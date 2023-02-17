Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 67

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Sergey Lazarenko:

так срать в темах тоже типа нельзя, а ты же срешь, и ниче

Этот балбес ещё любит в личку писать всякий бред.

 
Vladimir Baskakov:
Обсуждение сигналов и брокеров запрещено, отдыхайте

куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу

Открылся на продажу, с позой будет всё ок, не переживай
 
Sergey Lazarenko:

куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу

А чего он "бедолага"?

Залил на счет 1000, снял 4000

 
denis.eremin:

А чего он "бедолага"?

Залил на счет 1000, снял 4000

ну воопрвх не 1000 а 10, во вторых он снея 38 баксов и на второй счет перелил, его Метаквоты из рейтинга выперли на старом счету, слишком большой прирост, да все хорош, мне похрен чо он там делает

 
Vladimir Baskakov:
Открылся на продажу, с позой будет всё ок, не переживай

кстати обманываать подписчиков не хорошо, центовик то косячный, и центовые счета  в Сигналах запрещены вообщето, хаха, не боись, не застучу

 
Sergey Lazarenko:

ну воопрвх не 1000 а 10, во вторых он снея 38 баксов и на второй счет перелил, его Метаквоты из рейтинга выперли на старом счету, слишком большой прирост, да все хорош, мне похрен чо он там делает

Ну, куда он их перелил - это его дело, но с чего "бедолага" то при плюсовом результате

 
denis.eremin:

Ну, куда он их перелил - это его дело, но с чего "бедолага" то при плюсовом результате

ну так подпишись скорее, и будет тебе счастье

 
Aleksey Nikolayev:

Этот балбес ещё любит в личку писать всякий бред.

Да, есть такое омерзение от него


 

Биткоин, попытка присоединится к Импульсу вверх пока под вопросом, стоп выставленный за Лоу свечи пробоя на М5 дала бы стоп, а если стоп ставить 10% от АТр за 5 дней, еще держит позицию, но вообщем можно сказать, рынок Импульс не подержал


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