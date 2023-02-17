Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 68
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вот так
ан нет, рынок поддержал импульс вверх, стоп 10% от АТр удержал открытую позу, теперь осталось отследить, какой риск/профит будет у этой ТВх
смотри, ретест ценой уровня, или касание это всего лишь увеличение значимости уровня, отметка о том, что уровень есть и рынок его замечает, но это только начало, абсолютно важно в каком состоянии цена подошла к уровню, только по этому состоянию можно принять решение, что торговать Пробой/Отбой
Сергей, не подумайте что хочу вас чем то обидеть, но чем это отличается от гадания ?
Индикатор Vit_Muz_ATR_Indicator_Ver_2
Добавлен учёт гэпов и убраны тормоза.
Принял, позже рассмотрю, спасибо!
Горячие финские парни, а кто из вас скажет как определяется цена на золото ?
Вот так
Уровни на золоте не работают
Горячие финские парни, а кто из вас скажет как определяется цена на золото ?
ну типа спрос и предложение, щас предложение в избытке, вот и валится
Вот так
Уровни на золоте не работают
а как быть с этой картинкой? уровень 1955,63, уже три раза от него валится, не поймаешь
Сергей, не подумайте что хочу вас чем то обидеть, но чем это отличается от гадания ?
вот чем, гадание - это опора на интуицию, а прогноз основан на четких правилах и определениях, то есть гадать может только особо одаренный, а прогнозировать любой, с единственным условием, осознать, принять правила и определения, если ты примешь мои правила, то результат будет точно такой же как и уменя
а как быть с этой картинкой? уровень 1955,63, уже три раза от него валится, не поймаешь
Совпадения. На нём другая логика формирования цены, так-же, как и на крипте. Там если нужно купить или продать, то это делают несмотря на цену и её местоположение. Ну как сахар в магазине, какая-бы цена на него не была, а купишь при любых раскладах не задумываясь.