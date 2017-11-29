Euro Rat - страница 14
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Весьма прелюбопытное наблюдение...а вот как его использовать... скажем работать только в одном направлении...или это те самые 80% флета и основа для пипсовки...
Скорее вывод: 50/50 - то есть статистика все выравнивает. Нет направлений, нет закономерностей. Один хаос.
Скорее вывод: 50/50 - то есть статистика все выравнивает. Нет направлений, нет закономерностей. Один хаос.
***5-ка
висит - тупит - лагает ...
тьфу ...
перехожу обратно на 4-ку...
пока разрабы не доведут всё до ума ...единственный плюс - это мультивалютный тестер - остальное сплошной минус ...
вобщем - пока эксперементировал с 5-ой потерял много времени
зато понял что 5-ка пока очень сырая и мне точно не подходит ...
из за своих тормозов пропускает открытие и закрытие сделок что совсем не интересно...
конечно возможностей много и графику можно сделать интересную - но - тормоза страшные. ...
ну так вот - переписал обратно всё на чистую 4-ку и попробовал ещё один вариант
правда поработал он только день - но мне понравилось...
смысл - торговля пакетом по 4-м валютам однонаправленной синхронности...
выглядит это так
заработал сегодня немного - но - достаточно устойчиво
новостные гепы игнорятся наглухо - что очень радует ...
для тех кто хочет рассмотреть как торговалось сегодня - скрин -
ну и подвал
после закрытия рынка добавлю ещё картинку ...
ну вот пример серии
закрытие + 58$
я уже даже не знаю на чём остановиться -
или смотреть на 4 пары а торговать по двум
или торговать отдельными парами но несколько раз
или так как сейчас - 4х4 - как вездеход ...
что думаете - коллеги?
ща закроет из за изменения сигнала по мин профиту
ну вот и итог
+15,54$
за сегодня + 228,28$
и по ходу на сегодня всё ... хотя всё может быть - это же форекс - весчь не предсказуемая ...
Это технический форум и поэтому любые замечания должны быть подкреплены: кодом, описанием ситуации. Ожидаем от Вас описание ситуации, когда ВАШ код сильно тормозил.
Это технический форум и поэтому любые замечания должны быть подкреплены: кодом, описанием ситуации. Ожидаем от Вас описание ситуации, когда ВАШ код сильно тормозил.
описываю ситуацию - при использовании графики терминал тормозит и зависает - и чем больше графики на графике тем сильнее тормозит...
просто показывая время - работает - 25% загрузки 2-х ядерного проца
отрисовывая данные по текущем открытым ордерам -в прогресии - чем больше ордеров тем силнее тормозит - 6 ордеров 100% загрузка проца - 8 ордеров - зависание ...
в 4-ке у меня и по 20 ордеров рисует и не жужит ...
я так понимаю что терминал для того и создан что бы выводить на экран монитора различные графические инструменты и данные -
в 5-ке много интересных графических возможностей но применить их не возможно...
я и так вырезал из кода всё что можно было считать лишней графикой а за одно и коментарии ,
оставил только сопровождение ордеров - но это не решило проблемы ...
вырезать всё графику только для того что бы советник работал на голом графике не вижу смысла....
наверное надо 8-ми ядерный проц и памяти гигов 16 - тогда наверное будет гуд - но мне так не интересно
у меня робот работает на стареньком одноядерном ноуте что бы не шумели все эти кулеры - тихонечко - и спать не мешает - и не виснет (4-ка)
поставил робота на 5-ке (с вырезанной графикой как писал выше) терминал завис через 10 минут ...
так что как то так ... я знаю - ща скажете - купи себе новый ноут и не пиз... на что я вам отвечу - софт писать нормальный надо с учётом того что компы могут быть слабоваты ...
так что пока 4-ка ... 5-ку в топку ...
описываю ситуацию - при использовании графики терминал тормозит и зависает - и чем больше графики на графике тем сильнее тормозит...
***
А подробнее? Что за графика, КАК Вы её обрабатываете?