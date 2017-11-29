Euro Rat - страница 9

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elmucon:

ну и коротенькое видео моделирования реальной торговли

один месяц (так как очень долгое тестирование)

но уверяю вас - в остальные месяцы торгует так же ... 


Как быстро с просадки вылазит, буквально пару дней и всё, мой работает по примерному принципу, но в просадке по паре может сидеть до двух недель, но и просадка конечно меньше, но дольше

 
elibrarius:
Ну эксперт же готовый на полном автомате есть - можно и потестировать, - просто в тестере добавляете опцию форварда. За выходные можно наверное все 12 тестов по методу валкинг форварда провести.
Меня например на вашем бэк-тесте смущает просадка в 70%, а где 70% (на известном участке) - там и 100% (на неизвестном участке) легко случится. Форвард это может показать.

а меня ничего не смущает ... никто не помешает мне закрыть лося если ситуация будет выглядеть критически...

да и риск стоит завышеный - поставить в половину меньше и просадка будет меньше ... ну 150 000  сделает с 5 000 тут уже на вкус и цвет 

хош урвать куш - надо рисковать  ... ))) а можно и как улитка по тихоньку зато уверенно ... 



делаю для вас тест за 2016 - переживаю как ребёнок ...)))

 
elmucon:
делаю для вас тест за 2016 - переживаю как ребёнок ...)))

Только с форвардом делайте. Иначе нет смысла

 
elibrarius:

Только с форвардом делайте. Иначе нет смысла


ну будем предельно откровенны -

на тех настройках что дал оптимизатор робот слил в апреле (но за 4 месяца конкретно поднял)

но я поставил минимальные настройки - на глаз - без оптимизации, то есть так как бы сделал при установке на реал с большим депо

уцй


и как видите - по 2016 году робот прошёл с двумя "спотыкачками" ... 


 123


посмотрим просадку ...


321


о - 34%  а доход ?  за год удвоился ... 

но так как мне не интересно ждать год я буду рисковать и присматривать и ручками своими корявыми кнопочки нажимать ... 

 
elmucon:

ну будем предельно откровенны -

на тех настройках что дал оптимизатор робот слил в апреле (но за 4 месяца конкретно поднял)

но я поставил минимальные настройки - на глаз - без оптимизации, то есть так как бы сделал при установке на реал с большим депо

и как видите - по 2016 году робот прошёл с двумя "спотыкачками" ... 


посмотрим просадку ...

о - 34%  а доход ?  за год удвоился ... 

но так как мне не интересно ждать год я буду рисковать и присматривать и ручками своими корявыми кнопочки нажимать ... 

А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?

 
elibrarius:

А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?

Может пары подобрать нужно другие, отказаться от долларовых, и брать только кроссы

 
elibrarius:

А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?

Хотя возможно лучше оптимизацию по  валкинг форварду сделать. Может устойчивее будет...

 
Vitaly Muzichenko:

Может пары подобрать нужно другие, отказаться от долларовых, и брать только кроссы


вот про пары вы правы - есть скриптики для определения наилучих кореляций -

просто раньше там спреды были запредельные - теперь можно и другие пары пробовать ... 

 
elibrarius:

Хотя возможно лучше оптимизацию по  валкинг форварду сделать. Может устойчивее будет...


вы поймите - я уже много времени потратил на всякие тесты

поверьте на слово с целью удвоиться за год робот отработает на любом участке истории....

а с целью удвоится за месяц - это уже риск и предусмотреть все нюанся рынка как не пытайся не сможешь

главная задача считаю решена  - робот зарабатывает при минимальном количестве входных параметров 

и эти параметры практически не надо крутить подгоняя под разные участки истории ...

а то что видит глазами человек и то что он может обдумать и принять решение - этого не запрограмировать.

вопрос только куда смотреть - я показал куда можно смотреть, а тесты только доказывают мою правоту ... 

я не стремлюсь сделать грааль - я делаю себе "чит" для игры на форексе ...

теперь буду играть с читами ... 

 
elmucon:

а то что видит глазами человек и то что он может обдумать и принять решение - этого не запрограмировать.

Согласен, потому и пытаюсь теперь не роботов программить, а вручную торговать. Но для этого нужно время, чтобы опыт наработать, т.е. слить не одно депо.

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