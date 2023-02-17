Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 64
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совершенно верно. Временные графики исключить из анализа. Есть тока движение цены. Дальше сами.
не понял? Как это сделать во опервых, во вторых даже не представляю как
не понял? Как это сделать во опервых, во вторых даже не представляю как
Можно работать только с балансом счета.
Сергей давайте на ВЫ общаться.
Это мое мнение,на основании внутреннего опыта. Оно субъективно.
есть люди, которых я прям видал, которые на примтивной модели делают по 100% в год, с риском в сделку 1%, просто торгуют математику, риск 1%, профит 10%, и плевать на все, и имеют сотку, есть кто грубит, изощряется, у тех больше, ну и конечно, есть кто сливает
есть люди, которых я прям видал, которые на примтивной модели делают по 100% в год, с риском в сделку 1%, просто торгуют математику, риск 1%, профит 10%, и плевать на все, и имеют сотку, есть кто грубит, изощряется, у тех больше, ну и конечно, есть кто сливает
Сергей, масштабы лжи в этой области превышают все разумные пределы.
теперь внутри-дня, 38799, уровень Лоу Нисходящего тренда, к нему есть поджатие.. притяжение цены уровня, нету длинный теней при соприкосновении с уровнем, уровнеь притягивает, признаки что дальше пойдет вниз, но с большего тайма то восходящий тренд, и он точно доминирует, поэтому этот сигнал конечно нужно игнорировать, ждать когда появятся признаки непроходимости этого уровня, либо если без них уйдет вверх, когда дойдет до 40321, либо чего то другого
@Aleksei Stepanenko
- так падает! - что то вроде падает.
интересно от Pivot Индикатора уровни подойдут к биткойну? дотянет к цели 36560.221
- так падает! - что то вроде падает.
интересно от Pivot Индикатора уровни подойдут к биткойну? дотянет к цели 36560.221
пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50
пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50
буду по выходным проверять - ну смотрю сигналы от индикатора другого, направление вроде, показывает правильно.
(последняя точка на синей линии)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Только вот Pivot Индикатор имеет среднею линию(жёлтая) вот выше обязательно пойдёт верх - а вот ниже пойдёт вниз
- только вот нужно как то ещё отсечь, ложные проходы от этой линии.
пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50
Сергей, да как же нет точности ?
Чем больше количество испытаний, тем точней.
буду по выходным проверять - ну смотрю сигналы от индикатора другого, направление вроде, показывает правильно.
(последняя точка на синей линии)
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Только вот Pivot Индикатор имеет среднею линию(жёлтая) вот выше обязательно пойдёт верх - а вот ниже пойдёт вниз
- только вот нужно как то ещё отсечь, ложные проходы от этой линии.
что ты к этим индюкам прилип? Разберись да и все, чтобы понимать тренд, уровни без индюков на графике. Индюк - это производное в понимании уровней от го создателя, а кому известно о чем этот создатель мечтал?
Сергей, да как же нет точности ?
Чем больше количество испытаний, тем точней.
смотри, ретест ценой уровня, или касание это всего лишь увеличение значимости уровня, отметка о том, что уровень есть и рынок его замечает, но это только начало, абсолютно важно в каком состоянии цена подошла к уровню, только по этому состоянию можно принять решение, что торговать Пробой/Отбой