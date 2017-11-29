Euro Rat - страница 4
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ну всё - пока на заборе
ушёл спать +56.49$ объём 7,49 лота
У Вас TP в пунктах значительно меньше, судя по картинкам, может поэтому у меня этот фильтр особо не заработал.
У Вас TP в пунктах значительно меньше, судя по картинкам, может поэтому у меня этот фильтр особо не заработал.
у меня тп не в пунктах а в баксах ...
заход на рынок конвертом два в одну один в другую - цель в доларах
кто то пошёл по направлению кто то нет но смысл ведь денег взять - поэтому и цель в деньгах
и не имеет значения кто с играл по правилам, практически всегда кто то да вытягивает на профит всю грядку ...
у ментя тп не в пунктах а в баксах ...
Хмм... а зачем так жестко? У меня ожидаемые точки разворота в роли ТП.
Хмм... а зачем так жестко? У меня ожидаемые точки разворота в роли ТП.
кстати если бы спать не ушёл - закрыл бы больше ...
да и потом это 15 минут - на часах по другому - дольше держит ... больше берёт - но гораздо реже ...
а точки разворотов по сигналу - и не имеет значения какие были открыты позиции - робот перевернёт ставки по реверсному множетелю
и будет опят ждать профит...
ну на сегодня хватит - не хочу больше новых серий - ляжем спать по раньше ...
за сегодня +469,32 объём 52,65 лота
5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.
чем вам не нравится теория - не пойму...
Пока здесь рыбы нет.
Символ "EURUSD", таймфрейм M15.
Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток
Пока здесь рыбы нет.
Символ "EURUSD", таймфрейм M15.
Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток
а давайте я вам файлик скину - вы на 5-ку переведёте и попробуем?