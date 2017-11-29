Euro Rat - страница 4

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ну всё - пока на заборе 

ё321

 

ушёл спать  +56.49$   объём 7,49 лота


ё321

 

У Вас TP в пунктах значительно меньше, судя по картинкам, может поэтому у меня этот фильтр особо не заработал.

 
Aleksey Vyazmikin:

У Вас TP в пунктах значительно меньше, судя по картинкам, может поэтому у меня этот фильтр особо не заработал.


у меня тп не в пунктах а в баксах ... 

заход на рынок конвертом два в одну один в другую - цель в доларах

кто то пошёл по направлению кто то нет но смысл ведь денег взять - поэтому и цель в деньгах

и не имеет значения кто с играл по правилам, практически всегда кто то да вытягивает на профит всю грядку ... 

 
elmucon:

у ментя тп не в пунктах а в баксах ... 


Хмм... а зачем так жестко? У меня ожидаемые точки разворота в роли ТП.

 
Aleksey Vyazmikin:

Хмм... а зачем так жестко? У меня ожидаемые точки разворота в роли ТП.


кстати если бы спать не ушёл - закрыл бы больше ... 

да и потом это 15 минут - на часах по другому - дольше держит ... больше берёт - но гораздо реже ... 

а точки разворотов по сигналу - и не имеет значения какие были открыты позиции - робот перевернёт ставки по реверсному множетелю

и будет опят ждать профит...

 

ну на сегодня хватит - не хочу больше новых серий - ляжем спать по раньше ... 

 за сегодня +469,32 объём 52,65 лота

ё321

 
Mickey Moose:


Да блин, я просто в ужасе как можно при этом писать советники....


1) что растет и падает уже два варианта:

А) получаем точку отсчета согласно идеи (например цена 13 минут назад была там, 7 минут назад там и сейчас на такой то отметке

Б) брать показания мувинга с привязкой по времени

2) показания первого и дальше бара. Мы входим в сделку вчера чтобы увидеть результат сегодня или здесь и сейчас?

3) как сказано автором в соседней ветке он просто увидел эту идею в интернете

4) это не будет работать на реале

5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.

324


чем вам не нравится теория - не пойму...


пав

 

Пока здесь рыбы нет.

Символ "EURUSD", таймфрейм M15.


Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток

Позиции с убытком накапливаются как снежный ком

Файлы:
Euro_Rat.mq5  27 kb
 
Vladimir Karputov:

Пока здесь рыбы нет.

Символ "EURUSD", таймфрейм M15.


Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток



а давайте я вам файлик скину - вы на 5-ку переведёте и попробуем?

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