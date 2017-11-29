Euro Rat - страница 10

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Vladimir Karputov:

Пока здесь рыбы нет.

Символ "EURUSD", таймфрейм M15.


Всё та же проблема: зависшие позиции у которых убыток



я вот потестил ваше творение - и смотрите - даже состряпаный на скорую руку Вами робот и то заработал денег .... 

авы

 
elmucon:

я вот потестил ваше творение - и смотрите - даже состряпаный на скорую руку Вами робот и то заработал денег .... 



Я тут в версии 1.001 добавил уровни Stop loss и Take profit:

  • period of ma 
  • shift  
  • type of smoothing 
  • type of price 
  • Stop Loss (in pips)
  • ake Profit (in pips)

Но по прежнему условие для входа не изменено и вызывается только для текущего символа (а текущий символ - это "EUSUSD")

//+------------------------------------------------------------------+
//| Determination of trade direction                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int CheckDirection(const string symbol)
  {
   bool avers=false;
   int  down=0,up=0;

   if(StringFind(symbol,"USD",0)==3)
      avers=false;
   else
      avers=true;
//---
   double close_1_AUDUSD=iClose(1,"AUDUSD",Period());
   double close_1_NZDUSD=iClose(1,"NZDUSD",Period());
   double close_1_USDCAD=iClose(1,"USDCAD",Period());
   double close_1_USDJPY=iClose(1,"USDJPY",Period());
//--- protection: if the data is not yet ready
   if(close_1_AUDUSD==0.0 || close_1_NZDUSD==0.0 || close_1_USDCAD==0.0 || close_1_USDJPY==0.0)
      return(0);
   double iMA_1_AUDUSD=iMAGet(handle_iMA_AUDUSD,1);
   double iMA_1_NZDUSD=iMAGet(handle_iMA_NZDUSD,1);
   double iMA_1_USDCAD=iMAGet(handle_iMA_USDCAD,1);
   double iMA_1_USDJPY=iMAGet(handle_iMA_USDJPY,1);
//--- protection: if the data is not yet ready
   if(iMA_1_AUDUSD==0.0 || iMA_1_NZDUSD==0.0 || iMA_1_USDCAD==0.0 || iMA_1_USDJPY==0.0)
      return(0);

   if(close_1_AUDUSD>iMA_1_AUDUSD)
     {
      if(!avers)
         up++;
      else
         down++;
     }
   if(close_1_AUDUSD<iMA_1_AUDUSD)
     {
      if(!avers)
         down++;
      else
         up++;
     }
   if(close_1_NZDUSD>iMA_1_NZDUSD)
     {
      if(!avers)
         up++;
      else
         down++;
     }
   if(close_1_NZDUSD<iMA_1_NZDUSD)
     {
      if(!avers)
         down++;
      else
         up++;
     }
   if(close_1_USDCAD<iMA_1_USDCAD)
     {
      if(!avers)
         up++;
      else
         down++;
     }
   if(close_1_USDCAD>iMA_1_USDCAD)
     {
      if(!avers)
         down++;
      else
         up++;
     }
   if(close_1_USDJPY<iMA_1_USDJPY)
     {
      if(!avers)
         up++;
      else
         down++;
     }
   if(close_1_USDJPY>iMA_1_USDJPY)
     {
      if(!avers)
         down++;
      else
         up++;
     }
   if(up==4)
      return(1);
   else if(down==4)
      return(-1);
//---
   return(0);
  }

ds

Файлы:
Euro_Rat.mq5  28 kb
 

В версии 1.002 ввёл новый параметр: минимальный отступ цены от значений индикатора iMA. Вероятно имеет смысл отказаться от Take profit и Stop loss...

 

Итак, символ "EURUSD",M15, получен сигнал на открытие "Sell":


Символ "EURUSD",M15, получен сигнал на открытие "Sell"

Пока по описанию верно: AUDUSD и NZDUSD сверху от iMA, а USDCAD и USDJPY снизу от iMA. Посмотрим, что с этой позицией будет, скажем так через баров 10-30 ...

 

Небольшой откат назад + новое:

1.002: Теперь для "EURUSD", "GBPUSD" и"CHFUSD" объявляются отдельные объекты. Уровни SL и TP и минимальный отступ цены от iMA убраны (теперь их нет). Открытие пока по-старому: если есть сигнал и время от последнего входа больше, чем секунд в текущем периоде.

В планах: Переделать открытие - сделать не по времени, а по шагу от последнего входа по данному символу.

Файлы:
Euro_Rat.mq5  28 kb
 

Версия 1.004:

  • Торговля сразу по трём символам: "EURUSD", "GBPUSD" и"CHFUSD"
  • При поступлении сигнала проверяется отдельно каждый символ:
    • отступ от последней закрытой позиции (если отступ меньше, чем "step between positions" - не открываемся по данному символу)
    • прибыль всех позиций по данному символу (если прибыль менее 0.0, то открываемся противоположным направлением и утроенным лотом)
  • Если средства больше баланса на параметр "minimum profit" - значит закрываем все позиции данного советника по всем символам
  • Если средства стали меньше, чем половина баланса - се ля ви - выгружаем советник.

Файлы:
Euro_Rat.mq5  39 kb
 

Euro Rat 1.005

Euro Rat 1.005

параметры:

Euro Rat 1.005 parameters

 

Euro Rat 1.007

Закрытие: только по реверсу и только если есть общая прибыль. Minimun profit деактивирован.

Euro Rat 1.007

Файлы:
Euro_Rat.mq5  49 kb
 

Всё это фигня полная. Рискуем всем ради копеешной прибыли......  Вопрос зачем????

Как правило все подобные тактики ведут к одному. Раз в год и палка стреляет....

 
Mihail Marchukajtes:

Всё это фигня полная. Рискуем всем ради копеешной прибыли......  Вопрос зачем????

Как правило все подобные тактики ведут к одному. Раз в год и палка стреляет....


Ага и сигнал недоступен стал, а пафосу и поучительства было то ))

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