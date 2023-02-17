Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 65
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что ты к этим индюкам прилип? Разберись да и все, чтобы понимать тренд, уровни без индюков на графике. Индюк - это производное в понимании уровней от го создателя, а кому известно о чем этот создатель мечтал?
ладно отбросим все индикаторы - что творится? куда это мы движем мирок НАШ ???
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толи доллару кердык наступает - может какая новая валюта у них выйдет. что то вообще не понятное творится.
вот диспозиция по Биткоину, Глобально Восходящий тренд, откат, уровень отката 40321, внутри дня цена пыталась обновить предыдущий Лоу 38799, и не смогла, это слабость, после в тренде внутри-часовом пошла вверх, и Бай от уровня, с коротким стопом, за Лоу свечи пробоя.. Я не участвую, у меня счет в инсте и нахожусь в процессе вывода..
вот диспозиция по Биткоину, Глобально Восходящий тренд, откат, уровень отката 40321, внутри дня цена пыталась обновить предыдущий Лоу 38799, и не смогла, это слабость, после в тренде внутри-часовом пошла вверх, и Бай от уровня, с коротким стопом, за Лоу свечи пробоя.. Я не участвую, у меня счет в инсте и нахожусь в процессе вывода..
У тебя счёт на грани слива, тыкаешься как котенок. Какой тебе ещё Биткойн, куда
это твоя чтоль идея? https://www.mql5.com/ru/forum/321458
это твоя чтоль идея? https://www.mql5.com/ru/forum/321458
это твоя чтоль идея? https://www.mql5.com/ru/forum/321458
Вот его торговля:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2020
Vladimir Baskakov, 2020.11.11 12:20Я торгую по MACD, в нем есть все
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикатор MACD - лучший!
Vladimir Baskakov, 2020.10.04 16:01MACD опережающий индикатор
Всё, можно всем расходится, кто торгует не по MACD
Вот его торговля:
Всё, можно всем расходится, кто торгует не по MACD
Отдохни, выходной. Сходи в гости к михалы@Vladimir Baskakov
если бы я сливал, то как и все бросил бы тему, как бесперспективную, но по одному счету в пятницу ошибся, издержки торговли вручную, и открыл позу не в том месте, а на другом 40 000 косарей поднял, так что пока не кончаться деньги, не уйду
если бы я сливал, то как и все бросил бы тему, как бесперспективную, но по одному счету в пятницу ошибся, издержки торговли вручную, и открыл позу не в том месте, а на другом 40 000 косарей поднял, так что пока не кончаться деньги, не уйду
Вот его торговля:
Всё, можно всем расходится, кто торгует не по MACD
щас разберемся с этим придурком, скачал терминал Велтрейдера, кстати, раньше можно было сделки на гарфике видеть9забыл уже как это делается), и коли основная идея - дивер на средних, а Макд на средних то думаю что разоблачим быстро алгоритм, если знаешь, подскажи как сделки с Сигнала вытащить в на график в терминале?