Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 36
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если смотреть на M1 по EURUSD, то будет выглядеть вот так.
Если смотреть на M1 по EURUSD, то будет выглядеть вот так.
Можешь сказать что-нибудь осмысленное, где купить, стопы, докуда держать?
Ты как блондинка.)
Может тебе сразу ключи от сейфа дать?
Ты как блондинка.)
Может тебе сразу ключи от сейфа дать?
Сейчас понедельник, время открывать сигнал ...
Ты как блондинка.)
Может тебе сразу ключи от сейфа дать?
Ты как блондинка.)
Может тебе сразу ключи от сейфа дать?
у тебя что принцип средних в уровнях? Тогда стопы некуда поставить, они большие будут, если вообще будут?
Серебро, зависла котировка на уровне.. Но перспектива Северная
Серебро, зависла котировка на уровне.. Но перспектива Северная
Ты все свои домыслы публиковать будешь?
так тебя не слышно, ты чо нить скажи, ты чо нервно больной? У тебя кстати счет стандарт или цент?
так тебя не слышно, ты чо нить скажи, ты чо нервно больной? У тебя кстати счет стандарт или цент?