Euro Rat - страница 11

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Не знаю, Барабашкин нормально тянет, не завышать профит, чтоб не набирал лишнего... добавить отложников по ходу, крыть убытки во время, как всегда и при любых раскладах и граалях... да в мире нет ничего идеального...

 
Сергей Криушин:

Не знаю, Барабашкин нормально тянет, не завышать профит, чтоб не набирал лишнего... добавить отложников по ходу, крыть убытки во время, как всегда и при любых раскладах и граалях... да в мире нет ничего идеального...


В общем проблема всегда с зависшими убыточными позициями.

 
Vladimir Karputov:

В общем проблема всегда с зависшими убыточными позициями.

Да, вот в том всегдашняя проблема ТС после разворота 1 -2 остаются... вот и пытаюсь фильтровать 2 отложками с большим шагом по ходу тренда с задержкой исполнения, но приходится ставить малый профит... потому как, если идет по тренду, то все равно пере открывает, а если большой профит, то не успевает взять до разворота  и зависает...
 
Сергей Криушин:
Да, вот в том всегдашняя проблема ТС после разворота 1 -2 остаются... вот и пытаюсь фильтровать 2 отложками с большим шагом по ходу тренда с задержкой исполнения, но приходится ставить малый профит... потому как, если идет по тренду, то все равно пере открывает, а если большой профит, то не успевает взять до разворота  и зависает...

У меня вот другие мысли роятся. Я проводил статистику распределения по длине повтора одинаковых баров (статистику распределений серий баров): Statistics of candles. И вот что вышло:

По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:

AUDCAD,H1. 1200 bars

Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars

То есть серия баров с длиной один бар (хоть бычий, хоть медвежий) - это подавляющее количество от всех остальных серий. Это значит, что в подавляющем большинстве имеем такую картину с очень большой вероятностью: следующий бар будет противоположным по направлению текущему бару.

 
Vladimir Karputov:

Итак, символ "EURUSD",M15, получен сигнал на открытие "Sell":


Пока по описанию верно: AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA. Посмотрим, что с этой позицией будет, скажем так через баров 10-30 ...


не сел а бай ... AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA.  значит еврик в верх - это первое 

второе - (это уже не Вам) сигнал не доступен так как больше не нужен ...

третье - работа продолжается - учу 5-ку ... 

думаю что торговать пары нужно раздельно ...  примерно так

321


перед вами скрин 16 валютных пар работающих по парно 

эта система меня сильно удивила - смотрите сами - при стартовом депо 5 000 , одна неделя торговли ,  плюс первые дни подбор пар ...


уцй


добавьте сюда то что я закрыл недоторгованые ордера в пятницу вечером (в минус)

на основе этого эксперемента можно подобрать союзников для торговли "конвертом" хотя мне и так понравилось ...

и там на счёт пафоса ... гы ... 

)))


p.s сигнал чуть изменил - работает на двух машках  что и видно на скрине ...

    Fast0 = iMA (Curent[0],0,20,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
    Slow0 = iMA (Curent[0],0,20,0,MODE_EMA, PRICE_CLOSE,1);
    Fast1 = iMA (Curent[1],0,20,0,MODE_LWMA,PRICE_CLOSE,1);
    Slow1 = iMA (Curent[1],0,20,0,MODE_EMA, PRICE_CLOSE,1);
 
elmucon:

перед вами скрин 16 валютных пар работающих по парно 

эта система меня сильно удивила - смотрите сами - при стартовом депо 5 000 , одна неделя торговли ,  плюс первые дни подбор пар ...


на основе этого эксперемента можно подобрать союзников для торговли "конвертом" хотя мне и так понравилось ...

p.s сигнал чуть изменил - работает на двух машках  что и видно на скрине ...


Доброго дня! А можно чуть подробнее про систему? Насколько я понял, вы смотрите коррелированные пары и их торгуете на сдвижку или я не прав? Или вы смотрите по коррелированным парам сигнал и входите по кроссам, образованными этими парами? Поясните, пожалуйста.

 
Gridcent:

Доброго дня! А можно чуть подробнее про систему? Насколько я понял, вы смотрите коррелированные пары и их торгуете на сдвижку или я не прав? Или вы смотрите по коррелированным парам сигнал и входите по кроссам, образованными этими парами? Поясните, пожалуйста.


что то слишком сложный для меня вопрос - я так то туповат ... )))

короче работает так - подбираются две пары которые хорошо коррелируют и торгуются только эти две пары по двум машкам и по совпадению сигналов этих двух пар

торговля в зависимости от корреляции либо обе в одну сторону либо в разные стороны ...

далее подбираем другие пары по той же системе ...

я подбирал так чтобы не повторялись - то есть из 16 валютных пар eurusd только одна - так же и все остальные ... 

дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...

иногда некоторые пары сливают а в тоже время другие хорошо набирают - после недельного эксперемента я одну пару пар выкинул и заменил другой так как она всё время сливала...

на скрине уже заменённая пара но история осталась старая - как видите пара пар провернула 30 лотов и осталась в минусе ...

прибыль по другим парам видно на скрине ... 

ё123

 
elmucon:

что то слишком сложный для меня вопрос - я так то туповат ... )))

короче работает так - подбираются две пары которые хорошо коррелируют и торгуются только эти две пары по двум машкам и по совпадению сигналов этих двух пар

торговля в зависимости от корреляции либо обе в одну сторону либо в разные стороны ...

далее подбираем другие пары по той же системе ...

я подбирал так чтобы не повторялись - то есть из 16 валютных пар eurusd только одна - так же и все остальные ... 

дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...

иногда некоторые пары сливают а в тоже время другие хорошо набирают - после недельного эксперемента я одну пару пар выкинул и заменил другой так как она всё время сливала...

на скрине уже заменённая пара но история осталась старая - как видите пара пар провернула 30 лотов и осталась в минусе ...

прибыль по другим парам видно на скрине ... 



Спасибо за быстрый ответ! А лоты - это у вас центовый счет или обычный? Просто 30 лотов - как-то многовато за неделю отбомбить одной парой :)

 
elmucon:

дальше дело техники - робот закрывает ВСЕ ПАРЫ по достижению заданного профита...



И у вас робот закрывает сразу все 16 пар по достижению профита? Я вижу, что вы торгуете на м5, там переворотов будет очень много....

 
Gridcent:

И у вас робот закрывает сразу все 16 пар по достижению профита? Я вижу, что вы торгуете на м5, там переворотов будет очень много....


счёт обыкновенный - не центовый...

закрытие по условию - сначало проверяется весь счёт - если не достиг цели профита то проверяется только пара пар - если достигла то закрывается только эта пара пар,

так же и при смене сигнала о направлении торговли ... 

переворотов достаточно много но по этому и две машки с периудом 20 - там переворотов меньше,

плюс к тому переворот должен произойти и по союзнику - а это не всегда бывает -  ещё один "фильтр"

так и подбираем пары - поменьше переворотов, поменьше общий объём, побольше профит ...

а 30 лотов и минус в профите это как раз показатель переворотов и сигнал о том что пара пар "не рабочая"

а если бы торговалась только одна эта пара пар я вообще бы слился - но остальные наторговали и за себя и "за того парня"...

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