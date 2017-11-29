Euro Rat - страница 2
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Впереди выходные. Поэтому в ветке не шуметь, не оскорблять и не грызть друг друга.
Исходя из первого сообщения в теме вот список всех символов, которые нам нужны:
Настроенные графики этих символов удобно сохранить в профиль "Euro Rat" (справка: Шаблоны и профили). Помня я том, что
Все профили хранятся в папке \MQL5\Profiles\Charts.
для переноса профиля "Euro Rat", скачанного из этого сообщения, в Ваш терминал нужно сделать:
В итоге папка с профилем "Euro Rat" будет в папке \Charts:
Остаётся перезапустить терминал и применить профиль:
Для реализации первых строк:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***
нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:
Для реализации первых строк:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***
нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:
Цена выше МА20 = растёт, ниже МА 20 = падает. Нулевой бар в расчёт не берётся
Для реализации первых строк:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***
нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:
5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.
5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.
А что не так с идеей даже если она скачена с интернета - я сделал робота - он торгует - тест за 10 лет проходит- смотрит на 4 пары а торгует по пятой - это уже само по себе забавно
на демо торгует уже три месяца - настройки - НА ГЛАЗ - БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ!!! - депо в 5 000 со стартовым лотом 0,1 для любого мартина - это смерть, но этот торгует и депо удвоил за месяц
- что уже тоже должно вас натолкнуть на выводы ...
плюс к этому робот делался по еврику а потом с одними и теми же настройками так же успешно проходил тесты по фунту и франку ...
(по австралийцу, новозеландцу, канадцу и японцу сливался что (по крайней мере мне) доказало что стратегия работает причём именно так как написано )
если закодит его на 5-ке то можно провести оптимизацию в мультивалютном режиме и подобрать более оптимальную машку а не так как у меня - на глазок ...
так же можно применить и другие "определители тренда" ...
дело в том что у меня мартингейл и мне не надо "одного точного входа" - мне достаточно знать направление - которое и определяется по союзникам ...
а про пробои уровней я вообще не заморачивался ...
так что сама идея проверенна и не только мной - в инете есть целые форумы по этой теме...
ищите и обрящите ...
ну и чтобы вам было от чего оттолкнуться вот вам моя сигнальная часть робота
это на 4-ке - функция возвращает 0 при отсутствии направления , 2 ошибка рассоглосования графиков , 1 на покупку евро и фунта , -1 на продажу...
так же предусмотрено обращение к функции франка в этом случае сигнал зеркалится ...
так может лучше сразу денег тебе выслать - зачем так заморачиваться - искать идеи, писать проги, зарабатывать на рынке - ведь можно всё сделать проще - попроси у меня денег !а если бы ты читал весь форум то наверняка увидел бы вот это https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page351#comment_5677805 ... так что нефиг нафиг рассказывать кто что где и как должен был выложить ...
просто удивительно - им показываешь где деньги лежат а они на тебя всех собак спускают , гнобить пытаются и это в место спасибо что бесплатно ...
не пацаны - я так долго с вами не выдержу - вот пишу это и думаю а нафиг вы мне все нужны?...
так что если хотите продолжить общение - меняйте тон !
так может лучше сразу денег тебе выслать - зачем так заморачиваться - искать идеи, писать проги, зарабатывать на ринку - ведь можно всё сделать проще - попроси у меня денег !