Euro Rat - страница 14

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Сергей Криушин:
Весьма прелюбопытное наблюдение...а вот как его использовать... скажем работать только в одном направлении...или это те самые 80% флета и основа для пипсовки...

Скорее вывод: 50/50 - то есть статистика все выравнивает. Нет направлений, нет закономерностей. Один хаос.

 
Vladimir Karputov:

Скорее вывод: 50/50 - то есть статистика все выравнивает. Нет направлений, нет закономерностей. Один хаос.

Ясно понятно...средняя температура по больнице...живем по-прежнему... вроде как  в хаосе... в первородном бульоне варимся...)) блин теперь приходиться долго думать: нет ли чего криминально-забанального в посте...(((
 

***5-ка

висит - тупит - лагает ... 

тьфу ...

перехожу обратно на 4-ку...

пока разрабы не доведут всё до ума ...

единственный плюс - это мультивалютный тестер - остальное сплошной минус ... 
 

вобщем - пока эксперементировал с 5-ой потерял много времени

зато понял что 5-ка пока очень сырая и мне точно не подходит ... 

из за своих тормозов пропускает открытие и закрытие сделок что совсем не интересно...

конечно возможностей много и графику можно сделать интересную - но - тормоза страшные. ...

ну так вот - переписал обратно всё на чистую 4-ку  и попробовал ещё один вариант

правда поработал он только день - но мне понравилось...

смысл - торговля пакетом по 4-м валютам однонаправленной синхронности...

выглядит это так

ё123


заработал сегодня немного - но - достаточно устойчиво

новостные гепы игнорятся наглухо - что очень радует ...

для тех кто хочет рассмотреть как торговалось сегодня - скрин -

ё123


ну и подвал


3ё122


после закрытия рынка добавлю ещё картинку ... 

 

ну вот пример серии


ё321


закрытие + 58$


`423


321ё

 

я уже даже не знаю на чём остановиться -

или смотреть на 4 пары а торговать по двум

или торговать отдельными парами но несколько раз

или так как сейчас - 4х4 - как вездеход ...


что думаете - коллеги?

 

ща закроет из за изменения сигнала по мин профиту 


ё321


ну вот и итог

3ё12


+15,54$

за сегодня + 228,28$

и по ходу на сегодня всё ... хотя всё может быть - это же форекс - весчь не предсказуемая ... 


джж

 
elmucon:


Это технический форум и поэтому любые замечания должны быть подкреплены: кодом, описанием ситуации. Ожидаем от Вас описание ситуации, когда ВАШ код сильно тормозил.

 
Vladimir Karputov:

Это технический форум и поэтому любые замечания должны быть подкреплены: кодом, описанием ситуации. Ожидаем от Вас описание ситуации, когда ВАШ код сильно тормозил.


описываю ситуацию - при использовании графики терминал тормозит и зависает - и чем больше графики на графике тем сильнее тормозит...

просто показывая время - работает - 25% загрузки 2-х ядерного проца

отрисовывая данные по текущем открытым ордерам -в прогресии - чем больше ордеров тем силнее тормозит - 6 ордеров 100% загрузка проца - 8 ордеров - зависание ...

в 4-ке у меня и по 20 ордеров рисует и не жужит ... 

я так понимаю что терминал для того и создан что бы выводить на экран монитора различные графические инструменты и данные - 

в 5-ке много интересных графических возможностей но применить их не возможно...

я и так вырезал из кода всё что можно было считать лишней графикой а за одно и коментарии ,

оставил только сопровождение ордеров - но это не решило проблемы ...

вырезать всё графику только для того что бы советник работал на голом графике не вижу смысла....

наверное надо 8-ми ядерный проц и памяти гигов 16 - тогда наверное будет гуд - но мне так не интересно

у меня робот работает на стареньком одноядерном ноуте что бы не шумели все эти кулеры - тихонечко - и спать не мешает - и не виснет (4-ка)

поставил робота на 5-ке (с вырезанной графикой как писал выше) терминал завис через 10 минут ...

так что как то так ... я знаю - ща скажете - купи себе новый ноут и не пиз... на что я вам отвечу - софт писать нормальный надо с учётом того что компы могут быть слабоваты ... 

так что пока 4-ка ... 5-ку в топку ... 

 
elmucon:

описываю ситуацию - при использовании графики терминал тормозит и зависает - и чем больше графики на графике тем сильнее тормозит...

***


А подробнее? Что за графика, КАК Вы её обрабатываете?

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