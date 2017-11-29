Euro Rat - страница 8
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лично вам в личку отправил запрос - прочтите ...
Давай-те переведём вместе, от вас будут просто скрины результатов торговли на мт5
Я общаюсь исключительно публично.
на нет и суда нет - тогда - угадывайте - всё что не составляет мою "интеллектуальную" собственность я сообщил ...
на рынок смотрю по 4 валютам CAD, JPY, AUD, NZD
после их синхронизации открываю конверт из трёх валют EUR, GBP, CHF - два ордера в одну сторону один в противоположную
сопровождение ордеров по мартину - мартин по сигналу и шагу ордеров
каждая валюта сопровождается отдельно и если пошла против то доставляется по мартину (при условии нужного сигнала)
закритие по профиту - профит от лота - если сигнал в нужную сторону держит плюс пока не сменится сигнал ....
при смене сигнала закрывает всё "градку" при условии что грядка в профите ....
как то так - ну есть ещё некоторые мелочи - но думаю вы люди умные - сами догадаетесь ...
ах да - реверс ... ну это уже сами ...
Если просто направления: то я уже показал в коде, что это не так. Значит нужно дополнять условия, для определения направления.
вот вам пример сопровождения зная направление - грядка в профите
закрыто по достижению цели профита (55) +59,80
как то так ...
открыта новая грядка ...
ну вот - со всеми переворотами и доставками грядка закрыта с профитом 70,23
всё - больше сегодня открываться не будем ... выходные ...
Пока здесь рыбы нет.
Символ "EURUSD", таймфрейм M15.
Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток
а вот у меня рыба есть ....
вот вам тест мультивалютной еврокрысы на MQL5
ну и коротенькое видео моделирования реальной торговли
один месяц (так как очень долгое тестирование)
но уверяю вас - в остальные месяцы торгует так же ...
а вот у меня рыба есть ....
вот вам тест мультивалютной еврокрысы на MQL5
Бэк тест хороший, а с форвард тестом как дела?
это сойдёт за форвард тест ?
две недели однако....
вы поймите - настройки стоят реально на глаз - я запустил оптимизацию и по первым результатам всё увидел -
у меня стоит мультик 1,5 оптима показала 1,6 (шаг 0,1)
у меня стоит машка 20 оптима показала 15 (шаг 5)
у меня стоит риск 20 отима показала 15 (шаг 5)
у меня стоит профит 5 отима показала 3,5 (шаг 0,5)
а реверсный как был 2,5 так и остался ... (шаг 0,1)
причём эти цифры я получал ещё на четвёрке - а на 5 - ке проверил в мултивалютном режиме
по ходу всё сошлось ...
это сойдёт за форвард тест ?
две недели однако....
После такого теста я на реал эксперта уже стал ставить.
Попробуйте так тоже потестировать.
Да это тоже круто, но 2 недели маловато. У меня была стратегия, которая на участке бэктеста и больше миллиона за год делала, но форвард был намного скромнее. А проведя валкинг форвард, 3 месяца бэктест + 1 месяц форвард тест со смещением на 1 месяц вперед, т.е. янв-март (бэк) + апрель (форвард), потом февр.-апр (бек)+май (форвард) и т.д. 12 тестов. 10 месяцев в году в плюсе или около нуля, а 2 месяца из 12 - слив.
После такого теста я на реал эксперта уже стал ставить.
Попробуйте так тоже потестировать.
тут есть одна тонкость - советник как видите работает по "грубым" настройкам и имеет кнопочки ручного управления,
я спокойно оставляю его торговать без присмотра
но иногда сажусь и слежу глазами за ситуацией по описанной выше стратегии
иногда можно сделать раньше вход иногда пораньше выход или закрыть какой то из ордеров и тем самым "разрядить" обстановочку...
для полного автомата думаю не хватает более "чувствительную" машку и чтоб поменьше "врала" ...
а так - меня в принципе устраивает...
вон там на скрине видите вроде как лось сработал - это я ручками своими кривыми не попал в кнопку вай а попал в клоус и закрыл считай лося - 700
так что как то так ...
тут есть одна тонкость - советник как видите работает по "грубым" настройкам и имеет кнопочки ручного управления,
я спокойно оставляю его торговать без присмотра
но иногда сажусь и слежу глазами за ситуацией по описанной выше стратегии
иногда можно сделать раньше вход иногда пораньше выход или закрыть какой то из ордеров и тем самым "разрядить" обстановочку...
для полного автомата думаю не хватает более "чувствительную" машку и чтоб поменьше "врала" ...
а так - меня в принципе устраивает...
вон там на скрине видите вроде как лось сработал - это я ручками своими кривыми не попал в кнопку вай а попал в клоус и закрыл считай лося - 700
так что как то так ...
Меня например на вашем бэк-тесте смущает просадка в 70%, а где 70% (на известном участке) - там и 100% (на неизвестном участке) легко случится. Форвард это может показать.