Euro Rat - страница 6
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Вот такой индикатор:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
AUDUSD, D1, 2017.10.12
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Индикатор линий поддержки и сопротивлений на базе фракталов
линий сопротивления и поддержки, на базе фракталов.
не - не покатит
здесь нет переворота - то есть линия сопротивления не становится поддержкой после пробоя ...
Покажите пример, когда линия сопротивления после пробоя становится поддержкой (или наоборот).
Покажите пример, когда линия сопротивления после пробоя становится поддержкой (или наоборот).
форум глючило ...
ну вот Вам картинка ...
с лево на право - поддержка поддержка поддержка пробой сопротивление сопротивление сопротивление
форум глючило ...
ну вот Вам картинка ...
с лево на право - поддержка поддержка поддержка пробой сопротивление сопротивление сопротивление
В таком случае нужен индикатор, о чём я говорил ранее:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Euro Rat
Vladimir Karputov, 2017.10.11 15:24
Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.
Может вам такой канал подойдет...
В таком случае нужен индикатор, о чём я говорил ранее:
да смотрел я это - один не пашет второй опаздывает на два бара а параболика слишком часто сигналит ...
да смотрел я это - один не пашет второй опаздывает на два бара а параболика слишком часто сигналит ...
Тогда можно пойти своим путём: обозначить термины "поддержка" и "сопротивление" применительно к индикатору и написать его :) .
Тогда можно пойти своим путём: обозначить термины "поддержка" и "сопротивление" применительно к индикатору и написать его :) .
Например эта картинка:
В точках "1", "2" и "3" расстояние до прямой линии (которая для точек "1", "2" и "3" является ещё пока поддержкой) разное. Из этого напрашивается вывод, что мало найти минимумы на каком-то промежутке, нужно ещё вводить переменную разброса значений (как в "+", так и в "-").
Разброс в "+" и в "-":