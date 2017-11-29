Euro Rat - страница 12
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счёт обыкновенный - не центовый...
переворотов достаточно много но по этому и две машки с периудом 20 - там переворотов меньше,
плюс к тому переворот должен произойти и по союзнику - а это не всегда бывает - ещё один "фильтр"
так и подбираем пары - поменьше переворотов, поменьше общий объём, побольше профит ...
а 30 лотов это как раз показатель переворотов и сигнал о том что пара пар "не рабочая" ...
Вижу немного неверный подход. У вас все пары подобраны скажем так, с двойным спредом, к примеру GBPAUD/GBPCAD
Почему не смотреть на МА по этим парам, и не торговать просто по AUDCAD? И так все сборки пар у вас такие(
Смотрите, что Я торгую, правда вручную отбираю, в состав одной пары никогда не входит одна валюта
Пропускаю очень много сигналов с нехваткой времени
Вижу немного неверный подход. У вас все пары подобраны скажем так, с двойным спредом, к примеру GBPAUD/GBPCAD
Почему не смотреть на МА по этим парам, и не торговать просто по AUDCAD?
ну не знаю - спред плавающий и в торговый день не превышает 25 в пятизнаке - так же стоит и ограничение по спреду в 25, было бы больше не торговал бы
а пары я подбирал скриптом для поиска наилучших корреляций - ещё на 4-ку сделаный, потом проверял в тестере на 5-ке, и потом уже на торгвле...
там у меня на счёте ещё и комиссия нормалёк и всё равно в нехилом плюсе ...
Вижу немного неверный подход. У вас все пары подобраны скажем так, с двойным спредом, к примеру GBPAUD/GBPCAD
Почему не смотреть на МА по этим парам, и не торговать просто по AUDCAD? И так все сборки пар у вас такие(
Смотрите, что Я торгую, правда вручную отбираю, в состав одной пары никогда не входит одна валюта
Пропускаю очень много сигналов с нехваткой времени
я понял Вас но тут немного другой принцип -
например пара пар GBPAUD - GBPCAD корреляция сигнала и торговли прямая
здесь видно что что то не так потому что AUD и CAD обратно коррелируют по доллару - но в этом и прикол
если CAD или AUD движется сам, по каким то своим причинам, (ну или доллар растёт или падает) то наступает десинхронизация и пара пар не торгуется так как они (пары) движутся в разные стороны
но если GBP растёт (или падает) сам, по своим причинам, то он растёт (или падает) и по CAD и по AUD и наступает синхронизация - так как тогда эта пара пар будет двигаться в одну сторону - тогда и торгуется пара пар ...
поэтому пар много так как в один момент времени торгуются не все ...
как то так ...
я понял Вас но тут немного другой принцип -
например пара пар GBPAUD - GBPCAD корреляция сигнала и торговли прямая
здесь видно что что то не так потому что AUD и CAD обратно коррелируют по доллару - но в этом и прикол
если CAD или AUD движется сам, по каким то своим причинам, (ну или доллар растёт или падает) то наступает десинхронизация и пара пар не торгуется так как они (пары) движутся в разные стороны
но если GBP растёт (или падает) сам, по своим причинам, то он растёт (или падает) и по CAD и по AUD и наступает синхронизация - так как тогда эта пара пар будет двигаться в одну сторону - тогда и торгуется пара пар ...
поэтому пар много так как в один момент времени торгуются не все ...
как то так ...
Нет.
Рассмотрите внимательно движение на графике, цвета разные, думаю легко воспримите информацию
Нет.
Рассмотрите внимательно движение на графике, цвета разные, думаю легко воспримите информацию
вот огромное спасибо за скрин - смотрите теперь сами у вас на скрине чётко видно момент синхронизации для 100 пудовой торговли ...
есть там и покороче синхронные проходы ...
я так понял вы спредами торгуете - была такая тема на форуме, на 4-ке ...
но там доходы маленькие - я же тогую по тренду , поэтому и жду синхронизации ...
тоже думал что редкое явление, но как оказалось таки не очень и редкое...
вот огромное спасибо за скрин - смотрите теперь сами у вас на скрине чётко видно момент синхронизации для 100 пудовой торговли ...
есть там и покороче синхронные проходы ...
я так понял вы спредами торгуете - была такая тема на форуме, на 4-ке ...
но там доходы маленькие - я же тогую по тренду , поэтому и жду синхронизации ...
тоже думал что редкое явление, но как оказалось таки не очень и редкое...
Вот что Я торгую.
В видео показал, что нет смысла торговать 2 пары, в состав которой входит одна валюта, можно на них смотреть для принятия решения о входе, но не более
Ссылка на архив с видео, если нет возможности смотреть на ютубе
Вот что Я торгую.
В видео показал, что нет смысла торговать 2 пары, в состав которой входит одна валюта, можно на них смотреть для принятия решения о входе, но не более
ок - потом посмотрю
но я понял о чём Вы говорите - так же как еврокрыса смотрит на 4 пары а торгует по двум другим ...
я просто хотел подобрать пары для еврокрысы (сигнальные, торговые) а получил такой результат которого даже и не ожидал...
тормоза с оптимизацией на 5-ке заставили танцевать с бубном что бы подобрать пары - танец закончился прибылью 60 % за неделю ...
теперь даже не знаю как будет лучше - смотреть одно а торговать другое или торговать то что видишь только много раз ...
Вот что Я торгую.
В видео показал, что нет смысла торговать 2 пары, в состав которой входит одна валюта, можно на них смотреть для принятия решения о входе, но не более
Ссылка на архив с видео, если нет возможности смотреть на ютубе
вот смотрите доходы по тестеру - одна и та же пара
с начало проверяем по принципу "торговли спредами"
как видите график почти ровный, без больших просадок но доход небольшой
теперь та же пара только по принципу "синхронизации"
график более "рваный" но и доход существенно больше ..
"так что выбирай или те вчера по пять но большие или сегодня по три но маленькие ..."
но опять же всё надо пробовать - некоторые пары не торгуются синхроннно - только в режиме спредов ... и на оборот ....кстати - загрузка депозита на первом графике даже больше чем на втором ...
теперь та же пара только по принципу "синхронизации"
график более "рваный" но и доход существенно больше ..
Спасибо за объяснение и скрины. Еще вопрос - принцип "синхронизации" - вы ждете появления пересечения машек на двух валютных парах одновременно, так?
ну да - если на обоих сигнал в верх и корреляция прямая то обе на бай и на оборот,
при обратной корреляции сигнал будет одна в верх другая в низ и торговля такая же одна в верх другая вниз