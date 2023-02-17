Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 40

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Aleksey Nikolayev:

Вам не надоело мешать людям работать? Или вы, наоборот, помогаете?)

Просто для герчикоманов есть другие площадки
 

Золото на пробой пошло, цель 1973.30


 

Брент, пробой круглого уровня 54.00


 

ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни. 

описания есть ? если только видео, то в топку сразу

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Sergey Lazarenko:

Золото, рвануло, теперь вопрос докуда прострел будет


вроде по моим наблюдениям, досюда 1991.62 

XAUUSDM30 1991.62

 
Maxim Kuznetsov:

ради интереса я бы почитал как и главное почему (кроме "я художник я так вижу") расставляются сии уровни. 

описания есть ? если только видео, то в топку сразу

ух ты какой крутой, в топку сразу, так и сожжешь все дороги в небеса, ты уточни че те надо подробнее?

 
Vladimir Baskakov:
Просто для герчикоманов есть другие площадки

ты бы лучше в трендах разобрался, а то встал против, и ссать пытаешься, все штаны зассышь 


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Sergey Lazarenko:

ты бы лучше в трендах разобрался, а то встал против, и ссать пытаешься, все штаны зассышь 


Встал я за, а не против. Цель 0.9108.
Советую включить свой мозг, а не пользоваться чужим
 
SanAlex:

вроде по моим наблюдениям, досюда 1991.62 


вишь ли в чем дело, у Герчик концпеция проста, цена ходит от уровня к уровню, а если по тренду, то дает еще и сильные импульсы, поэтому когда говоришь про свои наблюдения то поясняей, что ты там наблюдаешь? Индюки? экстремумы? В данном случае цель - уровень паранормального бара

 
Vladimir Baskakov:
Встал я за, а не против. Цель 0.9108.
Советую включить свой мозг, а не пользоваться чужим

это тебе его надо включить, основной тренд - Нисходящий

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