Euro Rat - страница 2

Новый комментарий
 

Впереди выходные. Поэтому в ветке не шуметь, не оскорблять и не грызть друг друга.

 

Исходя из первого сообщения в теме вот список всех символов, которые нам нужны:

  • AUDUSD, 
  • USDCAD, 
  • USDJPY, 
  • GBPUSD, 
  • EURUSD, 
  • USDCHF.

Настроенные графики этих символов удобно сохранить в профиль "Euro Rat" (справка: Шаблоны и профили). Помня я том, что

Все профили хранятся в папке \MQL5\Profiles\Charts.

для переноса профиля "Euro Rat", скачанного из этого сообщения, в Ваш терминал нужно сделать:

  1. В терминале меню "Файл" -> "Открыть каталог данных"
  2. Последовательно перейти в папку \Profiles и затем в папку \Charts
  3. Распаковать скачанный архив в папку \Charts

В итоге папка с профилем "Euro Rat" будет в папке \Charts:

Папка с профилем "Euro Rat" будет в папке \Charts

Остаётся перезапустить терминал и применить профиль:

Применить профиль "Euro Rat"

Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
Шаблоны и профили - Дополнительные возможности - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
При наложении шаблона на график записанные настройки применяются к инструменту и периоду. Например, можно создать шаблон, который включает индикаторы MACD, RSI и Moving Average, а затем использовать его для других графиков. В этом случае у окон графиков будет один и тот же вид для разных финансовых инструментов и периодов. Чтобы создать шаблон...
Файлы:
Euro_Rat.zip  5 kb
 

Для реализации первых строк:

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***

нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:

  • тафмфрейм
  • размер бара (какого бара: #0 или #1?)
  • ...
В общем сначала нужно определиться с терминами. Прошу высказываться.

 
Vladimir Karputov:

Для реализации первых строк:

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***

нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:

  • тафмфрейм
  • размер бара (какого бара: #0 или #1?)
  • ...
В общем сначала нужно определиться с терминами. Прошу высказываться.

Цена выше МА20 = растёт, ниже МА 20 = падает. Нулевой бар в расчёт не берётся

 
Vladimir Karputov:

Для реализации первых строк:

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, ***

нужно определение, что будет считаться "курс растёт" и "курс падает". Например:

  • тафмфрейм
  • размер бара (какого бара: #0 или #1?)
  • ...
В общем сначала нужно определиться с терминами. Прошу высказываться.



Да блин, я просто в ужасе как можно при этом писать советники....


1) что растет и падает уже два варианта:

А) получаем точку отсчета согласно идеи (например цена 13 минут назад была там, 7 минут назад там и сейчас на такой то отметке

Б) брать показания мувинга с привязкой по времени

2) показания первого и дальше бара. Мы входим в сделку вчера чтобы увидеть результат сегодня или здесь и сейчас?

3) как сказано автором в соседней ветке он просто увидел эту идею в интернете

4) это не будет работать на реале

5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.
 
Mickey Moose:


Да блин, я просто в ужасе как можно при этом писать советники....


1) что растет и падает уже два варианта:

А) получаем точку отсчета согласно идеи (например цена 13 минут назад была там, 7 минут назад там и сейчас на такой то отметке

Б) брать показания мувинга с привязкой по времени

2) показания первого и дальше бара. Мы входим в сделку вчера чтобы увидеть результат сегодня или здесь и сейчас?

3) как сказано автором в соседней ветке он просто увидел эту идею в интернете

4) это не будет работать на реале

5) Виталий справился бы с этой задачей намного лучше и быстрее, думаю не стоит объяснять почему. Вы некомпетентны в данном вопросе со всеми вытекающими.

А что не так с идеей даже если она скачена с интернета - я сделал робота - он торгует - тест за 10 лет проходит- смотрит на 4 пары а торгует по пятой - это уже само по себе забавно

на демо торгует уже три месяца - настройки - НА ГЛАЗ - БЕЗ ОПТИМИЗАЦИИ!!! - депо в 5 000 со стартовым лотом 0,1 для любого мартина - это смерть, но этот торгует и депо удвоил за месяц

-  что уже тоже должно вас натолкнуть на  выводы ...

плюс к этому робот делался по еврику а потом с одними и теми же настройками так же успешно проходил тесты по фунту и франку ...

(по австралийцу, новозеландцу, канадцу и японцу сливался что (по крайней мере мне) доказало что стратегия работает причём именно так как написано )

если закодит его на 5-ке то можно провести оптимизацию в мультивалютном режиме и подобрать более оптимальную машку а не так как у меня - на глазок ... 

так же можно применить и другие "определители тренда" ...

дело в том что у меня мартингейл и мне не надо "одного точного входа" - мне достаточно знать направление - которое и определяется по союзникам ... 

а про пробои уровней я вообще не заморачивался ...

так что сама идея проверенна и не только мной - в инете есть целые форумы по этой теме...

ищите и обрящите ... 


