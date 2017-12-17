Помощь разработчикам. - страница 8

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Реter Konow:

Несовсем. Подобные задачи я решить не способен. Это область иррациональной торговли, в которой я ничего не понимаю.)

Ок. Спасибо и на том что ответили.
 
Renat Akhtyamov:
Ок. Спасибо и на том что ответили.
Извините за шутку, но я действительно не понял в чем задача. К тому же я больше разработчик, чем трейдер. Задачи из области трейдинга мне не подходят. (наверное так надо было ответить).
 
Реter Konow:
Извините за шутку, но я действительно не понял в чем задача. К тому же я больше разработчик, чем трейдер. Задачи из области трейдинга мне не подходят. (наверное так надо было ответить).
тогда нарисуйте/сделайте правильный DOM и собственный стакан трейдов..
 
Maxim Kuznetsov:
тогда нарисуйте/сделайте правильный DOM и собственный стакан трейдов..

 Если это нужно вам, то могу помочь. Я действительно делал стакан однажды. Не знаю насколько он был "правильный" с вашей точки зрения, но он работал. 

Что по вашему "правильный"?

Вот как он выглядел:


Импортировал данные из TWS. Сейчас вроде есть прямое подключение к TWS в МТ5 и данные можно получать напрямую. Точно не знаю, не проверял.
 
Реter Konow:

 Если это нужно вам, то могу помочь. Я действительно делал стакан однажды. Не знаю насколько он был "правильный" с вашей точки зрения, но он работал. 

Что по вашему "правильный"?

не то чтобы совсем правильный :-) раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.

я и сам могу такое для себя сделать, просто у вас больше опыта в графике MQL и явно есть время :) и действительно многим полезно - трейдеру приходится все эти данные держать в уме

 
Maxim Kuznetsov:

не то чтобы совсем правильный :-) раскладку своих рыночных ордеров по лимитникам в стакан + собственные действующие объёмы по глубине и всё это с привязкой к ценам в главном окне.

я и сам могу такое для себя сделать, просто у вас больше опыта в графике MQL и явно есть время :)

Нарисовать то стакан я могу за 10 минут, но пока он будет оторван от функционала. Временно. Впрочем, набросать макет нужного вам стакана я могу, а вы напишите к нему свой функционал.
 
Реter Konow:
Извините за шутку, но я действительно не понял в чем задача. К тому же я больше разработчик, чем трейдер. Задачи из области трейдинга мне не подходят. (наверное так надо было ответить).

А я пишу только для того, чтобы осовободиться от ручной торговли.

Интересно, а Вы с какой целью осваивали MQL?

Суть моей задачи поясняет ситуацию такого плана - ордер оказался в приличном минусе. Что с ним делать?

Как я понял, логика Вас не подводит. Подумаем вместе, найдем варианты и напишем.

 
Реter Konow:

Имея нестандартный подход и желание сделать что то хорошее для людей, с которыми общаюсь не первый год, я решил создать ветку, в которой буду пытаться помогать разработчикам находить решения их задач. Как показала практика, я неоднократно находил эффективные решения задач других разработчиков. 

В общем, если вы хотите узнать мое мнение по поводу решения вашей задачи, - обращайтесь. Сначала мне нужно будет разобраться в сути вашей задачи, а дальше я попытаюсь помочь. Это не обязательно будут коды. Возможно, просто новый взгляд на проблему или направление поиска решения. Это зависит от сложности и масштаба задачи.

Реter, помоги пожалуйста исправить две ошибки в советнике, может подскажешь что-нибудь, спасибо.

Первая:  ')' - unexpected end of program

Вторая:   '{' - unbalanced parentheses


 

 
А мне советник нужен . который удваивает лот после стопа и так до тех пор пока тейк не получим . на фрилансе  берутся , пишут " проще простого "  через несколько дней   пишут " взял сложный заказ некогда  потом твой доделаю" ........ " некогда " длится уже несколько месяцев  и я тока и делаю что  десять процентов каждый раз  выплачиваю  при поиске нового кто возьмётся . В кодобазе много похожего очень   вот бы вырезать кусочки и склеить .....тока я в этом ни бум бум
 
Yuriy Asaulenko:
Возможно и хорошая, но я в этом ниче не понимаю. По мне интрадей самое оно - чем короче интервал прогноза, тем он точнее. Как прогноз погоды.))

Полностью согласен!

Кроме того сложность предсказания сравнима со сложностью предсказания погоды.

Но есть различие - ошибки в прогнозе погоды мало влияют на кошельки прогнозистов.

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