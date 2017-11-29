Euro Rat - страница 13
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Спасибо за объяснение и скрины. Еще вопрос - принцип "синхронизации" - вы ждете появления пересечения машек на двух валютных парах одновременно, так?
и ещё - я торгую по мартину так что я не жду именно пересечения - для меня достаточно просто что бы они находились в "нужном положении" ...
ну да - если на обоих сигнал в верх и корреляция прямая то обе на бай и на оборот,
при обратной корреляции сигнал будет одна в верх другая в низ и торговля такая же одна в верх другая вниз
Вот что Я торгую.
В видео показал, что нет смысла торговать 2 пары, в состав которой входит одна валюта, можно на них смотреть для принятия решения о входе, но не более
Ссылка на архив с видео, если нет возможности смотреть на ютубе
посмотрел видео - хочу заметить что пока вы глядя на две пары тогуете по третей (которая на сколько я заметил не так то и много прошла)
те две - на которые Вы смотрели мало того что полностью синхронизировались так ещё и прошли в два раза больше ...
оба метода хороши и имеют свои плюсы и минусы... по Вашему просадка меньше но и профит меньше
по моемому - просадка больше но и профит больше ... так что тут на вкус и цвет как говорится ...
посмотрел видео - хочу заметить что пока вы глядя на две пары тогуете по третей (которая на сколько я заметил не так то и много прошла)
те две - на которые Вы смотрели мало того что полностью синхронизировались так ещё и прошли в два раза больше ...
оба метода хороши и имеют свои плюсы и минусы... по Вашему просадка меньше но и профит меньше
по моемому - просадка больше но и профит больше ... так что тут на вкус и цвет как говорится ...
насколько понимаю (из пары веток форума) общий смысл такой
1) смотрим на сильные пары с USD - если есть сходное по всем (многим) движение и нет противоречий, значит поплыл USD и как вывод: в него торговаться. Движение следим машками, характеристики подбираем по каждой паре от её специфики
2) если явного движение бакса нет то аналогично смотрим евро (как вторую по силе валюту) на её кроссах
хороший, правильный подход
из идей по улучшению:
a) выбирать пару (в край-две) по которой входить из цены пункта, волатильности и времени дня (если входить сразу по всем, то получается фигня на самом деле)
б) добавить в систему металлы как контроль - если они двинулись, значит движение серьёзно
в) бек-порт на 4-ку :-) пока реальность такова, что если нужно комьюнити, то надо поддерживать обе версии
пример ...
пример ...
Спасибо за видео. Вы создайте шаблон с названием tester, и он будет применяться в тестере, чтоб каждый раз не настраивать
Спасибо за видео. Вы создайте шаблон с названием tester, и он будет применяться в тестере, чтоб каждый раз не настраивать
спасибо - не знал - всё получилось ...
ти по как то так
Идея: вместо отслеживания нескольких символов нужно работать только по одному символу. Только одно уточнение: необходимо иметь два magic'a - первый для торговли по сигналам торговой стратегии, а второй - исключительно для вытягивания убыточных позиций по первому magic'у.
У меня вот другие мысли роятся. Я проводил статистику распределения по длине повтора одинаковых баров (статистику распределений серий баров): Statistics of candles. И вот что вышло:
По оси "X" откладываются серии - то есть серия "-5" означает пять медвежьих баров подряд, а серия "2" означает два бычьих бара подряд:
Рис. 1. AUDCAD,H1. 1200 bars
То есть серия баров с длиной один бар (хоть бычий, хоть медвежий) - это подавляющее количество от всех остальных серий. Это значит, что в подавляющем большинстве имеем такую картину с очень большой вероятностью: следующий бар будет противоположным по направлению текущему бару.