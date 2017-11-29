Euro Rat - страница 8

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elmucon:

лично вам в личку отправил запрос - прочтите ... 

Давай-те переведём вместе, от вас будут просто скрины результатов торговли на мт5

 
Vladimir Karputov:

Я общаюсь исключительно публично.


на нет и суда нет - тогда - угадывайте - всё что не составляет мою "интеллектуальную" собственность я сообщил ... 

на рынок смотрю по 4 валютам CAD, JPY, AUD, NZD 

после их синхронизации открываю конверт из трёх валют EUR, GBP, CHF - два ордера в одну сторону один в противоположную

сопровождение ордеров по мартину - мартин по сигналу и шагу ордеров

каждая валюта сопровождается отдельно и если пошла против то доставляется по мартину (при условии нужного сигнала)

закритие по профиту - профит от лота - если сигнал в нужную сторону держит плюс пока не сменится сигнал ....

при смене сигнала закрывает всё "градку" при условии что грядка в профите .... 

как то так - ну есть ещё некоторые мелочи - но думаю вы люди умные - сами догадаетесь ... 

ах да - реверс ... ну это уже сами ... 

 
Vladimir Karputov:

Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.


вот вам пример сопровождения зная направление - грядка в профите

ё321


закрыто по достижению цели профита (55) +59,80


йцу


как то так ... 


открыта новая грядка ... 


куц


ну вот - со всеми переворотами и доставками грядка закрыта с профитом 70,23


фыв


всё - больше сегодня открываться не будем ... выходные ... 

 
Vladimir Karputov:

Пока здесь рыбы нет.

Символ "EURUSD", таймфрейм M15.


Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток



а вот у меня рыба есть .... 
вот вам тест мультивалютной еврокрысы на MQL5


qqw

eeq

eeq

 

ну и коротенькое видео моделирования реальной торговли

один месяц (так как очень долгое тестирование)

но уверяю вас - в остальные месяцы торгует так же ... 


 
elmucon:

а вот у меня рыба есть .... 
вот вам тест мультивалютной еврокрысы на MQL5



Бэк тест хороший, а с форвард тестом как дела?
 
elibrarius:
Бэк тест хороший, а с форвард тестом как дела?

это   сойдёт за форвард тест ?

две недели однако....

уцй


вы поймите - настройки стоят реально на глаз - я запустил оптимизацию и по первым результатам всё увидел -

у меня стоит мультик 1,5 оптима показала 1,6  (шаг 0,1)

у меня стоит машка   20 оптима показала 15  (шаг 5)

у меня стоит риск 20 отима показала 15 (шаг 5)

у меня стоит профит 5 отима показала 3,5 (шаг 0,5)

а реверсный как был 2,5 так и остался ... (шаг 0,1)


причём эти цифры я получал ещё на четвёрке - а на 5 - ке проверил в мултивалютном режиме

по ходу всё сошлось ... 

 
elmucon:

это   сойдёт за форвард тест ?

две недели однако....


Да это тоже круто, но 2 недели маловато. У меня была стратегия, которая на участке бэктеста и больше миллиона за год делала, но форвард был намного скромнее. А проведя валкинг форвард, 3 месяца бэктест + 1 месяц форвард тест со смещением на 1 месяц вперед, т.е. янв-март (бэк) + апрель (форвард), потом февр.-апр (бек)+май (форвард) и т.д. 12 тестов. 10 месяцев в году в плюсе или около нуля, а 2 месяца из 12 - слив.
После такого теста я на реал эксперта уже стал ставить.
Попробуйте так тоже потестировать.
 
elibrarius:
Да это тоже круто, но 2 недели маловато. У меня была стратегия, которая на участке бэктеста и больше миллиона за год делала, но форвард был намного скромнее. А проведя валкинг форвард, 3 месяца бэктест + 1 месяц форвард тест со смещением на 1 месяц вперед, т.е. янв-март (бэк) + апрель (форвард), потом февр.-апр (бек)+май (форвард) и т.д. 12 тестов. 10 месяцев в году в плюсе или около нуля, а 2 месяца из 12 - слив.
После такого теста я на реал эксперта уже стал ставить.
Попробуйте так тоже потестировать.

тут есть одна тонкость - советник как видите работает по "грубым" настройкам  и имеет кнопочки ручного управления,

я спокойно оставляю его торговать без присмотра

но иногда сажусь и слежу глазами за ситуацией по описанной выше стратегии

иногда можно сделать раньше вход иногда пораньше выход или закрыть какой то из ордеров и тем самым "разрядить" обстановочку...

для полного автомата думаю не хватает более "чувствительную" машку и чтоб поменьше "врала" ... 

а так - меня в принципе устраивает...

вон там на скрине видите вроде как лось сработал - это я ручками своими кривыми не попал в кнопку вай а попал в клоус и закрыл считай лося - 700

так что как то так ... 

 
elmucon:

тут есть одна тонкость - советник как видите работает по "грубым" настройкам  и имеет кнопочки ручного управления,

я спокойно оставляю его торговать без присмотра

но иногда сажусь и слежу глазами за ситуацией по описанной выше стратегии

иногда можно сделать раньше вход иногда пораньше выход или закрыть какой то из ордеров и тем самым "разрядить" обстановочку...

для полного автомата думаю не хватает более "чувствительную" машку и чтоб поменьше "врала" ... 

а так - меня в принципе устраивает...

вон там на скрине видите вроде как лось сработал - это я ручками своими кривыми не попал в кнопку вай а попал в клоус и закрыл считай лося - 700

так что как то так ... 

Ну эксперт же готовый на полном автомате есть - можно и потестировать, - просто в тестере добавляете опцию форварда. За выходные можно наверное все 12 тестов по методу валкинг форварда провести.
Меня например на вашем бэк-тесте смущает просадка в 70%, а где 70% (на известном участке) - там и 100% (на неизвестном участке) легко случится. Форвард это может показать.
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