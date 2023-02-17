Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 54
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Так ты ещё ни одного уровня не показал, как ты их строишь, как интерпретируешь. Какая стратегия, на отбой, на прорыв. Какие индикаторы используешь, таймфрейм
понмаешь, ты надулся от собственной значимости, и к тебе инфа из вне не доходит. и это верно, торгуешь там и иоргуй, коли прибыль есть, начнешь в голову новую инфу и пипец твой торговле.. Я вот писал, ты не увидел
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Кто торгует по уровням делитесь опытом
Sergey Lazarenko, 2021.01.06 13:28
1)определяем тренд по экстремумам;
2)у каждого тренда есть ключевые точки, Начало волны импульса, конец волны импульса, конец коррекции;
30на ключевых точка тренда определяются уровни;
4)торговля ведется в направлении тренда, если тренд восходящий, то когда цена вверху, около сопротивления то на его пробой, если ушла глубоко вниз, то ЛП от поддержки, либо если цена вообще вверху(выше сопротивления), то на ЛП от сопротивления.
Ключевые точки тренда(уровни) характеризуются тем, что на них происходит смена направления движения, поэтому часто именно на этих уровнях цена при подходе у ним дает сильный импульс, поэтому при ТВх от уровней ставится мизерный стоп, и когда попадешь, идет импульс, входишь в него с большим риск/профит, когда не попадаешь, то ловишь стоп, но он небольшой(если в пунктах считать). Вот такая идея, Герчика конечно, но с моими комментами.
понмаешь, ты надулся от собственной значимости, и к тебе инфа из вне не доходит. и это верно, торгуешь там и иоргуй, коли прибыль есть, начнешь в голову новую инфу и пипец твой торговле.. Я вот писал, ты не увидел
Понятно, ну раз за очевидное люди платят деньги, значит что-то в этом есть. Другого объяснения не нахожу.
вот плейлист про тренды, и книжка в файлах, где все про уровни, Пробой, отбой
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-DBT1tdxgGdpXEgvlDAOovRebhIRQsJ5
вот плейлист про тренды, и книжка в файлах, где все про уровни, Пробой, отбой
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-DBT1tdxgGdpXEgvlDAOovRebhIRQsJ5
Серебро, внутри-дневной канал, хороший, равновесие достаточно длинное, чтобы понять, когда оно начнет нарушаться
Евро/Ауди, Пробой нижней границы Нисходящего тренда
Евро/швейцарский франк, попытка вырваться на Север
Евро/швейцарский франк, попытка вырваться на Север