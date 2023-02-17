Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 64

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Ilya Vasenin:

совершенно верно. Временные графики исключить из анализа. Есть тока движение цены. Дальше сами.

не понял? Как это сделать во опервых, во вторых даже не представляю как

 
Sergey Lazarenko:

не понял? Как это сделать во опервых, во вторых даже не представляю как

Можно работать только с балансом счета.

 
apr73:

Сергей давайте на ВЫ общаться.

Это мое мнение,на основании внутреннего опыта. Оно субъективно.

есть люди, которых я прям видал, которые на примтивной модели делают по 100% в год, с риском в сделку 1%, просто торгуют математику, риск 1%, профит 10%, и плевать на все, и имеют сотку, есть кто грубит, изощряется, у тех больше, ну и конечно, есть кто сливает

 
Sergey Lazarenko:

есть люди, которых я прям видал, которые на примтивной модели делают по 100% в год, с риском в сделку 1%, просто торгуют математику, риск 1%, профит 10%, и плевать на все, и имеют сотку, есть кто грубит, изощряется, у тех больше, ну и конечно, есть кто сливает

Сергей, масштабы лжи в этой области превышают все разумные пределы.

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

теперь внутри-дня, 38799, уровень Лоу Нисходящего тренда, к нему есть поджатие.. притяжение цены уровня, нету длинный теней при соприкосновении с уровнем, уровнеь притягивает, признаки что дальше пойдет вниз, но с большего тайма то восходящий тренд, и он точно доминирует, поэтому этот сигнал конечно нужно игнорировать, ждать когда появятся признаки непроходимости этого уровня, либо если без них уйдет вверх, когда дойдет до 40321, либо чего то другого

@Aleksei Stepanenko


- так падает! - что то вроде падает. 

 интересно от Pivot Индикатора уровни подойдут к биткойну? дотянет к цели 36560.221

BTCUSDH2 36560.221

 
SanAlex:

- так падает! - что то вроде падает. 

 интересно от Pivot Индикатора уровни подойдут к биткойну? дотянет к цели 36560.221


пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50

буду по выходным проверять - ну смотрю сигналы от индикатора другого, направление вроде, показывает правильно.

(последняя точка на синей линии)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Только вот Pivot Индикатор имеет среднею линию(жёлтая) вот выше обязательно пойдёт верх - а вот ниже пойдёт вниз

- только вот нужно как то ещё отсечь, ложные проходы от этой линии.

BTCUSDH2 2

 
Sergey Lazarenko:

пивоты, это уровни рассчитанные математическим способом, или по другому они основанны на усреднении, а что основанно на усреднении - обладает характеристикой - нет точности. Конечно дойдет, или нет, неизвестно конечно, с вероятностью 50/50

Сергей, да как же нет точности ?

Чем больше количество испытаний, тем точней.

 
SanAlex:

буду по выходным проверять - ну смотрю сигналы от индикатора другого, направление вроде, показывает правильно.

(последняя точка на синей линии)

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Только вот Pivot Индикатор имеет среднею линию(жёлтая) вот выше обязательно пойдёт верх - а вот ниже пойдёт вниз

- только вот нужно как то ещё отсечь, ложные проходы от этой линии.


что ты к этим индюкам прилип? Разберись да и все, чтобы понимать тренд, уровни без индюков на графике. Индюк - это производное в понимании уровней от го создателя, а кому известно о чем этот создатель мечтал?

 
apr73:

Сергей, да как же нет точности ?

Чем больше количество испытаний, тем точней.

смотри, ретест ценой уровня, или касание это всего лишь увеличение значимости уровня, отметка о том, что уровень есть и рынок его замечает, но это только начало, абсолютно важно в каком состоянии цена подошла к уровню, только по этому состоянию можно принять решение, что торговать Пробой/Отбой 

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