Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 40
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Золото на пробой пошло, цель 1973.30
Брент, пробой круглого уровня 54.00
ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни.
описания есть ? если только видео, то в топку сразу
Золото, рвануло, теперь вопрос докуда прострел будет
вроде по моим наблюдениям, досюда 1991.62
ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни.
описания есть ? если только видео, то в топку сразу
ух ты какой крутой, в топку сразу, так и сожжешь все дороги в небеса, ты уточни че те надо подробнее?
Просто для герчикоманов есть другие площадки
ты бы лучше в трендах разобрался, а то встал против, и ссать пытаешься, все штаны зассышь
ты бы лучше в трендах разобрался, а то встал против, и ссать пытаешься, все штаны зассышь
вроде по моим наблюдениям, досюда 1991.62
вишь ли в чем дело, у Герчик концпеция проста, цена ходит от уровня к уровню, а если по тренду, то дает еще и сильные импульсы, поэтому когда говоришь про свои наблюдения то поясняей, что ты там наблюдаешь? Индюки? экстремумы? В данном случае цель - уровень паранормального бара
Встал я за, а не против. Цель 0.9108.
это тебе его надо включить, основной тренд - Нисходящий