Euro Rat - страница 10
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Пока здесь рыбы нет.
Символ "EURUSD", таймфрейм M15.
Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток
я вот потестил ваше творение - и смотрите - даже состряпаный на скорую руку Вами робот и то заработал денег ....
я вот потестил ваше творение - и смотрите - даже состряпаный на скорую руку Вами робот и то заработал денег ....
Я тут в версии 1.001 добавил уровни Stop loss и Take profit:
Но по прежнему условие для входа не изменено и вызывается только для текущего символа (а текущий символ - это "EUSUSD")
ds
В версии 1.002 ввёл новый параметр: минимальный отступ цены от значений индикатора iMA. Вероятно имеет смысл отказаться от Take profit и Stop loss...
Итак, символ "EURUSD",M15, получен сигнал на открытие "Sell":
Пока по описанию верно: AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA. Посмотрим, что с этой позицией будет, скажем так через баров 10-30 ...
Небольшой откат назад + новое:
1.002: Теперь для "EURUSD", "GBPUSD" и"CHFUSD" объявляются отдельные объекты. Уровни SL и TP и минимальный отступ цены от iMA убраны (теперь их нет). Открытие пока по-старому: если есть сигнал и время от последнего входа больше, чем секунд в текущем периоде.
В планах: Переделать открытие - сделать не по времени, а по шагу от последнего входа по данному символу.
Версия 1.004:
Euro Rat 1.005
параметры:
Euro Rat 1.007
Закрытие: только по реверсу и только если есть общая прибыль. Minimun profit деактивирован.
Всё это фигня полная. Рискуем всем ради копеешной прибыли...... Вопрос зачем????
Как правило все подобные тактики ведут к одному. Раз в год и палка стреляет....
Всё это фигня полная. Рискуем всем ради копеешной прибыли...... Вопрос зачем????
Как правило все подобные тактики ведут к одному. Раз в год и палка стреляет....
Ага и сигнал недоступен стал, а пафосу и поучительства было то ))