильный"?
Вот как он выглядел:
Импортировал данные из TWS. Сейчас вроде есть прямое подключение к TWS в МТ5 и данные можно получать напрямую. Точно не знаю, не проверял.
Если это нужно вам, то могу помочь. Я действительно делал стакан однажды. Не знаю насколько он был "правильный" с вашей точки зрения, но он работал.
Что по вашему "правильный"?
не то чтобы совсем правильный :-) раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.
я и сам могу такое для себя сделать, просто у вас больше опыта в графике MQL и явно есть время :) и действительно многим полезно - трейдеру приходится все эти данные держать в уме
не то чтобы совсем правильный :-) раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.
я и сам могу такое для себя сделать, просто у вас больше опыта в графике MQL и явно есть время :)
Извините за шутку, но я действительно не понял в чем задача. К тому же я больше разработчик, чем трейдер. Задачи из области трейдинга мне не подходят. (наверное так надо было ответить).
А я пишу только для того, чтобы осовободиться от ручной торговли.
Интересно, а Вы с какой целью осваивали MQL?
Суть моей задачи поясняет ситуацию такого плана - ордер оказался в приличном минусе. Что с ним делать?
Как я понял, логика Вас не подводит. Подумаем вместе, найдем варианты и напишем.
Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытаться помогать разработчикам находить решения их задач. Как показала практика, я неоднократно находил эффективные решения задач других разработчиков.
В общем, если вы хотите узнать мое мнение по поводу решения вашей задачи, - обращайтесь. Сначала мне нужно будет разобраться в сути вашей задачи, а дальше я попытаюсь помочь. Это не обязательно будут коды. Возможно, просто новый взгляд на проблему или направление поиска решения. Это зависит от сложности и масштаба задачи.
Реter, помоги пожалуйста исправить две ошибки в советнике, может подскажешь что-нибудь, спасибо.
Первая: ')' - unexpected end of program
Вторая: '{' - unbalanced parentheses
Возможно и хорошая, но я в этом ниче не понимаю. По мне интрадей самое оно - чем короче интервал прогноза, тем он точнее. Как прогноз погоды.))
Полностью согласен!
Кроме того сложность предсказания сравнима со сложностью предсказания погоды.
Но есть различие - ошибки в прогнозе погоды мало влияют на кошельки прогнозистов.