Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 55
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Кому и для чего эти рисунки, можешь объяснить?
тем, кто торгует от уровней
Михалыч в прогнозе
тем, кто торгует от уровней
Кто торгует от твоих уровней?
например минимум 1900 человек, которые в чате у Герчика подписаны, и не туфти, это уровни Герчика
например минимум 1900 человек, которые в чате у Герчика подписаны, и не туфти, это уровни Герчика
Так и иди к нему в чат, здесь что надо?
не хочу
Так и иди к нему в чат, здесь что надо?
Что за негатив?
Предложи что-то своё!
не хочу
Михалыч отжигает
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