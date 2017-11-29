Euro Rat - страница 6

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Вот такой индикатор:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

AUDUSD, D1, 2017.10.12

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

Индикатор линий поддержки и сопротивлений на базе фракталов

AUDUSD, D1, 2017.10.12, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo


линий сопротивления и поддержки, на базе фракталов.

 
 
elmucon:

не - не покатит

здесь нет переворота - то есть линия сопротивления не становится поддержкой после пробоя ... 


Покажите пример, когда линия сопротивления после пробоя становится поддержкой (или наоборот).

 
Vladimir Karputov:

Покажите пример, когда линия сопротивления после пробоя становится поддержкой (или наоборот).


форум глючило ... 

ну вот Вам картинка ... 

с лево на право - поддержка поддержка поддержка пробой сопротивление  сопротивление сопротивление 

цуй

 
elmucon:

форум глючило ... 

ну вот Вам картинка ... 

с лево на право - поддержка поддержка поддержка пробой сопротивление  сопротивление сопротивление 



В таком случае нужен индикатор, о чём я говорил ранее:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Euro Rat

Vladimir Karputov, 2017.10.11 15:24

Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.


 

Может вам такой канал подойдет...

Файлы:
VHPChannel_01.mq5  15 kb
 
Vladimir Karputov:

В таком случае нужен индикатор, о чём я говорил ранее:



да смотрел я это - один не пашет  второй опаздывает на два бара  а параболика слишком часто сигналит ... 

 
elmucon:

да смотрел я это - один не пашет  второй опаздывает на два бара  а параболика слишком часто сигналит ... 

Тогда можно пойти своим путём: обозначить термины "поддержка" и "сопротивление" применительно к индикатору и написать его :) .

 
Vladimir Karputov:

Тогда можно пойти своим путём: обозначить термины "поддержка" и "сопротивление" применительно к индикатору и написать его :) .


Например эта картинка:

Сопротивление становится поддержкой

В точках "1", "2" и "3" расстояние до прямой линии (которая для точек "1", "2" и "3" является ещё пока поддержкой) разное. Из этого напрашивается вывод, что мало найти минимумы на каком-то промежутке, нужно ещё вводить переменную разброса значений (как в "+", так и в "-").

 

Разброс в "+" и в "-":

Линия поддержки, разброс значений

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