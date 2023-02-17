Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 56
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Ты торгуешь сам криво, призывает других к тебе присоединиться, ничего сам не понимая, и публикуя каракули на мятой бумажке со стрел
за неимением лучшего, приходится пользоваться бумажкой с каракулями, ты уж нас чемпион, ченить опубликуй, только дерьма не надо, и так уже все позасрал
)
и дальше что? плановый стоп-лосс, или чо ты наверное думаешь, что стопов не бывает?
Золото, криво/косо, но удалось взять чуть чуть с этого падения, где на пробой, где в октате, мозги конечно вынесло значимо, устал пипец
и дальше что? плановый стоп-лосс, или чо ты наверное думаешь, что стопов не бывает?
Он тебе правильно показал, у тебя где стопы, что за бумажка, стрелочки
в книжке прочитай, а не можешь, то я при чем?
Евро, уровень 1.2245, вокруг него целый день цена крутилась, щас по идее спадет активность, и должно куда нить пойти
в книжке прочитай, а не можешь, то я при чем?
Я то могу, а ты ещё школьник
как ты с бабой своей живешь? Или не живешь, мечтаешь? ты ведь просто говнюк ходячий, чтоб кого не уколоть, хотя б раз в час - значит жизнь не зря прошла, так твоя жизнь идет
как ты с бабой своей живешь? Или не живешь, мечтаешь? ты ведь просто говнюк ходячий, чтоб кого не уколоть, хотя б раз в час - значит жизнь не зря прошла, так твоя жизнь идет
Евро/американский доллар, как показатель тенденций на рынке, как собственно и раньше было, в день Нонфармов, перед Нонфрамами - все еще по старому сценарию живет, ближе к событию - начинается сомнения, выходят Нонфармы, и все разброд и шатания, после них пару тройку часов, новый миропорядок приходит, и ломает старый, к середине Американской сессии, и как бы когда уже до закрытия недели остается часов 5, вымываются все кто мешал новому миропорядку, и цена начинает показывать то, что будет в будущем.
цельный день облизывала уровень 1.22451, и вот 3,5 часа до закрытия рынка, полетела, показывая, что набирает обороты Нисходящая тенеденция