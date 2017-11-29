Euro Rat - страница 7

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Vladimir Karputov:

Разброс в "+" и в "-":



всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...

только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...

 
elmucon:

всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...

только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...


Как "зачем"? В первом посте:

...

идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную

...

 

Vladimir Karputov:

Разброс в "+" и в "-":


Лучше использовать уровни Pivot совмещённые с зигзагом. Жаль что с собой архива индюков нет, через недельку доберусь до основной машины гляну, так как самому интересны точные входы с попутной пипсовкой. Может есть у кого из форумчан архив по зигзагу + Pivot, лет 5 назад ветка была по совмещённой работе этих двух индюков. 

 
elmucon:

всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...

только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...


Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.

 
Vladimir Karputov:

Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.


или систему торговли с мартином и реверсом (как у меня) в которой нет зависания позиций как у Вас ... 

и входы должны быть в куче по трём валютам  ... 

поэтому и прошу перевести мой робот на 5-ку - чтобы протестировать (оптимизировать) в мультивалютном режиме 

ё321

ё123

 
elmucon:

или систему торговли с мартином и реверсом (как у меня) в которой нет зависания позиций как у Вас ... 

и входы должны быть в куче по трём валютам  ... 

поэтому и прошу перевести мой робот на 5-ку - чтобы протестировать (оптимизировать) в мультивалютном режиме 



А вот и нюансы пошли :) . Мартин, реверс и входы по трём валютам. Нужно больше описания стратегии для воплощения её в коде.

 
Vladimir Karputov:

А вот и нюансы пошли :) . Мартин, реверс и входы по трём валютам. Нужно больше описания стратегии для воплощения её в коде.


вы меня конечно извините - но я показал как и по какой сигнальной системе работает моя машинка

вы не любите мартин - делайте со стопами - но у меня совсем другая стратегия сопровождение открытых позиций

поэтому и функция (код которой выложен выше) возвращяет несколько параметров ...

и вообще торговля "конвертом" даёт больше шансов на выигрыш

вот пример - две валюты в минус - одна в плюс - причём зная направление в минус уйдёт не далеко а в плюс гораздо дальше ... 

32ё

 
elmucon:

вы меня конечно извините - но я показал как и по какой сигнальной системе работает моя машинка

вы не любите мартин - делайте со стопами - но у меня сосем другая стратегия сопровождение открытых позиций

поэтому и функция (код которой выложен выше) возвращяет несколько параметров ...

и вообще торговлю "конвертом" даёт больше шансов на выигрыш

вот пример - две валюты в минус - одна в плюс - причём зная направление в минус уйдёт не далеко а в плюс гораздо дальше ... 



Картинки без пояснений остаются простыми картинками. Пока из объяснений стратегии есть только блок сравнения нескольких машек с ценами закрытия. Больше ничего.

 
Vladimir Karputov:

Картинки без пояснений остаются простыми картинками. Пока из объяснений стратегии есть только блок сравнения нескольких машек с ценами закрытия. Больше ничего.


лично вам в личку отправил запрос - прочтите ... 

 
elmucon:

лично вам в личку отправил запрос - прочтите ... 


Я общаюсь исключительно публично.


Добавлено: какой толк от общения в личке для mql5.community? Ноль целых, ноль десятых.

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