Euro Rat - страница 7
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Разброс в "+" и в "-":
всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...
только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...
всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...
только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...
Как "зачем"? В первом посте:
...
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную
...
Vladimir Karputov:
Разброс в "+" и в "-":
Лучше использовать уровни Pivot совмещённые с зигзагом. Жаль что с собой архива индюков нет, через недельку доберусь до основной машины гляну, так как самому интересны точные входы с попутной пипсовкой. Может есть у кого из форумчан архив по зигзагу + Pivot, лет 5 назад ветка была по совмещённой работе этих двух индюков.
всё правильно - нужен - "коридор" поддержки и соротивления ...
только вот зачем? например мне это не нужно - мне хватает просто направления...
Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.
Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.
или систему торговли с мартином и реверсом (как у меня) в которой нет зависания позиций как у Вас ...
и входы должны быть в куче по трём валютам ...
поэтому и прошу перевести мой робот на 5-ку - чтобы протестировать (оптимизировать) в мультивалютном режиме
или систему торговли с мартином и реверсом (как у меня) в которой нет зависания позиций как у Вас ...
и входы должны быть в куче по трём валютам ...
поэтому и прошу перевести мой робот на 5-ку - чтобы протестировать (оптимизировать) в мультивалютном режиме
А вот и нюансы пошли :) . Мартин, реверс и входы по трём валютам. Нужно больше описания стратегии для воплощения её в коде.
А вот и нюансы пошли :) . Мартин, реверс и входы по трём валютам. Нужно больше описания стратегии для воплощения её в коде.
вы меня конечно извините - но я показал как и по какой сигнальной системе работает моя машинка
вы не любите мартин - делайте со стопами - но у меня совсем другая стратегия сопровождение открытых позиций
поэтому и функция (код которой выложен выше) возвращяет несколько параметров ...
и вообще торговля "конвертом" даёт больше шансов на выигрыш
вот пример - две валюты в минус - одна в плюс - причём зная направление в минус уйдёт не далеко а в плюс гораздо дальше ...
вы меня конечно извините - но я показал как и по какой сигнальной системе работает моя машинка
вы не любите мартин - делайте со стопами - но у меня сосем другая стратегия сопровождение открытых позиций
поэтому и функция (код которой выложен выше) возвращяет несколько параметров ...
и вообще торговлю "конвертом" даёт больше шансов на выигрыш
вот пример - две валюты в минус - одна в плюс - причём зная направление в минус уйдёт не далеко а в плюс гораздо дальше ...
Картинки без пояснений остаются простыми картинками. Пока из объяснений стратегии есть только блок сравнения нескольких машек с ценами закрытия. Больше ничего.
Картинки без пояснений остаются простыми картинками. Пока из объяснений стратегии есть только блок сравнения нескольких машек с ценами закрытия. Больше ничего.
лично вам в личку отправил запрос - прочтите ...
лично вам в личку отправил запрос - прочтите ...
Я общаюсь исключительно публично.
Добавлено: какой толк от общения в личке для mql5.community? Ноль целых, ноль десятых.