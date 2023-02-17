Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 68

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вот так


 

ан нет, рынок поддержал импульс вверх, стоп 10% от АТр удержал открытую позу, теперь осталось отследить, какой риск/профит будет у этой ТВх


 
Sergey Lazarenko:

смотри, ретест ценой уровня, или касание это всего лишь увеличение значимости уровня, отметка о том, что уровень есть и рынок его замечает, но это только начало, абсолютно важно в каком состоянии цена подошла к уровню, только по этому состоянию можно принять решение, что торговать Пробой/Отбой 

Сергей, не подумайте что хочу вас чем то обидеть, но чем это отличается от гадания  ?

 
Aleksei Stepanenko:

Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2

Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.

Принял, позже рассмотрю, спасибо!

 
Горячие финские парни, а кто из вас скажет как определяется цена на золото ?
 
Maxim Kuznetsov:
Горячие финские парни, а кто из вас скажет как определяется цена на золото ?

Вот так

Уровни на золоте не работают

 
Maxim Kuznetsov:
Горячие финские парни, а кто из вас скажет как определяется цена на золото ?

ну типа спрос и предложение, щас предложение в избытке, вот и валится

 
Vitaly Muzichenko:

Вот так

Уровни на золоте не работают

а как быть с этой картинкой? уровень 1955,63, уже три раза от него валится, не поймаешь


 
apr73:

Сергей, не подумайте что хочу вас чем то обидеть, но чем это отличается от гадания  ?

вот чем, гадание - это опора на интуицию, а прогноз основан на четких правилах и определениях, то есть гадать может только особо одаренный, а прогнозировать любой, с единственным условием, осознать, принять правила и определения, если ты примешь мои правила, то результат будет точно такой же как и уменя

 
Sergey Lazarenko:

а как быть с этой картинкой? уровень 1955,63, уже три раза от него валится, не поймаешь

Совпадения. На нём другая логика формирования цены, так-же, как и на крипте. Там если нужно купить или продать, то это делают несмотря на цену и её местоположение. Ну как сахар в магазине, какая-бы цена на него не была, а купишь при любых раскладах не задумываясь. 

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