Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 65

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Sergey Lazarenko:

что ты к этим индюкам прилип? Разберись да и все, чтобы понимать тренд, уровни без индюков на графике. Индюк - это производное в понимании уровней от го создателя, а кому известно о чем этот создатель мечтал?

ладно отбросим все индикаторы - что творится? куда это мы движем мирок НАШ ???

BTCUSDDaily

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толи доллару кердык наступает - может какая новая валюта у них выйдет. что то вообще не понятное творится. 

 

вот диспозиция по Биткоину, Глобально Восходящий тренд, откат, уровень отката 40321, внутри дня цена пыталась обновить предыдущий Лоу 38799, и не смогла, это слабость, после в тренде внутри-часовом пошла вверх, и Бай от уровня, с коротким стопом, за Лоу свечи пробоя.. Я не участвую, у меня счет в инсте и нахожусь в процессе вывода..


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Sergey Lazarenko:

вот диспозиция по Биткоину, Глобально Восходящий тренд, откат, уровень отката 40321, внутри дня цена пыталась обновить предыдущий Лоу 38799, и не смогла, это слабость, после в тренде внутри-часовом пошла вверх, и Бай от уровня, с коротким стопом, за Лоу свечи пробоя.. Я не участвую, у меня счет в инсте и нахожусь в процессе вывода..


У тебя счёт на грани слива, тыкаешься как котенок. Какой тебе ещё Биткойн, куда
 
Vladimir Baskakov:
У тебя счёт на грани слива, тыкаешься как котенок. Какой тебе ещё Биткойн, куда

это твоя чтоль идея? https://www.mql5.com/ru/forum/321458

Идея EA - дивергенция без осциллятора
Идея EA - дивергенция без осциллятора
  • 2019.09.03
  • www.mql5.com
Нашел интересную особенность, желающие могут закодировать. Суть: TF- Day, MA_6 период 6 (соответствует MA_26 с таймфрейма h4...
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Sergey Lazarenko:

это твоя чтоль идея? https://www.mql5.com/ru/forum/321458

Отдохни, выходной. Сходи в гости к михалычу
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Vitaly Muzichenko:

Вот его торговля:



Всё, можно всем расходится, кто торгует не по MACD

Леха, мои идеи бесплатные и не стоят 1500$ за курс, отдыхай;)
 
Vladimir Baskakov:
Отдохни, выходной. Сходи в гости к михалы@Vladimir Baskakov

если бы я сливал, то как и все бросил бы тему, как бесперспективную, но по одному счету в пятницу ошибся, издержки торговли вручную, и открыл позу не в том месте, а на другом 40 000 косарей поднял, так что пока не кончаться деньги, не уйду


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Sergey Lazarenko:

если бы я сливал, то как и все бросил бы тему, как бесперспективную, но по одному счету в пятницу ошибся, издержки торговли вручную, и открыл позу не в том месте, а на другом 40 000 косарей поднял, так что пока не кончаться деньги, не уйду


Ну как откроешь в том месте, сообщи, я подожду
 
Vitaly Muzichenko:

Вот его торговля:



Всё, можно всем расходится, кто торгует не по MACD

щас разберемся с этим придурком, скачал терминал Велтрейдера, кстати, раньше можно было сделки на гарфике видеть9забыл уже как это делается), и коли основная идея - дивер на средних, а Макд на средних то думаю что разоблачим быстро алгоритм, если знаешь, подскажи как сделки с Сигнала вытащить в на график в терминале?

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