Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 67
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так срать в темах тоже типа нельзя, а ты же срешь, и ниче
Этот балбес ещё любит в личку писать всякий бред.
Обсуждение сигналов и брокеров запрещено, отдыхайте
куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу
куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу
куда счас открылся бедолага? да еще на выходные оставил позу
А чего он "бедолага"?
Залил на счет 1000, снял 4000
А чего он "бедолага"?
Залил на счет 1000, снял 4000
ну воопрвх не 1000 а 10, во вторых он снея 38 баксов и на второй счет перелил, его Метаквоты из рейтинга выперли на старом счету, слишком большой прирост, да все хорош, мне похрен чо он там делает
Открылся на продажу, с позой будет всё ок, не переживай
кстати обманываать подписчиков не хорошо, центовик то косячный, и центовые счета в Сигналах запрещены вообщето, хаха, не боись, не застучу
ну воопрвх не 1000 а 10, во вторых он снея 38 баксов и на второй счет перелил, его Метаквоты из рейтинга выперли на старом счету, слишком большой прирост, да все хорош, мне похрен чо он там делает
Ну, куда он их перелил - это его дело, но с чего "бедолага" то при плюсовом результате
Ну, куда он их перелил - это его дело, но с чего "бедолага" то при плюсовом результате
ну так подпишись скорее, и будет тебе счастье
Этот балбес ещё любит в личку писать всякий бред.
Да, есть такое омерзение от него
Биткоин, попытка присоединится к Импульсу вверх пока под вопросом, стоп выставленный за Лоу свечи пробоя на М5 дала бы стоп, а если стоп ставить 10% от АТр за 5 дней, еще держит позицию, но вообщем можно сказать, рынок Импульс не подержал