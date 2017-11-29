Euro Rat - страница 9
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ну и коротенькое видео моделирования реальной торговли
один месяц (так как очень долгое тестирование)
но уверяю вас - в остальные месяцы торгует так же ...
Как быстро с просадки вылазит, буквально пару дней и всё, мой работает по примерному принципу, но в просадке по паре может сидеть до двух недель, но и просадка конечно меньше, но дольше
Ну эксперт же готовый на полном автомате есть - можно и потестировать, - просто в тестере добавляете опцию форварда. За выходные можно наверное все 12 тестов по методу валкинг форварда провести.
Меня например на вашем бэк-тесте смущает просадка в 70%, а где 70% (на известном участке) - там и 100% (на неизвестном участке) легко случится. Форвард это может показать.
а меня ничего не смущает ... никто не помешает мне закрыть лося если ситуация будет выглядеть критически...
да и риск стоит завышеный - поставить в половину меньше и просадка будет меньше ... ну 150 000 сделает с 5 000 тут уже на вкус и цвет
хош урвать куш - надо рисковать ... ))) а можно и как улитка по тихоньку зато уверенно ...
делаю для вас тест за 2016 - переживаю как ребёнок ...)))
делаю для вас тест за 2016 - переживаю как ребёнок ...)))
Только с форвардом делайте. Иначе нет смысла
Только с форвардом делайте. Иначе нет смысла
ну будем предельно откровенны -
на тех настройках что дал оптимизатор робот слил в апреле (но за 4 месяца конкретно поднял)
но я поставил минимальные настройки - на глаз - без оптимизации, то есть так как бы сделал при установке на реал с большим депо
и как видите - по 2016 году робот прошёл с двумя "спотыкачками" ...
посмотрим просадку ...
о - 34% а доход ? за год удвоился ...
но так как мне не интересно ждать год я буду рисковать и присматривать и ручками своими корявыми кнопочки нажимать ...
ну будем предельно откровенны -
на тех настройках что дал оптимизатор робот слил в апреле (но за 4 месяца конкретно поднял)
но я поставил минимальные настройки - на глаз - без оптимизации, то есть так как бы сделал при установке на реал с большим депо
и как видите - по 2016 году робот прошёл с двумя "спотыкачками" ...
посмотрим просадку ...
о - 34% а доход ? за год удвоился ...
но так как мне не интересно ждать год я буду рисковать и присматривать и ручками своими корявыми кнопочки нажимать ...
А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?
А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?
Может пары подобрать нужно другие, отказаться от долларовых, и брать только кроссы
А пооптимизировать с форвардом? Может тогда что-то получше выйдет?
Хотя возможно лучше оптимизацию по валкинг форварду сделать. Может устойчивее будет...
Может пары подобрать нужно другие, отказаться от долларовых, и брать только кроссы
вот про пары вы правы - есть скриптики для определения наилучих кореляций -
просто раньше там спреды были запредельные - теперь можно и другие пары пробовать ...
Хотя возможно лучше оптимизацию по валкинг форварду сделать. Может устойчивее будет...
вы поймите - я уже много времени потратил на всякие тесты
поверьте на слово с целью удвоиться за год робот отработает на любом участке истории....
а с целью удвоится за месяц - это уже риск и предусмотреть все нюанся рынка как не пытайся не сможешь
главная задача считаю решена - робот зарабатывает при минимальном количестве входных параметров
и эти параметры практически не надо крутить подгоняя под разные участки истории ...
а то что видит глазами человек и то что он может обдумать и принять решение - этого не запрограмировать.
вопрос только куда смотреть - я показал куда можно смотреть, а тесты только доказывают мою правоту ...
я не стремлюсь сделать грааль - я делаю себе "чит" для игры на форексе ...
теперь буду играть с читами ...
а то что видит глазами человек и то что он может обдумать и принять решение - этого не запрограмировать.
Согласен, потому и пытаюсь теперь не роботов программить, а вручную торговать. Но для этого нужно время, чтобы опыт наработать, т.е. слить не одно депо.