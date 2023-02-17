Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 55

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Vladimir Baskakov:
Кому и для чего эти рисунки, можешь объяснить?

тем, кто торгует от уровней

 

Михалыч в прогнозе


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

тем, кто торгует от уровней

Кто торгует от твоих уровней?
 
Vladimir Baskakov:
Кто торгует от твоих уровней?

например минимум 1900 человек, которые в чате у Герчика подписаны, и не туфти, это уровни Герчика

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

например минимум 1900 человек, которые в чате у Герчика подписаны, и не туфти, это уровни Герчика

Так и иди к нему в чат, здесь что надо?
 
Vladimir Baskakov:
Так и иди к нему в чат, здесь что надо?

не хочу

 
Vladimir Baskakov:
Так и иди к нему в чат, здесь что надо?

Что за негатив?

Предложи что-то своё!

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

не хочу

Ты торгуешь сам криво, призывает других к тебе присоединиться, ничего сам не понимая, и публикуя каракули на мятой бумажке со стрелками
 
Sergey Lazarenko:

Михалыч отжигает

)

2 1

[Удален]  
VVT:

)


В точку, молодец!
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