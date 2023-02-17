Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 44
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проглядываю стохастик с разными настройками
вроде не плохо показывает с такими настройками
Разные инструменты ходят по разному поэтому периоды надо подбирать индивидуально, даже покупка от продажи отличается)
Ещё раз, волатильность это дополнительная инфа, внутри дня ожидаю отскок, в перспективе неделя/месяц 1.24, вот Вам и прогноз и уровни)
Отскок в 400 пунктов отработал, по этой паре на сегодня всё)
проглядываю стохастик с разными настройками
вроде не плохо показывает с такими настройками
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и скорее всего фунт продолжит падать
SanAlex: Уважаемый, не поймите только в плохом смысле слова.)
У меня только свои способы прогнозирования рынков. Могут значительно отличаться от стандартных.
SanAlex: Уважаемый, не поймите только в плохом смысле слова.)
У меня только свои способы прогнозирования рынков. Могут значительно отличаться от стандартных.
Я извиняюсь - что влез не в своё дело. просто высказался в слух с со стохастиком - проверял его в тестере неплохой результат показывал.
- не умею правильно выразить ( короче по простому Вы молодец!!!)
Я извиняюсь - что влез не в своё дело. просто высказался в слух с со стохастиком - проверял его в тестере неплохой результат показывал.
- не умею правильно выразить ( короче по простому Вы молодец!!!)
Спасибо за комплимент.
Есть стандартные наработанные способы анализа. Но они как раз являются источником ликвидности. Наша задача увидеть эти уровни.
Они всегда видны на графике. Графин) открыт для всех. Не так как в покере.)))
Даже на мелких графиках есть точки разворота.
Спасибо за комплимент.
Есть стандартные наработанные способы анализа. Но они как раз являются источником ликвидности. Наша задача увидеть эти уровни.
Они всегда видны на графике. Графин) открыт для всех. Не так как в покере.)))
Вове , тебе они видны уже после, а не до. Остынь
Ну ты орёл)))
Вы ещё верите индикаторам? Объёмы уже пошли на понижение)
фишка в том, что объемы ничего не покажут, кроме того, что они упали/или поднялись. Чтобы цена куданить полетела, не нужны ни большие объемы, ни их отсутствие, чтобы курс резко рванут - нужен дисбаланс, между объемами быков/медведей, а это кто покажет? Вот щас по Золоту? объемы смогут предсказать падение? А всего то случилось - быки перестали покупать и все мелочь которая была на рынке9продавцы) ккоторым похрен на все, загнали цену на 500,0 пунктов вниз, просто нету покупателей
Вове , тебе они видны уже после, а не до. Остынь
короч ты меня достал своей тупизной, не хочешь тех.анализ обсуждать, не надо