Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 38
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опишу на жизненном примере: Ходите на рынок постоянно за огурцами, продавцов огурцов всегда около десятка и цена во вех примерно одинакова и сформирована конкуренцией.
Но однажды приходите, а там по какой-то причине всего один продавец и цена завышена на 20%. Покупаете огурцы по завышенной цене, потому что выбора нет. НО, это не повод ходить и всем рассказывать, что огурцы подорожали, потому что в любой следующий день на рынке снова все продавцы на месте и цена снова прежняя ... конкурентная. Таким образов вы сформировали ценовую "шпильку", которая вряд-ли повторится
Тоже самое и на нашем рынке, ну не было ликвидности, поэтому торг прошёл по любым ценам. Тень - фантом
Нужно смотреть тело свечи - это объёмы и на них торговали и торгуют.
немного не так, уточню, когда нету теней, то это просто предрасположенность у залипанию на уровень, когда есть - уровень не пускает.. Просто некий признак, вот с ним и работают
да нет, длинная тень - это предвестник, признак того, что цена от уровня скорее отобьётся, чем пробъет
Вот один и тот-же график
С тенями
Без теней
Heiken Ashi
Если рассматривать свечи без теней, то есть некая закономерность, хотя без теней график на первый взгляд выглядит менее информативно
P.S. Речь об аномальных тенях, а не повсеместных.
50/50. Что такое тень, уже рассказалВы смотрите как подходит цена к уровню, её туда толкают, или она по-немного подкрадывается, это и есть "скорее пробьёт, нежели отобьётся"
насчет толкают - это несогаласует с законом спроса и предложения на свободном рынке, рынок громаден, когда доминируют быки, уровень притягивает цену к себе(сопротивления), и нету длинный теней, когда цена подошла к уровню но нету доминирования кого-то, то появляются длинные тени, ну и так далее, это все ИМХо
Вот один и тот-же график
С тенями
Без теней
Heiken Ashi
Если рассматривать свечи без теней, то есть некая закономерность, хотя без теней график на первый взгляд выглядит менее информативно
может быть, я ХейкенаШи не изучал
Серебро, вынесло по б/у, но после от уровня на ЛП Бай, и отбил убытки
Новый день, новые возможности, опять металлы заняли внимание
Золото, пробой уровня вчерашнего дня,
По золоту желтый уровень на H4 сдерживает цену.
Надо смотреть на дальнейшее поведение. Пробьет уровень или отскочит. А теперь только пипсовать.
По золоту желтый уровень на H4 сдерживает цену.
а как ты его вычислил? Формула какова?
Михалыч в хорошем настроении, дал так дал
а как ты его вычислил? Формула какова?
Там закручен сложный алгоритм. Одна формула ничего не даёт.