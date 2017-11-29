Euro Rat - страница 3

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Mickey Moose:
Сам у кого просишь?

ещё одни смешной индивид ... меняй тон ... 

по ходу ты правильную аватарку себе выбрал - по фрейду ... 

перефразируя старую поговорку : "лось - это судьба" ... 

 
elmucon:

1. Какое строковое значение передавать функцию?

2. По коду, компилятор ругается на эту строку

l_AUDUSD = 0; l_NZDUSD = 0; l_USDCAD = 0; l_USDJPY = 0; // эти для отрисовки графики
 
Aleksey Vyazmikin:

1. Какое строковое значение передавать функцию?

2. По коду, компилятор ругается на эту строку

так пробуй - то были переменные для отрисовки на графике (визуализация)

(ниже код для старого терминала):

// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
// входные параметры                                                                                  |
// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
input ENUM_MA_METHOD     Metod  = MODE_SMA;           // Усреднение
input ENUM_APPLIED_PRICE Prise  = PRICE_MEDIAN;       // Цена 
      input int Sdvig           = 3;                  // Cдвиг MA 
      input int MA              = 20;                 // Периуд MA

// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
// функция направления торговли                                                                       |
// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
int CheckSig(string sym){
    bool l_Avers;
    int  l_dn = 0, l_up = 0; 
    int  Shift_Au,  Shift_Nz,  Shift_Ca,  Shift_Jp;
    datetime iTm = iTime(_Symbol,0,1);
    if(StringFind(sym,"USD",0)==3) l_Avers = false; else l_Avers = true;
    Shift_Au = iBarShift("AUDUSD",0,iTm,true); if(Shift_Au <= 0) return(2);
    Shift_Nz = iBarShift("NZDUSD",0,iTm,true); if(Shift_Nz <= 0) return(2);
    Shift_Ca = iBarShift("USDCAD",0,iTm,true); if(Shift_Ca <= 0) return(2);
    Shift_Jp = iBarShift("USDJPY",0,iTm,true); if(Shift_Jp <= 0) return(2);
    if(iClose("AUDUSD",0,Shift_Au) > iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Au)){if(!l_Avers) l_up ++; else l_dn ++;}
    if(iClose("AUDUSD",0,Shift_Au) < iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Au)){if(!l_Avers) l_dn ++; else l_up ++;}
    if(iClose("NZDUSD",0,Shift_Nz) > iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Nz)){if(!l_Avers) l_up ++; else l_dn ++;}
    if(iClose("NZDUSD",0,Shift_Nz) < iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Nz)){if(!l_Avers) l_dn ++; else l_up ++;}
    if(iClose("USDCAD",0,Shift_Ca) < iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Ca)){if(!l_Avers) l_up ++; else l_dn ++;}
    if(iClose("USDCAD",0,Shift_Ca) > iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Ca)){if(!l_Avers) l_dn ++; else l_up ++;}
    if(iClose("USDJPY",0,Shift_Jp) < iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Jp)){if(!l_Avers) l_up ++; else l_dn ++;}
    if(iClose("USDJPY",0,Shift_Jp) > iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Jp)){if(!l_Avers) l_dn ++; else l_up ++;}
    if(l_up == 4)return( 1); 
    if(l_dn == 4)return(-1);
return(0);}
// вызов для евро

CheckSig("EURUSD");

// вызов для фунта

CheckSig("GBPUSD");

// вызов для франка

CheckSig("USDCHF");


// ну или так

CheckSig(_Symbol);
CheckSig(Symbol());
 
elmucon:
так пробуй - то были переменные для отрисовки на графике (визуализация)

Да, откомпилировал. Однако, особого результата нет, точней он даже негативный, а если перевернуть правило, то есть увеличение ПФ и не более того...

АТС - контр тренд по плавающему каналу от машки.

 
Aleksey Vyazmikin:

Да, откомпилировал. Однако, особого результата нет, точней он даже негативный, а если перевернуть правило, то есть увеличение ПФ и не более того...

АТС - контр тренд по плавающему каналу от машки.


Вы меня извините - я сильно не заморачивался, но вот вам наглядные картинки

без оптимизации, без подгона, с настройками на глаз, и по ценам открытия

по трём валютам без изменения настроек, по той истории что дал брокер (не сильно глубоко но по ходу альпари больше не даёт)

можете считать это бэктестом ....

ё1213

ё321

ё1321

 
elmucon:

Вы меня извините - я сильно не заморачивался, но вот вам наглядные картинки

без оптимизации, без подгона, с настройками на глаз, и по ценам открытия

по трём валютам без изменения настроек, по той истории что дал брокер (не сильно глубоко но по ходу альпари больше не даёт)

можете считать это бэктестом ....



Альпари дает глубокую историю - я тестил с 2010 года на 15 минутках - просто с настройками по умолчанию.

Может, просто со стандартными фильтрами, моя АТС не плохо справляется - я оставлял минимум.

 

Всё как по нотам

ё123

ё123

 

закрыл руками - если на следующем баре сигнал не поменяется - откроет новую серию

ё123

ё123

 

открыл новую серию

ё123

 

раз-два-три-четыре-пять, продолжаем нагребать ... 

ё123

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