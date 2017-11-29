Euro Rat - страница 3
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Сам у кого просишь?
ещё одни смешной индивид ... меняй тон ...
по ходу ты правильную аватарку себе выбрал - по фрейду ...
перефразируя старую поговорку : "лось - это судьба" ...
1. Какое строковое значение передавать функцию?
2. По коду, компилятор ругается на эту строку
1. Какое строковое значение передавать функцию?
2. По коду, компилятор ругается на эту строку
так пробуй - то были переменные для отрисовки на графике (визуализация)
(ниже код для старого терминала):
так пробуй - то были переменные для отрисовки на графике (визуализация)
Да, откомпилировал. Однако, особого результата нет, точней он даже негативный, а если перевернуть правило, то есть увеличение ПФ и не более того...
АТС - контр тренд по плавающему каналу от машки.
Да, откомпилировал. Однако, особого результата нет, точней он даже негативный, а если перевернуть правило, то есть увеличение ПФ и не более того...
АТС - контр тренд по плавающему каналу от машки.
Вы меня извините - я сильно не заморачивался, но вот вам наглядные картинки
без оптимизации, без подгона, с настройками на глаз, и по ценам открытия
по трём валютам без изменения настроек, по той истории что дал брокер (не сильно глубоко но по ходу альпари больше не даёт)
можете считать это бэктестом ....
Вы меня извините - я сильно не заморачивался, но вот вам наглядные картинки
без оптимизации, без подгона, с настройками на глаз, и по ценам открытия
по трём валютам без изменения настроек, по той истории что дал брокер (не сильно глубоко но по ходу альпари больше не даёт)
можете считать это бэктестом ....
Альпари дает глубокую историю - я тестил с 2010 года на 15 минутках - просто с настройками по умолчанию.
Может, просто со стандартными фильтрами, моя АТС не плохо справляется - я оставлял минимум.
Всё как по нотам
закрыл руками - если на следующем баре сигнал не поменяется - откроет новую серию
открыл новую серию
раз-два-три-четыре-пять, продолжаем нагребать ...