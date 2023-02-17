Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 42
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https://www.cmegroup.com/tools-information/quikstrike/vol2vol-expected-range.html
Спасибо, посмотрю.
просто и тупо по волатильности,с мелкой корректировкой по страйкам ?
Вообще то это объёмы, волатильность мало интересует, просто смотрю в какую сторону торгуются фьючерсы, евродоллар в перспективе 1.24, сейчас будет небольшая коррекция, посмотрим)
Вообще то это объёмы, волатильность мало интересует, просто смотрю в какую сторону торгуются фьючерсы, евродоллар в перспективе 1.24, сейчас будет небольшая коррекция, посмотрим)
насколько вижу - там объёмы на фоне внутредневной их-же волатильности.
насколько вижу - там объёмы на фоне внутредневной их-же волатильности.
Ещё раз, волатильность это дополнительная инфа, внутри дня ожидаю отскок, в перспективе неделя/месяц 1.24, вот Вам и прогноз и уровни)
Поясню по золоту как вижу.
Дневной график.
В текущий момент поддержка находится на уровне серой линии от V2. А вот достигнув её(не думаю) нарисуется сильный откат вниз после коррекции на малых ТФ.
Если хотите заработать на золоте следите за новостями. Уверен, что 80% современных участников рынка хоть на 5% понимают в новостях.
я-же вроде написал...методику, желательно с обоснованиями, в виде нормального текста с иллюстрациями.
весёлые видосики не смотрю :-)
1)определяем тренд по экстремумам;
2)у каждого тренда есть ключевые точки, Начало волны импульса, конец волны импульса, конец коррекции;
30на ключевых точка тренда определяются уровни;
4)торговля ведется в направлении тренда, если тренд восходящий, то когда цена вверху, около сопротивления то на его пробой, если ушла глубоко вниз, то ЛП от поддержки, либо если цена вообще вверху(выше сопротивления), то на ЛП от сопротивления.
Ключевые точки тренда(уровни) характеризуются тем, что на них происходит смена направления движения, поэтому часто именно на этих уровнях цена при подходе у ним дает сильный импульс, поэтому при ТВх от уровней ставится мизерный стоп, и когда попадешь, идет импульс, входишь в него с большим риск/профит, когда не попадаешь, то ловишь стоп, но он небольшой(если в пунктах считать). Вот такая идея, Герчика конечно, но с моими комментами.
На М15 уже преграда на круглом уровне.
ты бы лучше в трендах разобрался, а то встал против, и ссать пытаешься, все штаны зассышь
Куда тренд пошел?
вечером узнаешь, ты чо выскочил то? напугался что-ли?
Поясню по золоту как вижу.
Дневной график.
В текущий момент поддержка находится на уровне серой линии от V2. А вот достигнув её(не думаю) нарисуется сильный откат вниз после коррекции на малых ТФ.
Похоже на разворот в ближайшей перспективе)