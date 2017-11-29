Euro Rat - страница 5
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Набор слов, нет конкретики.
"пробитие уровней сопротивления (поддержки)" - как это закодировать?
Наверное сначала нужно определиться с терминологией. Например сопротивление:
Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.
Давайте начнём с уровней поддержки и сопротивления. Сначала самый лёгкий шаг: ищем в кодобазе (приоритет, конечно, отдаётся MQL5 коду). Подсказывайте, какой индикатор будем использовать.
Для четвёрки я бы по советовал как вариант, если на М15 крутить по ценам закрытия бара после пересечения линии:
Картинки (скриншот 750 * 394) добавьте пожалуйста с описанием.
Картинки (скриншот 750 * 394) добавьте пожалуйста с описанием.
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy"./
Допустим сигнал согласован, то заходим в рынок фикс ордерами типа сетки с жёстким стопом(где стопом выступает Low (при сигнале на бай)свечи при обновлении экстремума High сигнальной свечи стоп перемещается на Low этой свечи, как вариант:
Можно и иначе заходить от противного.
Сделал скрины по валютам смотрите кому интересно за 10 число, отмечать входы и выходы по этой стратегии не стал, сами найдёте кому интересно.
В принципе тема по союзникам рабочая, но нужно делать калибровку каждой валютной пары на согласованность сигнала.
Сделал скрины по валютам смотрите кому интересно за 10 число, отмечать входы и выходы по этой стратегии не стал, сами найдёте кому интересно.
В принципе тема по союзникам рабочая, но нужно делать калибровку каждой валютной пары на согласованность сигнала.
Очень неудобно смотреть Ваши картинки. Пожалуйста, вставьте картинки правильно: Форум: как вставить картинку
Очень неудобно смотреть Ваши картинки. Пожалуйста, вставьте картинки правильно: Форум: как вставить картинку
Картинки знаю как вставить))). Сделал так как мне удобнее /кому интересно./.
По картинкам вход на бай должен был быть до 15:00, как по евро так и по фунту судя по стратегии, хотя есть и промежуточные входы ещё раз пишу кому интересно,смотрите и сравнивайте с телом стратеги описанной в начале ветки.
день закрыл : +385,16$ объём 32,44 лота
Уровни сопротивления и поддержки можно строить по фракталам. Что-то вроде Support and Resistance - вот только там код рисует не пойми что:
обещано
реально:
Если идея строить по фракталам принимается, думаю можно справить такой индикатор.