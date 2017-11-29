Euro Rat - страница 5

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Evgeny Belyaev:

Набор слов, нет конкретики.

"пробитие уровней сопротивления (поддержки)" - как это закодировать?


Наверное сначала нужно определиться с терминологией. Например сопротивление:

  • просто самый минимальный минимум на данном таймфрейме за N-дней (самый простой вариант)
  • или же это некая совокупность минимумов сосредоточенная на одном уровне цен (вариант сложный)

 

Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.

 
Vladimir Karputov:

Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.

Для четвёрки я бы по советовал как вариант, если на М15 крутить по ценам закрытия бара после пересечения линии:
 
Rustam Galkeev:
Для четвёрки я бы по советовал как вариант, если на М15 крутить по ценам закрытия бара после пересечения линии:

Картинки (скриншот 750 * 394) добавьте пожалуйста с описанием.

 
Vladimir Karputov:

Картинки (скриншот 750 * 394) добавьте пожалуйста с описанием.

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy"./

Допустим сигнал согласован, то заходим в рынок фикс ордерами типа сетки с жёстким стопом(где стопом выступает Low (при сигнале на бай)свечи при обновлении экстремума High сигнальной свечи стоп перемещается на Low этой свечи, как вариант: 

Можно и иначе заходить от противного.


Можно и иначе заходить от противного

 

Сделал скрины по валютам смотрите кому интересно за 10 число, отмечать входы и выходы по этой стратегии не стал, сами найдёте кому интересно.

В принципе тема по союзникам рабочая, но нужно делать калибровку каждой валютной пары на согласованность сигнала.


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Rustam Galkeev:

Сделал скрины по валютам смотрите кому интересно за 10 число, отмечать входы и выходы по этой стратегии не стал, сами найдёте кому интересно.

В принципе тема по союзникам рабочая, но нужно делать калибровку каждой валютной пары на согласованность сигнала.


Очень неудобно смотреть Ваши картинки. Пожалуйста, вставьте картинки правильно: Форум: как вставить картинку

 
Vladimir Karputov:

Очень неудобно смотреть Ваши картинки. Пожалуйста, вставьте картинки правильно: Форум: как вставить картинку

Картинки знаю как вставить))). Сделал так как мне удобнее /кому интересно./.

По картинкам вход на бай должен был быть до 15:00, как по евро так и по фунту судя по стратегии, хотя есть и промежуточные входы ещё раз пишу кому интересно,смотрите и сравнивайте с телом стратеги описанной в начале ветки.

 

день закрыл : +385,16$  объём 32,44 лота

123`
 

Уровни сопротивления и поддержки можно строить по фракталам. Что-то вроде Support and Resistance - вот только там код рисует не пойми что:

обещано

Индикатор Support and Resistance


реально:

А вот так реально работает

Если идея строить по фракталам принимается, думаю можно справить такой индикатор.

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