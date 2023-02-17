Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 36

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Если смотреть на  M1 по EURUSD, то будет выглядеть вот так.

M1_ED

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

Если смотреть на  M1 по EURUSD, то будет выглядеть вот так.


Можешь сказать что-нибудь осмысленное, где купить, стопы, докуда держать?
 
Vladimir Baskakov:
Можешь сказать что-нибудь осмысленное, где купить, стопы, докуда держать?

 Ты как блондинка.)

Может тебе сразу ключи от сейфа дать?

 
Uladzimir Izerski:

 Ты как блондинка.)

Может тебе сразу ключи от сейфа дать?


Сейчас  понедельник,  время открывать сигнал ...

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Uladzimir Izerski:

 Ты как блондинка.)

Может тебе сразу ключи от сейфа дать?

Это да Вова , 🌊 идёт, где сигнал
 
Uladzimir Izerski:

 Ты как блондинка.)

Может тебе сразу ключи от сейфа дать?

у тебя что принцип средних в уровнях? Тогда стопы некуда поставить, они большие будут, если вообще будут?

 

Серебро, зависла котировка на уровне.. Но перспектива Северная


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Серебро, зависла котировка на уровне.. Но перспектива Северная


Ты все свои домыслы публиковать будешь?
 
Vladimir Baskakov:
Ты все свои домыслы публиковать будешь?

так тебя не слышно, ты чо нить скажи, ты чо нервно больной? У тебя кстати счет стандарт или цент?

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

так тебя не слышно, ты чо нить скажи, ты чо нервно больной? У тебя кстати счет стандарт или цент?

Начинай свои прогнозы так; я думаю, что золото пойдет вверх, на основании показаний индикатора такого-то. Точка входа такая-то, стопы там-то
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