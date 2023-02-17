Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 61

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Maxim Kuznetsov:

С точки зрения экономики значимыми уровнями будут совсем некоторые и определяемые в конкретные моменты времени. 

например, кто знает что происходит в 16.00 тот спокойно и все прочии выведет и разметит

Максим, пару дней назад я Вам показал почему считаю, что евродоллар просядет, буквально через пол часа эта пара повалилась вниз) Дальние прогнозы сложная и неблагодарная штука, но внутри дня это можно спрогнозировать 

 
Aleksei Stepanenko:
Думаю всё можно сделать. Денёк поразмыслю над Вашей идеей.

Можно использовать эту заготовку, она древняя, писалась в 2009г, но рабочая и почти готовая с правками под нашу ТС


Файлы:
ind.mq4  16 kb
[Удален]  
Ок, поразмыслю.
 
VVT:

Максим, пару дней назад я Вам показал почему считаю, что евродоллар просядет, буквально через пол часа эта пара повалилась вниз) Дальние прогнозы сложная и неблагодарная штука, но внутри дня это можно спрогнозировать 

вот, по быстрому набросал скрипт, то что самому не в лом размечать руками

глядишь кому (вам в частности) окажет дополнительную помощь

цена стремится "закрывать" эти уровни. Если не закрывает, то рынок "волатнёт", слишком многие "попали"

Файлы:
FixingLines.mq5  2 kb
 
Aleksei Stepanenko:

Да, это круглые цены кратно 0.00250

Уровни сложны в реализации. Разница есть, но радикальна.

возьмите в качестве уровней моменты развития движений от поглощений с дневки - это самое простое.

уровнем может выступать резинка, натянутая поперек монитора. вопрос не в уровне, вопрос - как расположены объемы (считайте объемы точками принятия решений) вокруг уровней.

по волатильности - напишите программку, которая считает среднее расстояния между фракталами Вильямса и стандартное отклонение.

[Удален]  

Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0

Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.

До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем

Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.

Файлы:
Vit_Muz_ATR_Indicator.mq4  12 kb
 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0

Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.

До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем

Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.

Да, именно то, что нужно.  1,5*ATR действительно не нужен.

Осталось внимательно рассмотреть, какую можно с него извлечь пользу.

Спасибо!


 

Вот участок, который не поддался закономерности отката, от линии прошлого дня.


 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0

Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.

До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем

Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.

Немного не та логика.

АТР нужно брать дневной за N(5) дней


 

ATR, тело свечей и тиковый объём это всё про одно и то-же. Те-же яйца вид сбоку :-)

от цены начала дня =X рисуется кривая линия по формуле X+sqrt(сумма_прошедших_тиков). Это 1 сигма движения. В два больше - 2 сигмы. В конце типичного дня они попадут в нарисованные вами линии про atr. А в крупном масштабе образуют подобие сетки гана.

что-то я сегодня добрый :-)

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