ну и чтобы вам было от чего оттолкнуться вот вам моя сигнальная часть робота

// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
// входные параметры                                                                                  |
// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
input ENUM_MA_METHOD     Metod  = MODE_SMA;           // Усреднение
input ENUM_APPLIED_PRICE Prise  = PRICE_MEDIAN;       // Цена 
      input int Sdvig           = 3;                  // Cдвиг MA 
      input int MA              = 20;                 // Периуд MA

// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
// функция направления торговли                                                                       |
// +--------------------------------------------------------------------------------------------------+
int CheckSig(string sym){
    l_AUDUSD = 0; l_NZDUSD = 0; l_USDCAD = 0; l_USDJPY = 0; // эти для отрисовки графики
    bool l_Avers;
    int  l_dn = 0, l_up = 0; 
    int  Shift_Au,  Shift_Nz,  Shift_Ca,  Shift_Jp;
    datetime iTm = iTime(_Symbol,0,1);
    if(StringFind(sym,"USD",0)==3) l_Avers = false; else l_Avers = true;
    Shift_Au = iBarShift("AUDUSD",0,iTm,true); if(Shift_Au <= 0) return(2);
    Shift_Nz = iBarShift("NZDUSD",0,iTm,true); if(Shift_Nz <= 0) return(2);
    Shift_Ca = iBarShift("USDCAD",0,iTm,true); if(Shift_Ca <= 0) return(2);
    Shift_Jp = iBarShift("USDJPY",0,iTm,true); if(Shift_Jp <= 0) return(2);
    if(iClose("AUDUSD",0,Shift_Au) > iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Au)){if(!l_Avers) {l_up ++; l_AUDUSD =  1;} else {l_dn ++; l_AUDUSD = -1;}}
    if(iClose("AUDUSD",0,Shift_Au) < iMA("AUDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Au)){if(!l_Avers) {l_dn ++; l_AUDUSD = -1;} else {l_up ++; l_AUDUSD =  1;}}
    if(iClose("NZDUSD",0,Shift_Nz) > iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Nz)){if(!l_Avers) {l_up ++; l_NZDUSD =  1;} else {l_dn ++; l_NZDUSD = -1;}}
    if(iClose("NZDUSD",0,Shift_Nz) < iMA("NZDUSD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Nz)){if(!l_Avers) {l_dn ++; l_NZDUSD = -1;} else {l_up ++; l_NZDUSD =  1;}}
    if(iClose("USDCAD",0,Shift_Ca) < iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Ca)){if(!l_Avers) {l_up ++; l_USDCAD =  1;} else {l_dn ++; l_USDCAD = -1;}}
    if(iClose("USDCAD",0,Shift_Ca) > iMA("USDCAD",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Ca)){if(!l_Avers) {l_dn ++; l_USDCAD = -1;} else {l_up ++; l_USDCAD =  1;}}
    if(iClose("USDJPY",0,Shift_Jp) < iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Jp)){if(!l_Avers) {l_up ++; l_USDJPY =  1;} else {l_dn ++; l_USDJPY = -1;}}
    if(iClose("USDJPY",0,Shift_Jp) > iMA("USDJPY",0,MA,Sdvig,Metod,Prise,Shift_Jp)){if(!l_Avers) {l_dn ++; l_USDJPY = -1;} else {l_up ++; l_USDJPY =  1;}}
    if(l_up == 4)return( 1); 
    if(l_dn == 4)return(-1);
return(0);}


это на 4-ке - функция возвращает 0 при отсутствии направления , 2 ошибка рассоглосования графиков ,  1 на покупку евро и фунта , -1 на продажу...

так же предусмотрено обращение к функции франка в этом случае сигнал зеркалится ... 

 
elmucon:



Только то что этот кусок когда мог быть кинут в самом начале, как пример
Одно дело прийти и сказать "зацените какую идею я откопал на форуме"

Другое дело кинуть какой то материал за который можно приняться.
 
Mickey Moose:

Только то что этот кусок когда мог быть кинут в самом начале, как пример
Одно дело прийти и сказать "зацените какую идею я откопал на форуме"

Другое дело кинуть какой то материал за который можно приняться.

так может лучше сразу денег тебе выслать - зачем так заморачиваться - искать идеи, писать проги, зарабатывать на рынке - ведь можно всё сделать проще - попроси у меня денег !

а если бы ты читал весь форум то наверняка увидел бы вот это https://www.mql5.com/ru/forum/139975/page351#comment_5677805 ... так что нефиг нафиг рассказывать кто что где и как должен был выложить ... 
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2017.08.29
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 

просто удивительно - им показываешь где деньги лежат а они на тебя всех собак спускают , гнобить пытаются и это в место спасибо что бесплатно ... 

не пацаны - я так долго с вами не выдержу - вот пишу это и думаю а нафиг вы мне все нужны?...

так что если хотите продолжить общение - меняйте тон !

 
elmucon:

так может лучше сразу денег тебе выслать - зачем так заморачиваться - искать идеи, писать проги, зарабатывать на ринку - ведь можно всё сделать проще - попроси у меня денег !

Сам у кого просишь?
123456789...17
Новый комментарий