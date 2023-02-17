Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 61
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
С точки зрения экономики значимыми уровнями будут совсем некоторые и определяемые в конкретные моменты времени.
например, кто знает что происходит в 16.00 тот спокойно и все прочии выведет и разметит
Максим, пару дней назад я Вам показал почему считаю, что евродоллар просядет, буквально через пол часа эта пара повалилась вниз) Дальние прогнозы сложная и неблагодарная штука, но внутри дня это можно спрогнозировать
Думаю всё можно сделать. Денёк поразмыслю над Вашей идеей.
Можно использовать эту заготовку, она древняя, писалась в 2009г, но рабочая и почти готовая с правками под нашу ТС
Максим, пару дней назад я Вам показал почему считаю, что евродоллар просядет, буквально через пол часа эта пара повалилась вниз) Дальние прогнозы сложная и неблагодарная штука, но внутри дня это можно спрогнозировать
вот, по быстрому набросал скрипт, то что самому не в лом размечать руками
глядишь кому (вам в частности) окажет дополнительную помощь
цена стремится "закрывать" эти уровни. Если не закрывает, то рынок "волатнёт", слишком многие "попали"
Да, это круглые цены кратно 0.00250Уровни сложны в реализации. Разница есть, но радикальна.
возьмите в качестве уровней моменты развития движений от поглощений с дневки - это самое простое.
уровнем может выступать резинка, натянутая поперек монитора. вопрос не в уровне, вопрос - как расположены объемы (считайте объемы точками принятия решений) вокруг уровней.
по волатильности - напишите программку, которая считает среднее расстояния между фракталами Вильямса и стандартное отклонение.
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0
Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.
До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем
Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0
Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.
До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем
Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.
Да, именно то, что нужно. 1,5*ATR действительно не нужен.
Осталось внимательно рассмотреть, какую можно с него извлечь пользу.
Спасибо!
Вот участок, который не поддался закономерности отката, от линии прошлого дня.
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator Ver 1.0
Строит уровни в текущем дне среднего ATR нескольких предыдущих дней. Пока по два уровня: полный ATR и его половина, сверху и снизу цены открытия.
До третьего уровня в 1,5*ATR цена практически не доходит. Может и не нужен он совсем
Можно подумать о том, чтобы собрать статистику зависимости размера движения текущего дня от размера среднего ATR предыдущих дней.
Немного не та логика.
АТР нужно брать дневной за N(5) дней
ATR, тело свечей и тиковый объём это всё про одно и то-же. Те-же яйца вид сбоку :-)
от цены начала дня =X рисуется кривая линия по формуле X+sqrt(сумма_прошедших_тиков). Это 1 сигма движения. В два больше - 2 сигмы. В конце типичного дня они попадут в нарисованные вами линии про atr. А в крупном масштабе образуют подобие сетки гана.
что-то я сегодня добрый :-)