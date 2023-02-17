Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 56

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Vladimir Baskakov:
Ты торгуешь сам криво, призывает других к тебе присоединиться, ничего сам не понимая, и публикуя каракули на мятой бумажке со стрел

за неимением лучшего, приходится пользоваться бумажкой с каракулями, ты уж нас чемпион, ченить опубликуй, только дерьма не надо, и так уже все позасрал

 
VVT:

)


и дальше что? плановый стоп-лосс, или чо ты наверное думаешь, что стопов не бывает? 

 

Золото, криво/косо, но удалось взять чуть чуть с этого падения, где на пробой, где в октате, мозги конечно вынесло значимо, устал пипец


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Sergey Lazarenko:

и дальше что? плановый стоп-лосс, или чо ты наверное думаешь, что стопов не бывает? 

Он тебе правильно показал, у тебя где стопы, что за бумажка, стрелочки
 
Vladimir Baskakov:
Он тебе правильно показал, у тебя где стопы, что за бумажка, стрелочки

в книжке прочитай, а не можешь, то я при чем?

 

Евро, уровень 1.2245, вокруг него целый день цена крутилась, щас по идее спадет активность, и должно куда нить пойти


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

в книжке прочитай, а не можешь, то я при чем?

Я то могу, а ты ещё школьник
 
Vladimir Baskakov:
Я то могу, а ты ещё школьник

как ты с бабой своей живешь? Или не живешь, мечтаешь? ты ведь просто говнюк ходячий, чтоб кого не уколоть, хотя б раз в час - значит жизнь не зря прошла, так твоя жизнь идет

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

как ты с бабой своей живешь? Или не живешь, мечтаешь? ты ведь просто говнюк ходячий, чтоб кого не уколоть, хотя б раз в час - значит жизнь не зря прошла, так твоя жизнь идет

Ты просто своей головой думай и все наладится
 

Евро/американский доллар, как показатель тенденций на рынке, как собственно и раньше было, в день Нонфармов, перед Нонфрамами - все еще по старому сценарию живет, ближе к событию - начинается сомнения, выходят Нонфармы, и все разброд и шатания, после них пару тройку часов, новый миропорядок приходит, и ломает старый, к середине Американской сессии, и как бы когда уже до закрытия недели остается часов 5, вымываются все кто мешал новому миропорядку, и цена начинает показывать то, что будет в будущем.

цельный день облизывала уровень 1.22451, и вот 3,5 часа до закрытия рынка, полетела, показывая, что набирает обороты Нисходящая тенеденция


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