Euro Rat - страница 11
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Не знаю, Барабашкин нормально тянет, не завышать профит, чтоб не набирал лишнего... добавить отложников по ходу, крыть убытки во время, как всегда и при любых раскладах и граалях... да в мире нет ничего идеального...
Не знаю, Барабашкин нормально тянет, не завышать профит, чтоб не набирал лишнего... добавить отложников по ходу, крыть убытки во время, как всегда и при любых раскладах и граалях... да в мире нет ничего идеального...
В общем проблема всегда с зависшими убыточными позициями.
В общем проблема всегда с зависшими убыточными позициями.
Да, вот в том всегдашняя проблема ТС после разворота 1 -2 остаются... вот и пытаюсь фильтровать 2 отложками с большим шагом по ходу тренда с задержкой исполнения, но приходится ставить малый профит... потому как, если идет по тренду, то все равно пере открывает, а если большой профит, то не успевает взять до разворота и зависает...
У меня вот другие мысли роятся. Я проводил статистику распределения по длине повтора одинаковых баров (статистику распределений серий баров): Statistics of candles. И вот что вышло:
По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:
Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars
То есть серия баров с длиной один бар (хоть бычий, хоть медвежий) - это подавляющее количество от всех остальных серий. Это значит, что в подавляющем большинстве имеем такую картину с очень большой вероятностью: следующий бар будет противоположным по направлению текущему бару.
Итак, символ "EURUSD",M15, получен сигнал на открытие "Sell":
Пока по описанию верно: AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA. Посмотрим, что с этой позицией будет, скажем так через баров 10-30 ...
не сел а бай ... AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA. значит еврик в верх - это первое
второе - (это уже не Вам) сигнал не доступен так как больше не нужен ...
третье - работа продолжается - учу 5-ку ...
думаю что торговать пары нужно раздельно ... примерно так
перед вами скрин 16 валютных пар работающих по парно
эта система меня сильно удивила - смотрите сами - при стартовом депо 5 000 , одна неделя торговли , плюс первые дни подбор пар ...
добавьте сюда то что я закрыл недоторгованые ордера в пятницу вечером (в минус)
на основе этого эксперемента можно подобрать союзников для торговли "конвертом" хотя мне и так понравилось ...
и там на счёт пафоса ... гы ...
)))
p.s сигнал чуть изменил - работает на двух машках что и видно на скрине ...
перед вами скрин 16 валютных пар работающих по парно
эта система меня сильно удивила - смотрите сами - при стартовом депо 5 000 , одна неделя торговли , плюс первые дни подбор пар ...
на основе этого эксперемента можно подобрать союзников для торговли "конвертом" хотя мне и так понравилось ...
p.s сигнал чуть изменил - работает на двух машках что и видно на скрине ...
Доброго дня! А можно чуть подробнее про систему? Насколько я понял, вы смотрите коррелированные пары и их торгуете на сдвижку или я не прав? Или вы смотрите по коррелированным парам сигнал и входите по кроссам, образованными этими парами? Поясните, пожалуйста.
Доброго дня! А можно чуть подробнее про систему? Насколько я понял, вы смотрите коррелированные пары и их торгуете на сдвижку или я не прав? Или вы смотрите по коррелированным парам сигнал и входите по кроссам, образованными этими парами? Поясните, пожалуйста.
что то слишком сложный для меня вопрос - я так то туповат ... )))
короче работает так - подбираются две пары которые хорошо коррелируют и торгуются только эти две пары по двум машкам и по совпадению сигналов этих двух пар
торговля в зависимости от корреляции либо обе в одну сторону либо в разные стороны ...
далее подбираем другие пары по той же системе ...
я подбирал так чтобы не повторялись - то есть из 16 валютных пар eurusd только одна - так же и все остальные ...
дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...
иногда некоторые пары сливают а в тоже время другие хорошо набирают - после недельного эксперемента я одну пару пар выкинул и заменил другой так как она всё время сливала...
на скрине уже заменённая пара но история осталась старая - как видите пара пар провернула 30 лотов и осталась в минусе ...
прибыль по другим парам видно на скрине ...
что то слишком сложный для меня вопрос - я так то туповат ... )))
короче работает так - подбираются две пары которые хорошо коррелируют и торгуются только эти две пары по двум машкам и по совпадению сигналов этих двух пар
торговля в зависимости от корреляции либо обе в одну сторону либо в разные стороны ...
далее подбираем другие пары по той же системе ...
я подбирал так чтобы не повторялись - то есть из 16 валютных пар eurusd только одна - так же и все остальные ...
дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...
иногда некоторые пары сливают а в тоже время другие хорошо набирают - после недельного эксперемента я одну пару пар выкинул и заменил другой так как она всё время сливала...
на скрине уже заменённая пара но история осталась старая - как видите пара пар провернула 30 лотов и осталась в минусе ...
прибыль по другим парам видно на скрине ...
Спасибо за быстрый ответ! А лоты - это у вас центовый счет или обычный? Просто 30 лотов - как-то многовато за неделю отбомбить одной парой :)
дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...
И у вас робот закрывает сразу все 16 пар по достижению профита? Я вижу, что вы торгуете на м5, там переворотов будет очень много....
И у вас робот закрывает сразу все 16 пар по достижению профита? Я вижу, что вы торгуете на м5, там переворотов будет очень много....
счёт обыкновенный - не центовый...
закрытие по условию - сначало проверяется весь счёт - если не достиг цели профита то проверяется только пара пар - если достигла то закрывается только эта пара пар,
так же и при смене сигнала о направлении торговли ...
переворотов достаточно много но по этому и две машки с периудом 20 - там переворотов меньше,
плюс к тому переворот должен произойти и по союзнику - а это не всегда бывает - ещё один "фильтр"
так и подбираем пары - поменьше переворотов, поменьше общий объём, побольше профит ...
а 30 лотов и минус в профите это как раз показатель переворотов и сигнал о том что пара пар "не рабочая"
а если бы торговалась только одна эта пара пар я вообще бы слился - но остальные наторговали и за себя и "за того парня"...